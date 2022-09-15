https://ukraina.ru/20220915/1038743165.html
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Зеленский попал в ДТП в Киеве - 15.09.2022 Украина.ру
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве, украинский лидер не пострадал, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях
2022-09-15T09:13
2022-09-15T09:13
2022-09-15T09:13
владимир зеленский
новости
киев
дтп
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274963_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_97522020789f640e2efb4e7895c28bd0.jpg
"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", — написал он.Он добавил, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
https://ukraina.ru/20220915/1038741487.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, киев, дтп
Владимир Зеленский, Новости, Киев, ДТП
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве, украинский лидер не пострадал, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях
"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", — написал он.
Он добавил, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.