https://ukraina.ru/20220915/1038751974.html

Польский космонавт, выживший в Волынской резне: "украинские националисты хуже немцев"

Польский космонавт, выживший в Волынской резне: "украинские националисты хуже немцев" - 15.09.2022 Украина.ру

Польский космонавт, выживший в Волынской резне: "украинские националисты хуже немцев"

15 сентября 1941 года в Липниках на Волыни родился Мирослав Гермашевский, единственный польский космонавт. В марте 1943-го он чудом выжил в ходе резни, в... Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T11:06

2022-09-15T11:06

2022-09-15T11:06

история

космонавты

польша

волынская резня

оун-упа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103225/96/1032259624_0:613:1462:1435_1920x0_80_0_0_803987cce9279c6de7cf41c9cb78bff7.jpg.webp

15 сентября 1941 года в Липниках на Волыни родился Мирослав Гермашевский, единственный польский космонавт. В марте 1943-го он чудом выжил в ходе резни, в которой бандеровцы убили 19 его родственников.Пропагандисты из Организации украинских националистов (ОУН*) в 1930-40-х годах, и их нынешние последователи в украинской власти представляют поляков Волыни как неких "колонистов", пришедших в этот регион вместе со Второй Речью Посполитой, после земельных реформ Юзефа Пилсудского. Но даже если "забыть", что Волынь Пилсудский получил по договору с Петлюрой, никуда не деться от того, что поляки жили здесь на протяжении столетий.Правда, попадали они на Волынь по-разному.К примеру, основатель волынской ветви рода Гермашевских, Винсент, родился в 1808 году в Мазовии. За участие в "Ноябрьском восстании" против России (1830-1831) был сослан в Сибирь, по возвращении из которой осел сначала в Малинске, а потом в селе Зирное рядом с городом Березное (ныне Ровенская область). Там Винсент женился на Вильгельмине Лисецкой, у семьи было девять детей, потомки которых также были многодетными. Так что вскоре фамилия Гермашевских стала весьма распространённой в городках и сёлах вокруг Березного, Малинска и Костополя. Занимались они в основном сельским хозяйством.Хотя даже самые богатые Гермашевские не были помещиками, как об этом пишет русская Википедия, однако они, безусловно, входили в местную польскую элиту.Так, дедушка будущего космонавта, Сильвестр Гермашевский, был близким другом местного магната, графа Эммануэля Малинского, и вместе с тем объехал полмира. Примечательно, что в имении у графа были не только автомобили последних марок, но и собственный самолёт марки Farman, единственный на всей Волыни.У Сильвестра Гермашевского было двенадцать детей, из которых семь сыновей. Один из них, Антоний, стал чуть ли не главным на Волыни промоутером "ягеллонских идей" — то есть мирного существования поляков и украинцев на территории этого края.В частности, в 1929-1936-м Антоний Гермашевский был главным редактором двуязычного журнала "Młoda Wieś — Молодое село", и тесно сотрудничал с Волынским воеводой Генриком Юзевским, который как раз в те годы осуществлял свою "Волынскую программу".В марте 1941-м он был арестован НКВД и перевезён из Ровно на Лубянку, откуда его освободили летом того же года, после решения Сталина о создании в СССР польской армии. Антоний Гермашевский прошёл с армией Андерса весь её боевой путь, после чего остался в Лондоне, где был одним из учредителей Польско-украинского общества и до самой смерти в 1980-м готовил обзоры украинской прессы для польской эмиграции.При этом самый младший брат Антония, Роман, остался верен занятию предков — быть хлеборобами. В селе Липники над рекой Случ, неподалёку от Березного, у него было около 25 гектаров земли, на которых в основном выращивали пшеницу. Роман Гермашевский с женой Камилой Белявской жили достаточно состоятельно, у них был большой новый дом, а в хозяйстве — трактор, что было редкостью на Волыни. В семье было семеро детей, внуки радовали дедушку Сильвестра, который жил с семьёй младшего сына и занимался пасекой.Самым младшим в семье был Мирослав, который родился 15 сентября 1941 года, уже в условиях немецкой оккупации.Правда, поначалу в достаточно глухом польском селе Липники особой разницы от смены власти не почувствовали — как и в сентябре 1939-го, когда край оказался в составе СССР. Однако в феврале 1943 года, после первого массового убийства боевиками бандеровской Украинской повстанческой армии (УПА*) мирных поляков из села Паросля Первая, по всей Волыни поползли тревожные слухи.В Липниках был организован отряд самообороны из 21 мужчины, которые поначалу были вооружены палицами и вилами. Лишь через несколько недель им удалось достать десяток винтовок и один автомат.