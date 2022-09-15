Актер Камбербэтч "помогает Украине достучаться" до нерадивых европейцев – Зеленский - 15.09.2022 Украина.ру
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Актер Камбербэтч "помогает Украине достучаться" до нерадивых европейцев – Зеленский
Актер Камбербэтч "помогает Украине достучаться" до нерадивых европейцев – Зеленский - 15.09.2022 Украина.ру
Актер Камбербэтч "помогает Украине достучаться" до нерадивых европейцев – Зеленский
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским актером, звездой сериала "Шерлок" Бенедиктом Камбербэтчем, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины 15 сентября
2022-09-15T11:18
2022-09-15T11:18
новости
голливуд
актеры
британцы
бенедикт камбербэтч
владимир зеленский
переговоры
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Камбербэтч с началась спецоперации публично поддерживает Украину, на одном из концертов в Санта-Барбаре он вышел, завернувшись во флаг Украины, пост с украинской символикой также опубликован в его Twitter.Ранее Киев посетили американские актеры Шон Пенн, Кэрри Фукунага, Джессика Честейн, Лив Шрайбер, Бен Стиллер и Анджелина Джоли.Стиллер и Пенн были внесены в России в черный список. На сайте МИД РФ указан поименный список "стоп-лист" из 25 человек, в число которых входят и голливудские актеры, поддерживающие Украину.
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новости, голливуд, актеры, британцы, бенедикт камбербэтч, владимир зеленский, переговоры
Новости, Голливуд, актеры, британцы, Бенедикт Камбербэтч, Владимир Зеленский, переговоры

Актер Камбербэтч "помогает Украине достучаться" до нерадивых европейцев – Зеленский

11:18 15.09.2022
 
Разговор Зеленского и Кембербэтча
Разговор Зеленского и Кембербэтча
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Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским актером, звездой сериала "Шерлок" Бенедиктом Камбербэтчем, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины 15 сентября
Важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных. И такие известные люди помогают нам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину.
Камбербэтч с началась спецоперации публично поддерживает Украину, на одном из концертов в Санта-Барбаре он вышел, завернувшись во флаг Украины, пост с украинской символикой также опубликован в его Twitter.
Ранее Киев посетили американские актеры Шон Пенн, Кэрри Фукунага, Джессика Честейн, Лив Шрайбер, Бен Стиллер и Анджелина Джоли.
Стиллер и Пенн были внесены в России в черный список. На сайте МИД РФ указан поименный список "стоп-лист" из 25 человек, в число которых входят и голливудские актеры, поддерживающие Украину.
65-й Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 15:21
Поклонники киевского режима Шон Пенн и Бен Стиллер попали в российский черный списокЗвезды Голливуда Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новые черные списки РФ, сообщает МИД России 5 сентября
 
НовостиГолливудактерыбританцыБенедикт КамбербэтчВладимир Зеленскийпереговоры
 
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