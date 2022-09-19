https://ukraina.ru/20220919/1038842135.html
Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины
Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины - 19.09.2022 Украина.ру
Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины
Президент США Джо Байден 18 сентября в интервью телеканалу CBS заявил, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Украины с помощью энергоносителей
2022-09-19T08:44
2022-09-19T08:44
2022-09-19T08:58
оружие
помощь
джо байден
новости
россия
энергоносители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037677429_0:0:2106:1184_1920x0_80_0_0_37cef89f1cb92188e27b234881bc3a2d.jpg.webp
"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", - заверил БайденОн также отметил, что американская поддержка Украины будет продолжаться, пока в ней есть потребность.На уточняющий вопрос, как далеко он готов зайти в поддержке Украины, Байден ответил: "Насколько потребуется".Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037677429_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_831c67573134a5eca250ef9125eab654.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие, помощь, джо байден, новости, россия, энергоносители
оружие, помощь, Джо Байден, Новости, Россия, энергоносители
Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины
08:44 19.09.2022 (обновлено: 08:58 19.09.2022)
Президент США Джо Байден 18 сентября в интервью телеканалу CBS заявил, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Украины с помощью энергоносителей
"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", - заверил Байден
Он также отметил, что американская поддержка Украины будет продолжаться, пока в ней есть потребность.
На уточняющий вопрос, как далеко он готов зайти в поддержке Украины, Байден ответил: "Насколько потребуется".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.