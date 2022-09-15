Теперь под эгидой Тимура. Что решит саммит ШОС в Самарканде - 15.09.2022 Украина.ру
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Теперь под эгидой Тимура. Что решит саммит ШОС в Самарканде
Теперь под эгидой Тимура. Что решит саммит ШОС в Самарканде - 15.09.2022 Украина.ру
Теперь под эгидой Тимура. Что решит саммит ШОС в Самарканде
Украина.ру, 15.09.2022
2022-09-15T07:44
2022-09-15T08:31
шос
россия
китай
индия
иран
турция
афганистан
международные отношения
сотрудничество
эксклюзив
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Ряд источников издания Украина.ру сообщает, что саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в древнем Самарканде, может стать историческим. Преувеличения тут, наверное, нет. Достаточно уже того, что на саммите будет обсуждаться принятие в число «партнёров по диалогу» (можно расшифровать как «ассоциированное членство») Катара, Саудовской Аравии, Египта, Мальдив, Бахрейна и Мьянмы. Тем самым организация, которая изначально охватывала только страны Азии, выходит в Африку.ШОС создана в июне 2001 года, но фактически она была основана в 1996 году как «Шанхайская пятёрка». Основными её задачами была координация регионального экономического сотрудничества и сотрудничество в области безопасности. Сейчас в состав организации входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Эти страны занимают более половины территории Евразии и в них проживает половина населения Земли. ШОС вообще крупнейшая региональная организация в мире.Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Любопытно, что заявку на получение этого статуса подавала и Украина. Ещё шесть стран, включая Турцию, Армению и Азербайджан, имеют статус партнёров по диалогу.Многое на этом саммите будет впервые.Например, принимать участие в нём будут главы 15 государств — не только членов, но также стран-наблюдателей, партнёров по диалогу и просто гостей. В частности — лидеров Туркменистана, Азербайджана, Армении и Турции. В таком составе это будет самый представительный саммит азиатских государств, кроме, может, Генассамблеи ООН.На саммите будет обсуждаться приём в организацию новых членов. Прежде всего это Иран — в его отношении принципиальное решение уже принято, на саммите будет осуществлена только формальная процедура.На членство в организации претендует и Белоруссия, подавшая заявку в июле. Причем Александр Лукашенко рассчитывает, что, с учётом актуальной геополитической ситуации, заявка будет рассмотрена в ускоренном порядке. Если его надежды оправдаются, это тоже будет прорыв — ведь Белоруссии в своё время отказали на том основании, что географически эта страна чисто европейская.И Белоруссия, и Иран имеют прямое отношение к украинскому кризису: на территории первой базируются российские войска, оттуда осуществлялось наступление на Киев, а недавно на фронте зафиксировано применение БПЛА, которые подозрительно напоминают модели иранской разработки.Как представляется, важнейшими темами саммита будут следующие:во-первых, это особенности экономического сотрудничества в условиях санкций против России. Не секрет, что большинство стран, представленных на саммите, заинтересованы в сотрудничестве с Россией и на них оказывается сильнейшее давление. Логично предположить, что участники саммита будут искать формулы, которые позволили бы не прекращать взаимовыгодного сотрудничества и компенсировать потери, связанные с введением санкций. В этом смысле совершенно не удивительно присутствие на саммите Реджепа Эрдогана — вот он-то точно находится «на растяжке» между членством в НАТО и его собственными масштабными планами строительства тюркского мира, которые невозможны без учёта интересов России.Кстати, среди документов, которые должен принять саммит — дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. На настоящий момент это важнейшее направление укрепления суверенитета государств чисто экономическими методами без сворачивания международной торговли.Во-вторых, это ситуация в Афганистане, где не так давно сменилась власть. Участие руководителей Афганистана на саммите не анонсировано, но сама по себе ситуация в этом ключевом для Центральной Азии государстве будет обсуждаться, и будет решаться вопрос о том, как привлекать неоднозначный кабульский режим к более тесному экономическому сотрудничеству. Тем более, что он сам на таком сотрудничестве настаивает.Чего не следует ожидать, так это каких-то однозначных политических заявлений, особенно связанных с украинским кризисом. Хотя ШОС и позиционируется как альтернатива евро-американскому миру, противоречий внутри организации более чем достаточно. Выражаясь дипломатическим языком — ШОС «способна объединить и примирить государства с различными внешнеполитическими приоритетами». Да и вообще — однозначность и определённость противоречит азиатской политической культуре.