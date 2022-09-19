Готовим сюрпризы для ВСУ: Бородай о том, чего ждать в октябре. Видео - 19.09.2022 Украина.ру
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Готовим сюрпризы для ВСУ: Бородай о том, чего ждать в октябре. Видео
Готовим сюрпризы для ВСУ: Бородай о том, чего ждать в октябре. Видео - 19.09.2022 Украина.ру
Готовим сюрпризы для ВСУ: Бородай о том, чего ждать в октябре. Видео
Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал о продвижении ВС РФ на разных направлениях фронта, о причинах отвода войск под Харьковом и последствиях, а также о том, чего не хватает добровольцам:
2022-09-19T16:18
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бородай
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00:40 – Что происходит на разных направлениях фронта; 04:18 – Почему мы отступили под Харьковом?15:25 – В чем остро нуждаются на фронте?18:55 – Эффективность иранских беспилотников.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Бородай, СВО, Видео

Готовим сюрпризы для ВСУ: Бородай о том, чего ждать в октябре. Видео

16:18 19.09.2022 (обновлено: 16:20 19.09.2022)
 
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Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал о продвижении ВС РФ на разных направлениях фронта, о причинах отвода войск под Харьковом и последствиях, а также о том, чего не хватает добровольцам:
00:40 – Что происходит на разных направлениях фронта;
04:18 – Почему мы отступили под Харьковом?
15:25 – В чем остро нуждаются на фронте?
18:55 – Эффективность иранских беспилотников.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
БородайСВОВидео
 
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