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США отказались поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - CNN

США отказались поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - CNN - 16.09.2022 Украина.ру

США отказались поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - CNN

США пока не будут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Об этом 15 сентября сообщил CNN со ссылкой на источники

2022-09-16T07:40

2022-09-16T07:40

2022-09-16T07:47

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"На сегодняшний день США все еще не готовы поставлять украинским вооруженным силам системы АТАСMS, о которых они просят уже несколько месяцев", — говорится в публикации.По данным источников телеканала, администрация Джо Байдена, вероятнее всего, не будет существенно менять свой подход к пакету помощи Киеву, считая уже поставляемые виды вооружений "эффективными".Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти могут "очень-очень скоро" объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать в себя "передовые ракетные системы и артиллерию".На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда — на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя возможность поставок ВСУ из США ракет большой дальности, предупредила, что подобный шаг сделает Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, сша, россия, украина, новости