"Ищут уязвимые места": Кнутов о желании Зеленского установить контроль над ЗАЭС

Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС Украинская компания "Энергоатом", сотрудники которой обслуживают Запорожскую АЭС, подтвердила, что рано утром 11 сентября последний работающий 6-й энергоблок был отключён от сети и началась подготовка к его охлаждению. Это сообщение было опубликовано в Telegram-канале компании