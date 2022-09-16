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США отказались поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - CNN
США отказались поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - CNN - 16.09.2022 Украина.ру
США отказались поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - CNN
США пока не будут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Об этом 15 сентября сообщил CNN со ссылкой на источники
2022-09-16T07:40
2022-09-16T07:40
2022-09-16T07:47
оружие
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"На сегодняшний день США все еще не готовы поставлять украинским вооруженным силам системы АТАСMS, о которых они просят уже несколько месяцев", — говорится в публикации.По данным источников телеканала, администрация Джо Байдена, вероятнее всего, не будет существенно менять свой подход к пакету помощи Киеву, считая уже поставляемые виды вооружений "эффективными".Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти могут "очень-очень скоро" объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать в себя "передовые ракетные системы и артиллерию".На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда — на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя возможность поставок ВСУ из США ракет большой дальности, предупредила, что подобный шаг сделает Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие, сша, россия, украина, новости
США отказались поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - CNN
07:40 16.09.2022 (обновлено: 07:47 16.09.2022)
США пока не будут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Об этом 15 сентября сообщил CNN со ссылкой на источники
"На сегодняшний день США все еще не готовы поставлять украинским вооруженным силам системы АТАСMS, о которых они просят уже несколько месяцев", — говорится в публикации.
По данным источников телеканала, администрация Джо Байдена, вероятнее всего, не будет существенно менять свой подход к пакету помощи Киеву, считая уже поставляемые виды вооружений "эффективными".
"Официальные лица не считают, что ситуация на поле боя изменилась настолько, чтобы в ближайшее время проводить значительные изменения в стратегии, вопреки украинским запросам в Пентагон о ракетных системах дальнего радиуса действия и танках", — отмечает CNN.
Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти могут "очень-очень скоро" объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать в себя "передовые ракетные системы и артиллерию".
На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда — на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя возможность поставок ВСУ из США ракет большой дальности, предупредила, что подобный шаг сделает Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.