Помимо основной программы будут и «переговоры на полях». В частности, Владимир Путин планирует встретиться с лидерами Азербайджана, Туркмении, Киргизии, Индии, Турции, Китая, Индии и Пакистана. Особенно подчёркивается важность бесед с Си Цзиньпином (и Россия, и КНР оказались в ситуации почти прямого конфликта со США), Реджепом Эрдоганом (который продолжает работать связующим звеном между Путиным и Зеленским) и Нарендрой Моди (учитывая изменения в Британии и её роль в украинском конфликте).P. S. Комментируя выбор места проведения саммита президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил: «Исторически сложилось так, что мир из Самарканда видится единым и неделимым, а не разобщённым. В этом и заключается суть уникального феномена — “Самаркандского духа”, на основе которого может быть выстроен принципиально новый формат международного взаимодействия, в том числе и в рамках Шанхайской организации сотрудничества».Эти слова не случайны. Самарканд — древняя столица империи Тимуридов, включавшей в XV веке огромные территории Центральной Азии от Сирии до Кашгара в нынешнем Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. Именно там находится мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тимура и его семьи, построенная в 1403—1404 годах внуком Тимура Улугбеком.По известной легенде, вскрытие могилы Тимура должно было привести к большой войне. Могила была вскрыта антропологом Михаилом Герасимовым в июне 1941 года. В ноябре 1942 года прах был возвращён в могилу, следствием чего якобы была Сталинградская победа.Не сохранившееся оформление входа в мавзолей изображено на картине Василия Верещагина «Двери Тамерлана». Из описания картины: «Тихий скрип. Дверь уплывает внутрь. Стражи превращаются в статуи и истлевают белым дымом. Из чернильной тьмы под палящее солнце делает шаг Он. Железный Хромец. Повелитель половины Вселенной. Не дверь. Портал. Нет средневекового города. Вокруг — степь. От неба до неба. Под подошвами сапог — не каменные плиты. Сухая земля, скрытая высоким ковылём. За спиной — не жёлтые стены. Тумены лучших в Ойкумене воинов, ждущих только тени его движения... Что вы можете знать о вечности? Вы — пыль под копытами коней Великого Эмира!».
https://ukraina.ru/20220819/1037804445.html
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Василий Стоякин
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шос, россия, китай, индия, иран, турция, афганистан, международные отношения, сотрудничество, эксклюзив
ШОС, Россия, Китай, Индия, Иран, Турция, Афганистан, международные отношения, сотрудничество, Эксклюзив

Теперь под эгидой Тимура. Что решит саммит ШОС в Самарканде

07:44 15.09.2022 (обновлено: 08:31 15.09.2022)
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВстреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
Встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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Ряд источников издания Украина.ру сообщает, что саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в древнем Самарканде, может стать историческим. Преувеличения тут, наверное, нет. Достаточно уже того, что на саммите будет обсуждаться принятие в число «партнёров по диалогу» (можно расшифровать как «ассоциированное членство») Катара, Саудовской Аравии, Египта, Мальдив, Бахрейна и Мьянмы. Тем самым организация, которая изначально охватывала только страны Азии, выходит в Африку.
ШОС создана в июне 2001 года, но фактически она была основана в 1996 году как «Шанхайская пятёрка». Основными её задачами была координация регионального экономического сотрудничества и сотрудничество в области безопасности. Сейчас в состав организации входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Эти страны занимают более половины территории Евразии и в них проживает половина населения Земли. ШОС вообще крупнейшая региональная организация в мире.
Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае. День второй
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Безпалько: ШОС — это уже альтернатива НАТО и ЕСШанхайская организация сотрудничества (ШОС) претендует на то, чтобы быть альтернативным центром для стран, которые не вписываются в западную модель мирового устройства, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Любопытно, что заявку на получение этого статуса подавала и Украина. Ещё шесть стран, включая Турцию, Армению и Азербайджан, имеют статус партнёров по диалогу.
Многое на этом саммите будет впервые.
Например, принимать участие в нём будут главы 15 государств — не только членов, но также стран-наблюдателей, партнёров по диалогу и просто гостей. В частности — лидеров Туркменистана, Азербайджана, Армении и Турции. В таком составе это будет самый представительный саммит азиатских государств, кроме, может, Генассамблеи ООН.
На саммите будет обсуждаться приём в организацию новых членов. Прежде всего это Иран — в его отношении принципиальное решение уже принято, на саммите будет осуществлена только формальная процедура.
На членство в организации претендует и Белоруссия, подавшая заявку в июле. Причем Александр Лукашенко рассчитывает, что, с учётом актуальной геополитической ситуации, заявка будет рассмотрена в ускоренном порядке. Если его надежды оправдаются, это тоже будет прорыв — ведь Белоруссии в своё время отказали на том основании, что географически эта страна чисто европейская.
