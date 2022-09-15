https://ukraina.ru/20220915/1038746842.html

С обогревателями или при свечах. Что еще нужно украинцам, чтобы пережить зиму

С обогревателями или при свечах. Что еще нужно украинцам, чтобы пережить зиму - 15.09.2022 Украина.ру

С обогревателями или при свечах. Что еще нужно украинцам, чтобы пережить зиму

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль постоянно предупреждают украинцев, что их ожидает самая тяжелая зима за период... Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T12:27

2022-09-15T12:27

2022-09-15T13:44

дмитрий ковалевич

эксклюзив

электроэнергия

украина

украинцы

население

укрэнерго

минэнерго

всу

владимир зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль постоянно предупреждают украинцев, что их ожидает самая тяжелая зима за период независимости. В ряде регионов, пострадавших от боевых действий, вообще может не быть газоснабжения, а граждан оттуда призывали эвакуироваться. В зоне особого риска Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев.В связи с этим в сентябре украинцы спешно кинулись запасаться дровами, а также скупать электроплиты и обогреватели. Спрос на них увеличился в 47 раз. Цены на бытовые электроприборы тоже скакнули в три-четыре раза, возник дефицит этих товаров в торговых сетях. Владельцы магазинов говорят, что дефицит возник из-за нарушения логистических цепочек, а также потому, что большая часть товара идет на нужды ВСУ. Однако оказывается, электрообогреватели могут и не пригодиться, так как их будет не к чему подключать.После ударов ВСУ по Запорожской АЭС, утраты контроля над рядом ТЭС на юго-востоке страны, электроэнергии может не хватить на внутренние нужды, хотя еще на днях власти Украины предлагали Германии покупать электроэнергию, чтобы снизить зависимость от российского газа.Зеленский ожидаемо обвиняет РФ в ударах по критической инфраструктуре. «Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура... Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре Вооруженных сил нашего государства», — заявил Зеленский. Его слова с ужасом воспроизводят и западные СМИ, которые ранее оправдывали подрыв ЛЭП, поставлявших энергию в Крым, проявляя чудеса двойных стандартов.Затем после ударов ВКС РФ по ТЭС и ТЭЦ в Харьковской и Полтавской области почти на трети территории страны выключился свет. Через три часа мощности перераспределили и восстановили электроснабжение, но в Харькове перебои со светом до сих пор наблюдаются. По данным Минэнерго на 14 сентября без света сидят 690 000 домохозяйств на подконтрольной Киеву территории.Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что множество домовладений на Украине ближайшей зимой могут столкнуться с дефицитом электроэнергии, хотя и обещает помочь. «Мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия», — заявил представитель ООН.Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на пресс-конференции 14 сентября успокоил украинцев, заявив, что электроэнергии им хватит, в том числе благодаря присоединению 23 февраля к общей европейской энергосистеме и возможности поставок электричества из ЕС.В свою очередь Зеленский на прошлой неделе заявил, что с просьбой о продаже электроэнергии к Украине обратилась Польша. «Польским братьям мы всегда поможем», — сказал Зеленский. И Украина сейчас активно реконструирует линию электропередач от Хмельницкой АЭС до польского Жешува. Проще говоря, когда в ООН заявляют, что электроэнергии не хватит украинцам, власти страны поставляют ее «польским братьям» и предлагают экспортировать в Германию, что немало говорит об отношении к собственному населению.Без ЗАЭС Украине не хватит угля для выработки электроэнергии на угольных станциях. Данная проблема каждый год возникала на Украине после введения блокады республик Донбасса и отказа от российского угля. Уголь пытались покупать в ЮАР и США, но его доставка и ранее была сопряжена с рядом логистических сложностей, а сейчас даже из-за выставленных Украиной мин баржи с углем из Пенсильвании могут просто не доплыть.Глава «Укрэнерго» Кучеренко говорит, что пока накоплено 1,6 млн тонн из плановых 2,6 млн т, хотя в перспективе его может понадобиться еще больше (из-за отключения ЗАЭС). Проблемы с электроэнергией он прогнозирует на февраль-март, и даже в этом случае, по словам Кучеренко, не обойтись от веерных отключений. Свет зимой планируют подавать по часам. Украинским шахтерам на начало сентября задолжали уже около миллиарда гривен зарплаты, и в бюджете на следующий год погашение долгов не планируется, многих из них забрили в ВСУ, поэтому вряд ли удастся существенно нарастить добычу.И если для населения электроэнергии, возможно, и хватит, как уверяют киевские власти, то куда сложнее ситуация с бизнесом и бюджетными организациями, на которые не распространяются ограничения на рост тарифов. Для них тариф на электроэнергию повышается, что ведет к росту цен на хлеб, транспорт и все прочие товары и услуги.На случай длительного отключения электроэнергии украинский Центр стратегических коммуникаций на днях опубликовал памятку, рекомендующую украинцам заранее подготовить запас воды, еды, спичек, батареек, фонариков и свечей. Рекомендуют также купить дизельный или бензиновый генератор, хотя для задолжавших крупные суммы украинцев это достаточно дорогое удовольствие.Украинцы в среднем воспринимают перспективы суровой зимы, как неизбежный рок. Они не могут оказать влияние на украинскую власть, не могут её свергнуть, не могут повлиять на мировые цены на энергоресурсы, а мужчины не могут выехать из страны. Единственное, что они могут — сэкономив на продуктах, купить обогреватель, лишний кубометр дров или стратегический запас свечей.

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