В ночь с 18 на 19 марта польские патрульные обнаружили на улице Липников разведгруппу УПА из трёх вооружённых людей. Завязалась перестрелка, два непрошенных гостя сбежали, а третьего, Александра Малышко, удалось задержать. Он оказался не просто боевиком УПА*, но и дезертиром из рядов немецкой вспомогательной полиции. Поляки передали его немецким жандармам в Березном, которые дезертира повесили.После этого в соседних украинских сёлах появились агитаторы УПА*, призывавшие "отомстить ляхам", и раздающие крестьянам огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.В ночь с 25 на 26 марта 1943 года Липники окружил отряд УПА* под командованием Ивана Литвинчука ("Дубового").Прокурор Института национальной памяти Польши Пётр Зайонц и известный польский историк Гжегож Мотыка считают, что Иван Литвинчук наряду с Дмитрием Клячкивским и Всилием Ивахивым приняли решение о начале Волынской резни. При этом именно подчинённые Литвинчуку отряды первыми начали уничтожение мирных поляков в крае. В частности, в апреле 1943-го он лично принял участие в убийстве от 500 до 800 людей в польском селе Яновая Долина.Липники сначала обстреляли зажигательными пулями из пулемёта, установленного на ветряной мельнице рядом с селом. После этого с криками "Смерть полякам!" и "Резать ляхов!" в село вошли колонны боевиков УПА* с огнестрельным оружием, а также группы крестьян из соседних украинских сёл, которые начали систематически поджигать дома и хозяйственные постройки. Всего на тот момент в Липниках находилось почти 700 людей — кроме постоянных жителей, это были беженцы из других польских сёл, а также 10 евреев, которых прятали поляки.Поскольку люди ожидали нападения, то спали одетыми и заранее собрали необходимые вещи. Поэтому, как только началась стрельба, они бросились наутёк, и под прикрытием самообороны из Липников удалось бежать почти пятистам людям, которые укрылись в Зирном и Березном. Около сотни поляков, которые спрятались в дренажной канаве, были окружены и в убиты при помощи холодного оружия и сельскохозяйственных орудий. Несколько десятков поляков были застрелены в своих домах и дворах, а всего в Липниках погибли 182 человека, в том числе 4 еврея.После ухода УПА* оставшиеся в живых поляки вернулись в сожжённые Линики, собрали тела погибших и похоронили их в братской могиле рядом со зданием Народного дома. Раненые были доставлены в больницу в Березном, некоторые там скончались. Кстати, позже значительная часть беженцев из Липник была вывезена на принудительные работы в Германию. После войны останки из братской могилы в Липниках были перенесены на православное кладбище в селе Белка, а часть погибших — захоронена в Березном.В тот день погибли 18 членов семей Гермашевских и Белявских, в том числе 90-летний Сильвестр Гермашевский. А вот полуторагодовалому Мирославу удалось выжить. Вот как он сам рассказывал о тех событиях, о которых узнал со слов мамы и также выжившего старшего брата Владислава, которому тогда было 15 лет."Когда началась резня, отец велел маме взять меня с собой и убегать в ночь, а сам с винтовкой побежал защищать село. Маму догнал один из бандитов и выстрелил с близкого расстояния, целясь в голову. Пуля соскользнула по черепу, мама без сознания упала на поле. Её так оставили, а я скатился в замёрзшую борозду. Когда мама пришла в сознание, она была в шоке. Забыла обо мне, добралась до соседнего села. Там знакомые украинки перевязали её, накормили и спрятали. Когда сообразила, что потеряла ребёнка, её не пустили — было слишком опасно. Утром меня, замерзающего, в поле отыскал отец. Подоил заблудившуюся корову, на пепелище искупал меня в тёплом молоке. Так он меня спас".Однако спасти себя Роман Гермашевский не смог. Опять предоставлю слово его сыну."Мы сбежали в соседнее село. Летом отец с двумя братьями мамы поехал на свою землю, чтобы накосить немного сена. Из пшеничного поля в него выстрелил уповец, попал в область сердца. Папа умер через несколько дней в больнице в Березном. Мы стали наполовину сиротами" — рассказывал позже в интервью польским журналистам Мирослав Гермашевский.Стоит отметить, что всем его братьям и сёстрам удалось спастись в резне в Липинках.В 1945 году выжившие члены семьи Гермашевских, как и почти 800 тысяч поляков Волыни и Галичины, уехали в Польшу. Камила Гермашевская с семью детьми в товарном вагоне прибыла в городок Волув севернее Вроцлава. Несколько дней семья жила прямо на вокзале, позже получила от властей небольшую квартиру на окраине. Однако в подобных стартовых условиях, практически без гроша в кармане, Камила Гермашевская не опустила рук. Трое её сыновей стали военными пилотами, один — полковником, а двое — генералами ВВС Польши. Среди них — первый и до сих пор единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский, который никогда не забывал о подвиге своей матери, спасшей его от бандеровцев."