И Белоруссия, и Иран имеют прямое отношение к украинскому кризису: на территории первой базируются российские войска, оттуда осуществлялось наступление на Киев, а недавно на фронте зафиксировано применение БПЛА, которые подозрительно напоминают модели иранской разработки.
Визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Эксперт Грозин рассказал, какую пользу получит Россия от саммита ШОС в Самарканде Саммит ШОС пройдет успешно и станет частью противостояния между уходящей старой западной моделью и приходящей новой евразийской моделью в пользу РФ, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
Как представляется, важнейшими темами саммита будут следующие:
во-первых, это особенности экономического сотрудничества в условиях санкций против России. Не секрет, что большинство стран, представленных на саммите, заинтересованы в сотрудничестве с Россией и на них оказывается сильнейшее давление. Логично предположить, что участники саммита будут искать формулы, которые позволили бы не прекращать взаимовыгодного сотрудничества и компенсировать потери, связанные с введением санкций. В этом смысле совершенно не удивительно присутствие на саммите Реджепа Эрдогана — вот он-то точно находится «на растяжке» между членством в НАТО и его собственными масштабными планами строительства тюркского мира, которые невозможны без учёта интересов России.
Кстати, среди документов, которые должен принять саммит — дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. На настоящий момент это важнейшее направление укрепления суверенитета государств чисто экономическими методами без сворачивания международной торговли.
Во-вторых, это ситуация в Афганистане, где не так давно сменилась власть. Участие руководителей Афганистана на саммите не анонсировано, но сама по себе ситуация в этом ключевом для Центральной Азии государстве будет обсуждаться, и будет решаться вопрос о том, как привлекать неоднозначный кабульский режим к более тесному экономическому сотрудничеству. Тем более, что он сам на таком сотрудничестве настаивает.
Чего не следует ожидать, так это каких-то однозначных политических заявлений, особенно связанных с украинским кризисом. Хотя ШОС и позиционируется как альтернатива евро-американскому миру, противоречий внутри организации более чем достаточно. Выражаясь дипломатическим языком — ШОС «способна объединить и примирить государства с различными внешнеполитическими приоритетами». Да и вообще — однозначность и определённость противоречит азиатской политической культуре.
Помимо основной программы будут и «переговоры на полях». В частности, Владимир Путин планирует встретиться с лидерами Азербайджана, Туркмении, Киргизии, Индии, Турции, Китая, Индии и Пакистана. Особенно подчёркивается важность бесед с Си Цзиньпином (и Россия, и КНР оказались в ситуации почти прямого конфликта со США), Реджепом Эрдоганом (который продолжает работать связующим звеном между Путиным и Зеленским) и Нарендрой Моди (учитывая изменения в Британии и её роль в украинском конфликте).
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Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и ПутинаПрезидент Турции думает, что есть возможность свести за столом переговоров лидеров из Украины и России, чтобы Анкара выступила как посредник при заключении мира или перемирия, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
P. S. Комментируя выбор места проведения саммита президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил: «Исторически сложилось так, что мир из Самарканда видится единым и неделимым, а не разобщённым. В этом и заключается суть уникального феномена — “Самаркандского духа”, на основе которого может быть выстроен принципиально новый формат международного взаимодействия, в том числе и в рамках Шанхайской организации сотрудничества».
Эти слова не случайны. Самарканд — древняя столица империи Тимуридов, включавшей в XV веке огромные территории Центральной Азии от Сирии до Кашгара в нынешнем Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. Именно там находится мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тимура и его семьи, построенная в 1403—1404 годах внуком Тимура Улугбеком.
По известной легенде, вскрытие могилы Тимура должно было привести к большой войне. Могила была вскрыта антропологом Михаилом Герасимовым в июне 1941 года. В ноябре 1942 года прах был возвращён в могилу, следствием чего якобы была Сталинградская победа.
Не сохранившееся оформление входа в мавзолей изображено на картине Василия Верещагина «Двери Тамерлана». Из описания картины: «Тихий скрип. Дверь уплывает внутрь. Стражи превращаются в статуи и истлевают белым дымом. Из чернильной тьмы под палящее солнце делает шаг Он. Железный Хромец. Повелитель половины Вселенной. Не дверь. Портал. Нет средневекового города. Вокруг — степь. От неба до неба. Под подошвами сапог — не каменные плиты. Сухая земля, скрытая высоким ковылём. За спиной — не жёлтые стены. Тумены лучших в Ойкумене воинов, ждущих только тени его движения... Что вы можете знать о вечности? Вы — пыль под копытами коней Великого Эмира!».
 
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