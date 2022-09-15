https://ukraina.ru/20220915/1038743165.html

Зеленский попал в ДТП в Киеве

Зеленский попал в ДТП в Киеве - 15.09.2022 Украина.ру

Зеленский попал в ДТП в Киеве

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве, украинский лидер не пострадал, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях

2022-09-15T09:13

2022-09-15T09:13

2022-09-15T09:13

владимир зеленский

новости

киев

дтп

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"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", — написал он.Он добавил, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

https://ukraina.ru/20220915/1038741487.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир зеленский, новости, киев, дтп