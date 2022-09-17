Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине - 17.09.2022 Украина.ру
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Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине
Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине - 17.09.2022 Украина.ру
Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине
В случае если Россия применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине, это будет иметь последствия и страна станет "большим изгоем в мире", заявил президент США Джо Байден в интервью CBS
2022-09-17T09:51
2022-09-17T09:51
новости
ядерное оружие
сша
украина
россия
джо байден
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По словам американского лидера, применение ядерного оружия "изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой".
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новости, ядерное оружие, сша, украина, россия, джо байден
Новости, Ядерное оружие, США, Украина, Россия, Джо Байден

Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине

09:51 17.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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В случае если Россия применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине, это будет иметь последствия и страна станет "большим изгоем в мире", заявил президент США Джо Байден в интервью CBS
"Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. <...> Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", — сказал Байден, отказавшись уточнить, как могут отреагировать Штаты в таком случае.
По словам американского лидера, применение ядерного оружия "изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой".
2 августа, 15:11
Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
 
НовостиЯдерное оружиеСШАУкраинаРоссияДжо Байден
 
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