Рожин рассказал об обстановке на фронте - 17.09.2022 Украина.ру
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Рожин рассказал об обстановке на фронте
Рожин рассказал об обстановке на фронте - 17.09.2022 Украина.ру
Рожин рассказал об обстановке на фронте
ВСУ продолжают попытки контрнаступления, однако пока они не приносят результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-09-17T04:45
2022-09-17T04:45
новости
рожин
эксперт
контрнаступление
всу
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В Херсонском направлении, по его словам, линия фронта за последние сутки не изменилась. Украинские силы пытаются атаковать в покровском направлении и у реки Ингулец. Есть попытки прорыва и в Запорожской области, но все это для ВСУ безрезультатно."Тем не менее, накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении", - уверен эксперт.
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новости, рожин, эксперт, контрнаступление, всу
Новости, Рожин, эксперт, контрнаступление, ВСУ

Рожин рассказал об обстановке на фронте

04:45 17.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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ВСУ продолжают попытки контрнаступления, однако пока они не приносят результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин
"Противник продолжает попытки наступления на реке Оскол, также идут бои в районе Студенка, в районе Купянска. Продолжаются и столкновения в районе Святогорска и Красного Лимана. Также противник пытается наступать по линии Белогоровки, Лисичанска. Бои идут, но серьезного продвижения противника нет. Это что касается Харьковской, Донецкой и Луганской областей", - сказал Рожин.
В Херсонском направлении, по его словам, линия фронта за последние сутки не изменилась. Украинские силы пытаются атаковать в покровском направлении и у реки Ингулец. Есть попытки прорыва и в Запорожской области, но все это для ВСУ безрезультатно.
"Тем не менее, накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении", - уверен эксперт.
Борис Рожин интервью
Вчера, 07:11
Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? — Борис Рожин
 
НовостиРожинэкспертконтрнаступлениеВСУ
 
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