Зеленский попал в ДТП в Киеве - 15.09.2022 Украина.ру
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Зеленский попал в ДТП в Киеве
Зеленский попал в ДТП в Киеве - 15.09.2022 Украина.ру
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве, украинский лидер не пострадал, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях
2022-09-15T09:13
2022-09-15T09:13
владимир зеленский
новости
киев
дтп
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"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", — написал он.Он добавил, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
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владимир зеленский, новости, киев, дтп
Владимир Зеленский, Новости, Киев, ДТП

Зеленский попал в ДТП в Киеве

09:13 15.09.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве, украинский лидер не пострадал, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях
"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", — написал он.
Он добавил, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
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