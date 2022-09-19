Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины - 19.09.2022 Украина.ру
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Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины
Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины - 19.09.2022 Украина.ру
Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины
Президент США Джо Байден 18 сентября в интервью телеканалу CBS заявил, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Украины с помощью энергоносителей
2022-09-19T08:44
2022-09-19T08:58
оружие
помощь
джо байден
новости
россия
энергоносители
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"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", - заверил БайденОн также отметил, что американская поддержка Украины будет продолжаться, пока в ней есть потребность.На уточняющий вопрос, как далеко он готов зайти в поддержке Украины, Байден ответил: "Насколько потребуется".Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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оружие, помощь, джо байден, новости, россия, энергоносители
оружие, помощь, Джо Байден, Новости, Россия, энергоносители

Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины

08:44 19.09.2022 (обновлено: 08:58 19.09.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден 18 сентября в интервью телеканалу CBS заявил, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Украины с помощью энергоносителей
"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", - заверил Байден
Он также отметил, что американская поддержка Украины будет продолжаться, пока в ней есть потребность.
На уточняющий вопрос, как далеко он готов зайти в поддержке Украины, Байден ответил: "Насколько потребуется".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
 
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