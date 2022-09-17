https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html

Не перепутать с Бучей. Как украинская власть организует провокацию в Изюме

Не перепутать с Бучей. Как украинская власть организует провокацию в Изюме - 17.09.2022 Украина.ру

Не перепутать с Бучей. Как украинская власть организует провокацию в Изюме

Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T11:07

2022-09-17T11:07

2022-09-17T11:22

эксклюзив

изюм

буча

украина

спецоперация

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Неприятно быть предсказателем печальных событий. Но именно так мы и выглядим. Потому что еще неделю назад предсказали, как украинская власть будет организовывать провокации на оставленных Россией территориях.Предсказуемым результатом передислокации российских войск с территории Харьковской области стало обнаружение массовых захоронений "жертв российской оккупации". Никогда такого не было и вот опять… Естественно, украинские власти, набившие руку на Буче, решили воспользоваться ситуацией в полной мере.Не смотря на всю жуть ситуации в Изюме, наблюдать за манёврами украинской пропаганды было довольно забавно. Вот что живописало агентство УНИАН вечером 15 сентября: "Страшные кадры – могилы жертв рашистской оккупации на окраине Изюма. Имён на табличках почти нигде нет. По всей видимости, тут похоронены тела из-под завалов разбомбленных домов, которые ещё предстоит идентифицировать".Т.е., 15 вечером в УНИАН знали, что речь идёт о захоронениях жертв обстрелов. Причём украинская артиллерия лупила по городу до самого вывода из него российских войск. Но уже на следующий день началась эксгумация трупов (обратим внимание на то, чем в первую очередь занялись украинские власти) и то же УНИАН вопит: "президент Зеленский опубликовал жуткие кадры из Изюма, которые должен увидеть весь мир": "на месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ".Поддерживает шефа и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов: "есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с верёвкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети".Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал пыточную в Изюме. Как это удалось установить? Нашли подвал, в котором пол был застелен линолеумом. Доказательства? Показания очевидцев? Киевский защитник прав человека такой ерундой не заморачивается. И то правда – он ведь не прокурор.Естественно, инициатива украинских властей была активно поддержана Западом. Вот, например, Жозеп Боррель сообщил, что "руководство России и все причастные к этому будут привлечены к ответственности. ЕС поддерживает все усилия в этом направлении". Боррель, впрочем, заранее назвал Россию "фашистским государством".Для начала вспомним хронологию.С 28 февраля по 1 апреля город находился на осадном положении – украинские войска его удерживали, а российские, соответственно, штурмовали. Украинское командование пыталось превратить город в "Festung Izyum" (термин немецкого военного командования во время Великой Отечественной войны – город-крепость, из которого было запрещено отступать). Потому позиции были прямо в городе и город находился под обстрелом. Уже на этом этапе в Изюме была гуманитарная катастрофа – погибших во время обстрелов приходилось хоронить во дворах, как в Мариуполе.При этом, в Изюме была украинская власть, с характерной для неё охотой на ведьм, с выискиванием "корректировщиков" и просто людей, которых можно заподозрить в симпатиях к России. Лубинцу надо было бы походить по управлениям СБУ, МВД и базам теробороны... Узнал бы много нового и интересного. Впрочем, он и так знает. Обнаружение трупов со связанными руками явно не случайность – знали где копать...Российская власть была в городе с 1 апреля до 11 сентября и всё это время город подвергался обстрелам. В частности, украинские ракетчики целенаправленно били по холму Кременец, где собирались горожане, желающие позвонить по мобильному телефону.Ну и самое главное – как сообщают военкоры, в окрестностях Изюма находится несколько братских могил, в которых хоронили трупы погибших в боях за город украинских солдат – украинская сторона категорически отказывалась их забирать. Объяснение простое – если тело "не найдено", то можно не платить "гробовые" семье.Резюме: так же как в Буче украинская власть будет выдавать за жертв России все трупы, которые только будут найдены.

https://ukraina.ru/20220913/1038684217.html

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эксклюзив, изюм, буча, украина, спецоперация