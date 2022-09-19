https://ukraina.ru/20220919/1038870896.html

Эксперт объяснил, чем для России может обернуться статус страны-спонсора терроризма

Эксперт объяснил, чем для России может обернуться статус страны-спонсора терроризма - 19.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, чем для России может обернуться статус страны-спонсора терроризма

Сегодня Москва стала разменной картой в борьбе Конгресса и Госдепа США, где Россию предлагают объявить страной-спонсором терроризма. Однако никак не реагировать на происходящее за океаном нельзя, считает американист, доктор юридических наук Александр Домрин, ведь статус государства-спонсора терроризма имеет юридические последствия

2022-09-19T16:32

2022-09-19T16:32

2022-09-19T16:32

новости

александр домрин

россия

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038870420_0:0:873:492_1920x0_80_0_0_a595a0f6f47fdf0950869d951e720682.png

Он пояснил, что такая же судьба может ждать и многих других граждан РФ, которые поедут отдыхать, например, в Турцию. Оттуда их могут депортировать в США, просто потому, что Вашингтон без суда и следствия назначил Россию виноватой.Домрин уверен, что Москве в этой ситуации нужно в ответ на подобное поведение разрывать с Соединенными Штатами дипломатические последствия со всеми вытекающими последствиями.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр домрин, россия, терроризм