"Ищут уязвимые места": Кнутов о желании Зеленского установить контроль над ЗАЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру объяснил, для чего Киеву жизненно необходим контроль над ЗАЭС в ближайшие месяцы
По его словам, Киев концентрирует свои силы, в том числе на Запорожском направлении. ВФУ проводят разведку боем с тем, чтобы определить наименее защищенные места в обороне союзных сил.
Киевский режим открыто заявляет, что его основная задача — установить контроль над ЗАЭС, запустить два остановленных реактора и подать электроэнергию на территорию Украины.
Ситуация на Запорожской АЭС
Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС в марте.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
11 сентября, 14:33Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭСУкраинская компания "Энергоатом", сотрудники которой обслуживают Запорожскую АЭС, подтвердила, что рано утром 11 сентября последний работающий 6-й энергоблок был отключён от сети и началась подготовка к его охлаждению. Это сообщение было опубликовано в Telegram-канале компании