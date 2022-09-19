Эксперт объяснил, чем для России может обернуться статус страны-спонсора терроризма - 19.09.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, чем для России может обернуться статус страны-спонсора терроризма
Эксперт объяснил, чем для России может обернуться статус страны-спонсора терроризма - 19.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, чем для России может обернуться статус страны-спонсора терроризма
Сегодня Москва стала разменной картой в борьбе Конгресса и Госдепа США, где Россию предлагают объявить страной-спонсором терроризма. Однако никак не реагировать на происходящее за океаном нельзя, считает американист, доктор юридических наук Александр Домрин, ведь статус государства-спонсора терроризма имеет юридические последствия
2022-09-19T16:32
2022-09-19T16:32
новости
александр домрин
россия
терроризм
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Он пояснил, что такая же судьба может ждать и многих других граждан РФ, которые поедут отдыхать, например, в Турцию. Оттуда их могут депортировать в США, просто потому, что Вашингтон без суда и следствия назначил Россию виноватой.Домрин уверен, что Москве в этой ситуации нужно в ответ на подобное поведение разрывать с Соединенными Штатами дипломатические последствия со всеми вытекающими последствиями.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html
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новости, александр домрин, россия, терроризм
Новости, Александр Домрин, Россия, терроризм

Эксперт объяснил, чем для России может обернуться статус страны-спонсора терроризма

16:32 19.09.2022
 
© Иван ВисловАлександр Домрин
Александр Домрин
© Иван Вислов
Читать в
Сегодня Москва стала разменной картой в борьбе Конгресса и Госдепа США, где Россию предлагают объявить страной-спонсором терроризма. Однако никак не реагировать на происходящее за океаном нельзя, считает американист, доктор юридических наук Александр Домрин, ведь статус государства-спонсора терроризма имеет юридические последствия
"Важно понимать, что такое страна — спонсор терроризма с точки зрения права. Это значит, что руководство нашей страны должно быть экстрадировано в Соединенные Штаты. То есть если Лавров с Захаровой туда летят, их там должны арестовать, потому что они официальные представители признанной Вашингтоном страны — спонсора терроризма", - сказал эксперт.
Он пояснил, что такая же судьба может ждать и многих других граждан РФ, которые поедут отдыхать, например, в Турцию. Оттуда их могут депортировать в США, просто потому, что Вашингтон без суда и следствия назначил Россию виноватой.
Домрин уверен, что Москве в этой ситуации нужно в ответ на подобное поведение разрывать с Соединенными Штатами дипломатические последствия со всеми вытекающими последствиями.
Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
Александр Домрин
16 сентября, 10:05
Александр Домрин: Нужно понимать, что международное право написано на языке колонизаторов
 
НовостиАлександр ДомринРоссиятерроризм
 
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