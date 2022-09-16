"Ищут уязвимые места": Кнутов о желании Зеленского установить контроль над ЗАЭС - 16.09.2022 Украина.ру
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"Ищут уязвимые места": Кнутов о желании Зеленского установить контроль над ЗАЭС
"Ищут уязвимые места": Кнутов о желании Зеленского установить контроль над ЗАЭС - 16.09.2022 Украина.ру
"Ищут уязвимые места": Кнутов о желании Зеленского установить контроль над ЗАЭС
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру объяснил, для чего Киеву жизненно необходим контроль над ЗАЭС в ближайшие месяцы
2022-09-16T04:45
2022-09-16T04:45
новости
украина
спецоперация
киев
владимир зеленский
запорожская аэс
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По его словам, Киев концентрирует свои силы, в том числе на Запорожском направлении. ВФУ проводят разведку боем с тем, чтобы определить наименее защищенные места в обороне союзных сил. Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, спецоперация, киев, владимир зеленский, запорожская аэс
Новости, Украина, Спецоперация, Киев, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС

"Ищут уязвимые места": Кнутов о желании Зеленского установить контроль над ЗАЭС

04:45 16.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Читать в
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру объяснил, для чего Киеву жизненно необходим контроль над ЗАЭС в ближайшие месяцы
По его словам, Киев концентрирует свои силы, в том числе на Запорожском направлении. ВФУ проводят разведку боем с тем, чтобы определить наименее защищенные места в обороне союзных сил.
Киевский режим открыто заявляет, что его основная задача — установить контроль над ЗАЭС, запустить два остановленных реактора и подать электроэнергию на территорию Украины.
Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Ситуация на Запорожской АЭС

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС в марте.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 14:33
Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭСУкраинская компания "Энергоатом", сотрудники которой обслуживают Запорожскую АЭС, подтвердила, что рано утром 11 сентября последний работающий 6-й энергоблок был отключён от сети и началась подготовка к его охлаждению. Это сообщение было опубликовано в Telegram-канале компании
 
НовостиУкраинаСпецоперацияКиевВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭС
 
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