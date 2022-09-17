https://ukraina.ru/20220917/1038822549.html
Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине
Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине - 17.09.2022 Украина.ру
Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине
В случае если Россия применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине, это будет иметь последствия и страна станет "большим изгоем в мире", заявил президент США Джо Байден в интервью CBS
2022-09-17T09:51
2022-09-17T09:51
2022-09-17T09:51
новости
ядерное оружие
сша
украина
россия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213690_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_5389d0959e731ee099185a95b39ae1b9.jpg
По словам американского лидера, применение ядерного оружия "изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой".
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e223dc608c86ac9c2474ee07f5081baa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерное оружие, сша, украина, россия, джо байден
Новости, Ядерное оружие, США, Украина, Россия, Джо Байден
Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине
В случае если Россия применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине, это будет иметь последствия и страна станет "большим изгоем в мире", заявил президент США Джо Байден в интервью CBS
"Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. <...> Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", — сказал Байден, отказавшись уточнить, как могут отреагировать Штаты в таком случае.
По словам американского лидера, применение ядерного оружия "изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой".