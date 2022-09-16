https://ukraina.ru/20220916/1038798605.html

Новое оружие для ВСУ. США планируют на Украине долгоиграющий гнойник

Новое оружие для ВСУ. США планируют на Украине долгоиграющий гнойник - 16.09.2022 Украина.ру

Новое оружие для ВСУ. США планируют на Украине долгоиграющий гнойник

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T13:13

2022-09-16T13:13

2022-09-16T14:00

владимир скачко

эксклюзив

оружие

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Определенные тактические успехи ВСУ на фронтах спецвоенной операции (СВО) продолжают порождать неожиданные, но вполне прогнозируемые милитаристские пертурбации в мозгах западных стратегов, связанные с надеждами на украинскую победу. Например, дать Киеву еще немного оружия и таки «победить Путина».Я не знаю, что в таких случаях должны говорить личные психологи и назначать заботливые психиатры, но результат неадекватного перевозбуждения налицо. Не успела официальный представитель МИД России Мария Захарова заявить, что в случае поставки Киеву ракет большей дальности США подтвердят свой статус непосредственной стороной конфликта, и, следовательно, Россия должна будет отреагировать, как президент США Джо Байден возбудился, шо твой старый тореадор, услышавший зов тусовочной корриды.«Ранее в распоряжении телеканала CNN появилась информация со ссылкой на заявления неких военных из Пентагона о проработке форм и методов украинских войск на среднесрочную и долгосрочную перспективу, не только на период специальной военной операции, которая, как ожидают в Вашингтоне, будет длительной, но и на 5 лет после ее окончания. Это говорит о том, что США тем самым демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на Украине, и, конечно, в контроле над этой ситуацией, то есть о прямой вовлеченности Соединенных Штатов Америки в боевые действия», — сказала Мария. И на это фактическое объявление Россией своих очередных «красных линий» Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до 600 млн долл.И как стало известно журналистам в США, в этот пакет могут войти:— дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);— 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;— 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;— четыре противоартиллерийских радара;— четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;— противобеспилотные воздушные системы;— оборудование для разминирования;— противопехотные боеприпасы Claymore;— подрывные боеприпасы и оборудование;— стрелковое оружие и боеприпасы;— приборы ночного видения, зимнее снаряжение и другое полевое снаряжение.Из этого перечня подарков становится понятно, что США не в полной мере удовлетворят запросы Украины из списка, который она, по данным американского издания The Wall Street Journal, попросила неделей ранее у Пентагона. Разумеется, для «наступательных операций». И туда входили 29 видов систем вооружений. И среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты «Гарпун», 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.Однако США, так уж получается, пока не дают дальнобойные средства поражения, которые действительно могут достать территорию Россию и вызвать у нее адекватную ракетно-бомбовую реакцию. «Чиновники не считают, что ситуация на поле боя изменилась настолько, что в ближайшее время можно значительно изменять стратегию», — сказали источники телеканалу CNN. И сегодня максимальный радиус действия американского оружия, поставляемого Киеву, не превышает 78 километров.Точно так же, как ни странно, давно вибрируют Германия и некоторые другие страны Европы. В частности, публицист Bloomberg Андреас Клут недавно написал, что западные страны договорились не поставлять Киеву боевые танки собственного производства. Германия, по данным этого самого Клута, не обладает необходимым для поставок Украине количеством танков. И не торопится делиться боевыми машинами, раз договорились не делать из Украины непредсказуемого монстра и подвергаться обвинениям в эскалации конфликта. «Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность… Германия не может и не будет делать ничего, что не согласовано с ее союзниками в НАТО и ЕС. И это правда: ни одна из этих стран-партнеров еще не отправила боевые танки западного производства», — написал Клут.К тому же представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль недавно тоже заявил, добавив, что немецкое правительство уверено в неэффективности поставок танков на Украину на данном этапе войны и потому не будет их туда отправлять. Дескать, долго готовить украинских танкистов, можно не успеть — русские танки отберут.