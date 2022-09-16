Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками - 16.09.2022 Украина.ру
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Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками
Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками - 16.09.2022 Украина.ру
Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками
Западные союзники Украины имеют между собой определенные договоренности, поэтому они не могут передать Киеву свои основные боевые танки, рассказал сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл, его слова приводит ARD
2022-09-16T07:51
2022-09-16T07:51
новости
запад
украина
танки
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При этом он выразил надежду, что ежедневный мониторинг ситуации на Украине поможет Берлину определить, "какой нужно сделать следующий шаг".Также о негласной договоренности западных стран не поставлять танки киевскому режиму сообщило агентство Bloomberg. Оно также отметило, что армия ФРГ имеет ограниченный парк основных боевых машин и потому не может передать часть их в распоряжение ВСУ.Ранее в Пентагоне заявили, что с начала специальной военной операции на Украине США направили Киеву военную помощь на 15,8 миллиарда долларов.
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новости, запад, украина, танки
Новости, Запад, Украина, танки

Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками

07:51 16.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ военная техника танки оружие Украина флаг
ВСУ военная техника танки оружие Украина флаг - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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Западные союзники Украины имеют между собой определенные договоренности, поэтому они не могут передать Киеву свои основные боевые танки, рассказал сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл, его слова приводит ARD
"Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца", — заявил Клингбейл.
При этом он выразил надежду, что ежедневный мониторинг ситуации на Украине поможет Берлину определить, "какой нужно сделать следующий шаг".
Также о негласной договоренности западных стран не поставлять танки киевскому режиму сообщило агентство Bloomberg. Оно также отметило, что армия ФРГ имеет ограниченный парк основных боевых машин и потому не может передать часть их в распоряжение ВСУ.
Ранее в Пентагоне заявили, что с начала специальной военной операции на Украине США направили Киеву военную помощь на 15,8 миллиарда долларов.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 16:23
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