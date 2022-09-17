Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине

"Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. <...> Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", — сказал Байден, отказавшись уточнить, как могут отреагировать Штаты в таком случае.