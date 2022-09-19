https://ukraina.ru/20220919/1038842135.html

Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины

Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины - 19.09.2022 Украина.ру

Байден сказал, как далеко готов зайти в поддержке Украины

Президент США Джо Байден 18 сентября в интервью телеканалу CBS заявил, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Украины с помощью энергоносителей

2022-09-19T08:44

2022-09-19T08:44

2022-09-19T08:58

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"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", - заверил БайденОн также отметил, что американская поддержка Украины будет продолжаться, пока в ней есть потребность.На уточняющий вопрос, как далеко он готов зайти в поддержке Украины, Байден ответил: "Насколько потребуется".Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, помощь, джо байден, новости, россия, энергоносители