https://ukraina.ru/20220917/1038795161.html

Рожин рассказал об обстановке на фронте

Рожин рассказал об обстановке на фронте - 17.09.2022 Украина.ру

Рожин рассказал об обстановке на фронте

ВСУ продолжают попытки контрнаступления, однако пока они не приносят результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин

2022-09-17T04:45

2022-09-17T04:45

2022-09-17T04:45

новости

рожин

эксперт

контрнаступление

всу

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В Херсонском направлении, по его словам, линия фронта за последние сутки не изменилась. Украинские силы пытаются атаковать в покровском направлении и у реки Ингулец. Есть попытки прорыва и в Запорожской области, но все это для ВСУ безрезультатно."Тем не менее, накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении", - уверен эксперт.

https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, рожин, эксперт, контрнаступление, всу