И происходит это несмотря на то, что глава Еврокомисии экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен съела что-то воинственное, прибыла в Киев и в обмен на орден Ярослава Мудрого и обнимашки с президентом Владимиром Зеленским призвала вооружить Украину до зубов и дать, соответственно, по зубам России. И на это сразу откликнулась, по ходу, гендерно верная ей министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, которая анонсировала передачу Украине 50 броневиков "Dingo", являющиеся альтернативой устаревшим БТР "Fuchs", и дополнительные две установки РСЗО "MARS II" с 200 ракетами к ним. И рассказала, что Берлин также обязательно в режиме кругового обмена поспособствует-таки обмену старой военной техники на новую и поставке БМП-1 из Греции.Более того, Кристин аргументировала это соответствующим образом: "Смелое и успешное ведение операций ВСУ показывает, насколько важно оперативно предоставить Украине дополнительную военную технику". Так, вроде совсем не понимает, что творит, с кем имеет дело и с кем будет иметь, если Россия посчитает, что ее "красные линии" перейдены.И в этой ситуации обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, слова Марии Захаровой о том, что "США тем самым демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на Украине, и конечно, в контроле над этой ситуацией".Во-вторых, то, что в общей сложности США выделили Украине около 15,8 млрд. долл. помощи в области безопасности с момента прихода к власти Байдена. А с 2014 года Вашингтон выделил Украине около 17,9 млрд. долл. и еще более 15,1 млрд. долл. только с начала СВО 24 февраля 2022 года.А сервис "Ukraine Support Tracker" германского Кильского института всемирной экономики внезапно разразился исследованием, в котором сказал: западные страны вообще-то планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд. евро. И наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд. евро. Затем идут Великобритания (4 млрд. евро), Польша (1,8 млрд. евро) и Германия (1,2 млрд. евро). И это притом, что США и так являются лидером по общим запланированным объемам помощи Украине – в сумме 44,5 млрд. евро. "Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", -- действительно утверждает Пентагон, сопровождая новый пакет помощи.И все это действительно говорит лишь о том, что США, а с их подачи и весь покорный им Запад (читай – Евросоюз в первую очередь) готовы оставить на Украине долгоиграющий, вечно тлеющий конфликт-раздражитель, который мешал бы сотрудничеству Европы с Россией. Но не только – играл бы роль потенциального "второго фронта", который должен отвлекать усилия и ресурсы России на западе, если он очень уж увлечется сотрудничеством с Китаем на востоке.А именно такое сотрудничество сейчас укрепляется по итогам саммита ШОС в Самарканде, на котором встретились президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин. Они и заявили, что российско-китайскому сотрудничеству быть и крепнуть, чтобы похоронить монополярный мир во главе с США. И, конечно же, в Вашингтоне по этому поводу ярятся и пускают воинственные пузыри, не забывая напичкивать Украину оружием.И одновременно обрисовывая контуры ее финансовой поддержки в качестве долгоиграющего гнойника, в котором нет экономики, порушена социалка, зато есть нищета, инфляция и безработица. Европарламент 15 сентября сего года утвердил выделение Украине 5 млрд евро из тех 9, которые были ей обещаны весной этого года. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что 14 сентября 2022 года был подписал меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по госдолгу до конца 2023 года со странами "G7" и Парижским клубом кредиторов. Это еще примерно 3,1 млрд. долл. Кроме того, по словам Марченко, заморозка выплат по суверенным еврооблигациям Украины, общий объем которых составляет около 20 млрд. долл. позволит Киеву сэкономить 6 млрд. долл. в ближайшие два года.Если суммировать к этому еще 1,4 млрд. долл., которые Киеву уже пообещал МВФ, то это получается больше 10 млрд. "баксов". А это даже больше, чем обычно в припадке жадности просит Зеленский – 5-8 млрд.Другими словами, если Запад, ведомый США, сможет выделять такие суммы Украине ежегодно, то она сможет более-менее существовать и угрожать России в подбрюшие. Как угодно долго. Пока будут платить. А кто кого там в Киеве будет подсиживать на посту президента – генерал Валерий Залужный -- Владимира Зеленского или генерал Александр Сырский – Залужного, если тот с соизволения Запада одолеет "мальчика Зе", не так и важно. Гнойник получит финансовый перпетум мобиле и в состоянии стагнации будет отравлять воздух на континенте и мешать всем жить. А это США и нужно.

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https://ukraina.ru/20220916/1038785589.html

https://ukraina.ru/20220916/1038783753.html

https://ukraina.ru/20220916/1038783521.html

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2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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