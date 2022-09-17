https://ukraina.ru/20220917/1038795161.html
Рожин рассказал об обстановке на фронте
Рожин рассказал об обстановке на фронте - 17.09.2022 Украина.ру
Рожин рассказал об обстановке на фронте
ВСУ продолжают попытки контрнаступления, однако пока они не приносят результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-09-17T04:45
2022-09-17T04:45
2022-09-17T04:45
новости
рожин
эксперт
контрнаступление
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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В Херсонском направлении, по его словам, линия фронта за последние сутки не изменилась. Украинские силы пытаются атаковать в покровском направлении и у реки Ингулец. Есть попытки прорыва и в Запорожской области, но все это для ВСУ безрезультатно."Тем не менее, накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении", - уверен эксперт.
https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рожин, эксперт, контрнаступление, всу
Новости, Рожин, эксперт, контрнаступление, ВСУ
Рожин рассказал об обстановке на фронте
ВСУ продолжают попытки контрнаступления, однако пока они не приносят результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин
"Противник продолжает попытки наступления на реке Оскол, также идут бои в районе Студенка, в районе Купянска. Продолжаются и столкновения в районе Святогорска и Красного Лимана. Также противник пытается наступать по линии Белогоровки, Лисичанска. Бои идут, но серьезного продвижения противника нет. Это что касается Харьковской, Донецкой и Луганской областей", - сказал Рожин.
В Херсонском направлении, по его словам, линия фронта за последние сутки не изменилась. Украинские силы пытаются атаковать в покровском направлении и у реки Ингулец. Есть попытки прорыва и в Запорожской области, но все это для ВСУ безрезультатно.
"Тем не менее, накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении", - уверен эксперт.