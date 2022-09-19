https://ukraina.ru/20220919/1038872587.html

Готовим сюрпризы для ВСУ: Бородай о том, чего ждать в октябре. Видео

Готовим сюрпризы для ВСУ: Бородай о том, чего ждать в октябре. Видео - 19.09.2022 Украина.ру

Готовим сюрпризы для ВСУ: Бородай о том, чего ждать в октябре. Видео

Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал о продвижении ВС РФ на разных направлениях фронта, о причинах отвода войск под Харьковом и последствиях, а также о том, чего не хватает добровольцам:

2022-09-19T16:18

2022-09-19T16:18

2022-09-19T16:20

бородай

сво

видео

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00:40 – Что происходит на разных направлениях фронта; 04:18 – Почему мы отступили под Харьковом?15:25 – В чем остро нуждаются на фронте?18:55 – Эффективность иранских беспилотников.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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