Во время моего полёта в космосе была организована радиобеседа с мамой. Когда она сказала, что я герой, прервал её и поправил: "Мама, это ты герой!" — вспоминал позже Гермашевский. — Тот разговор был выпущен в эфир полностью один-единственный раз. Потом, когда кто-то в Главном политическом управлении Войска Польского сообразил, о чём в нём идёт речь, этот фрагмент всегда вырезали…"После восьмидневного космического полёта летом 1978 года Мирослав Гермашевский с женой и дочерью посетил места, где когда-то родился. Кладбище в Березном оказалось заброшенным, и он не нашёл могилы отца. На место, где когда-то было село Липники, можно было добраться только на грузовике. Там было обычное поле, а курган, насыпанный в 1945-м на месте бывшей братской могилы 182 человек, давно сравняли с землёй, потому что он мешал сельхозработам. "Мне стало больно!" — рассказывал он позже журналистам.Единственный польский космонавт часто вспоминает свои ощущения в момент пролета над Волынью на советской орбитальной станции "Салют-6": "Я тогда внутренне сказал ИМ — посмотрите, кто я и где я. Вы хотели отправить меня на небо, как ангелочка, — но я попал туда на других крыльях!" Но тогда он даже подумать не мог, что в независимой Украине убийцы его родных станут национальными героями."Меня беспокоит отношение украинских властей к ОУН-УПА… Война — ужасная вещь, но в каждой войне есть свои цивилизованные способы её ведения. Я принимаю во внимание, что Вторая мировая война показала множество примеров того, как люди отклонялись от этих принципов.Однако украинские националисты были ниже всех стандартов в своем поведении, намного хуже немцев. Они проявляли беспрецедентную жестокость в массовом масштабе, ведь мы [мирне поляки] не представляли физической угрозы. Мы были опасны только из-за нашей польской национальности. Мой 90-летний дедушка и мой двоюродный брат, которому было несколько месяцев, умерли. Людей жестоко убивали, стараясь причинить как можно больше страданий…Можно ли называть таких людей солдатами? Они бандиты, и это позор, что им ставят памятники, как и тем, кто действительно воевал с немцами! — говорил генерал Гермашевский в 2008 году. — У меня нет предубеждений против украинцев. Среди них у меня много друзей, в том числе среди космонавтов. Однако меня беспокоит тенденция к реабилитации "героев" ОУН*-УПА*".Эти слова были сказаны после того, как в январе 2007 года на месте гибели Ивана Литвинчука в бою з подразделением МГБ, рядом с селом Золочивка на Волыни, был установлен памятник "героям Украины".Конечно, ещё несколько лет назад на Волыни устанавливали и другие памятники.Так, 23 июня 2013 года по инициативе бургомистра города Волув Дариуша Хмуры, которую поддержал мэр Березного Александр Пилипака, в парке культуры и отдыха Березного был открыт лапидариум — памятный знак на месте бывшего польского кладбища (оно находилось там с 1765 года до советских времен, именно там был похоронен Роман Гермашевский). На лапидариуме размещена надпись на украинском и польском языках: "Родных людей не забудем. Останутся в наших сердцах и памяти. Земляки", и на его открытие в Березное приезжал не только консул Польши из Луцка, но и лично генерал Гермашевский.Тогда многие и в Польше, и на Украине рассчитывали, что это станет очередным шагом на пути польско-украинского примирения.Однако на Украине случился "майдан", после чего в 2015 году был принят закон и героизации ОУН*-УПА*. А в августе 2019-года Золочивский сельсовет единогласно решил присвоить средней школе этого населённого пункта имя "последнего командира УПА*-Север" Ивана Литвинчука.Больше Мирослав Гермашевский на Украину не приезжал, и тёплых слов в адрес украинцев в его публичных выступлениях становиться всё меньше. Однако о том, что его отца и родных убили боевики ОУН*-УПА*, польский космонавт говорит при первой возможности.* организация запрещенная в Российской Федерации

https://ukraina.ru/20190424/1023424267.html

https://ukraina.ru/20200219/1026743222.html

https://ukraina.ru/20210209/1030502135.html

https://ukraina.ru/20220830/1038270365.html

https://ukraina.ru/20200303/1026901456.html

https://ukraina.ru/20220711/1034313602.html

https://ukraina.ru/20190212/1022649374.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, космонавты, польша, волынская резня, оун-упа