https://ukraina.ru/20220916/1038783753.html

Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками

Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками - 16.09.2022 Украина.ру

Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками

Западные союзники Украины имеют между собой определенные договоренности, поэтому они не могут передать Киеву свои основные боевые танки, рассказал сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл, его слова приводит ARD

2022-09-16T07:51

2022-09-16T07:51

2022-09-16T07:51

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При этом он выразил надежду, что ежедневный мониторинг ситуации на Украине поможет Берлину определить, "какой нужно сделать следующий шаг".Также о негласной договоренности западных стран не поставлять танки киевскому режиму сообщило агентство Bloomberg. Оно также отметило, что армия ФРГ имеет ограниченный парк основных боевых машин и потому не может передать часть их в распоряжение ВСУ.Ранее в Пентагоне заявили, что с начала специальной военной операции на Украине США направили Киеву военную помощь на 15,8 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20220915/1038772679.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запад, украина, танки