https://ukraina.ru/20220915/1038741487.html

Покушение на руководство Запорожской области, диалог с Путиным. Главное на Украине на утро 15 сентября

Покушение на руководство Запорожской области, диалог с Путиным. Главное на Украине на утро 15 сентября - 15.09.2022 Украина.ру

Покушение на руководство Запорожской области, диалог с Путиным. Главное на Украине на утро 15 сентября

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T09:00

2022-09-15T09:00

2022-09-15T09:43

владимир путин

олаф шольц

эксклюзив

хроники

донбасс

днр

лнр

лисичанск

запорожская область

покушение

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Глава района Запорожской области заявила о готовившемся на нее покушении СБУ. Украинские военные обстреляли Донбасс и освобожденные территории. Канцлер ФРГ призвал продолжить диалог с Путиным по УкраинеГлава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила на нее покушение. Несколько человек задержали.Она добавила, что если местные жители не раскрыли ее местоположение, то они поддерживают ее политику и те изменения, которые произошли в регионе с его переходом под контроль России.Она также рассказала о росте потока беженцев с Украины и отметила, что их стремятся поддержать, пока они находятся в ожидании. В частности, сотрудники администрации области раздают им воду и продуктовые наборы, они также готовы предоставить людям жилье и обеспечить их всем необходимым.Она подчеркнула, что поток беженцев со стороны Украины стал заметно выросшим.«Некоторые изъявляют желание переехать на нашу сторону со стороны Украины, это происходит в связи с событиями в Харьковской области, учитывая то, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть. Если раньше на наши освобожденные территории возвращались 500—700 машин, на данный момент больше тысячи [в день]», — заявила глава района.Одна из беженок напомнила, что Васильевка граничит с Бахмутом, который сейчас находится под обстрелами. В результате этого снаряды стали прилетать и в город.«Мы до последнего не хотели уезжать, думали, что сможем справиться с бомбежками, пережить. Но когда ребенок потерял сознание во время налета авиации, летели прямо над головой, поняли, что надо эвакуироваться. Из-за этих событий дочка так и не пошла в первый класс. Выехать сложно было, у нас еще машина поломалась. Не знаю, как доедем», — сообщила она.В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об успехах российской армииПо его словам, украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем. Однако все их попытки сразу пресекаются.Рогов добавил, что обстановка в Запорожской области рабочая, идет контрбатарейная борьба.«Бывают попытки разведки боем, они пресекаются: идет рассечение сразу группы и частичное уничтожение. Те, кто остаются в живых, возвращаются обратно», — рассказал он об успехах российской армии.Наиболее активные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) сейчас идут в Пологовском районе.«Там наиболее горячо, идут артиллерийские дуэли», — подчеркнул он.Ранее Рогов сообщил, что ситуация на запорожской линии фронта контролируемая. За последние дни российские войска уничтожили ряд командных пунктов ВСУ, а также складов с боеприпасами.«Антидроновым ружьем был посажен Switchblade — ударный беспилотник-камикадзе. Он летел четко уничтожать важный объект, благодаря ружью его просто посадили», — заявил он.Рогов добавил, что жители Запорожской области передали армии рекордный объем помощи стоимостью порядка 20 миллионов рублей. За счет этого были куплены десятки тепловизоров, антидроновые ружья и беспилотные летательные аппараты.Обстрелы Донбасса и освобожденных территорийВооруженные силы Украины дважды за минувшую ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. В городе работала российская система ПВО.Уточняется, что первый обстрел с начала суток был в 05:44 мск.Обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки, украинцы ведут с 28 августа. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.Кроме того, подразделения ВСУ за прошедшие сутки два раза обстреляли ЛНР из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), в результате один человек погиб, семь получили ранения. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По данным, опубликованным в Telegram представительства, украинская армия обстреляла из HIMARS города Перевальск и Стаханов.ВСУ нанесли удар по Перевальскому колледжу. В результате погибла 18-летняя девушка, еще шесть учащихся и преподаватель получили ранения, здание разрушено.В Стаханове огнем ВСУ повреждены три дома и линия электропередач. Всего по Стаханову выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS ("Хаймарс"). Информация о пострадавших уточняется.Во вторник и среду ВСУ также обстреливали Стаханов из установок HIMARS, в результате были повреждены здание школы и шесть многоквартирных домов. Кроме того, было разрушено здание Стахановского погрузочно-транспортного управления. Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР, по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по ч. ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»).В четверг ВСУ также выпустили четыре ракеты из Himars по Лисичанску.Также в ночь на четверг ВСУ обстреляли из гаубиц калибра 155 мм Донецк и Макеевку. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По данным представительства, в 00:50 было сделано три выстрела по Макеевке, в 05:30 три снаряда были выпущены по Киевскому району Донецка.Диалог с ПутинымКанцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что российский президент Владимир Путин не поменял своей позиции по украинскому вопросу, однако подчеркнул, что несмотря на это, вести диалог друг с другом важно.Канцлер Германии прокомментировал полуторачасовой телефонный разговор с российским лидером, где они коснулись темы спецоперации на Украине.Шольц уточнил, что после разговора с ним, Путин не изменил свое мнение. Сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой», нельзя, объяснил Шольц.Канцлер ФРГ указал, что переговоры с Путиным очень важны. Он призвал к дипломатическому разрешению конфликта.Политик также подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).Политики обсудили ситуацию с поставками продовольствия на мировой рынок. Лидеры договорились продолжать контакты.В начале сентября Шольц также указывал на необходимость продолжения контактов с российским коллегой. По его словам, он много раз разговаривал с ним по телефону и продолжит это делать.Похожее заявление немецкий политик делал и в июне.Он выражал мнение, что переговоры не помогут, пока президент России не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и «признать, что Украина сама будет решать свое будущее».Отвечая на вопрос, может ли спецоперация продолжаться «годами», Шольц признавался, что этого «никто на самом деле не знает». Он назвал Путина «лидером очень великой страны, где живет много людей», а также подчеркнул, что у России больше ресурсы, поэтому конфликт на Украине может продолжаться «действительно долго».

https://ukraina.ru/20220913/1038695002.html

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https://ukraina.ru/20220913/1038669952.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

владимир путин, олаф шольц, эксклюзив, хроники, донбасс, днр, лнр, лисичанск, запорожская область, покушение, беженцы