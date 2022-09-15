"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины - 15.09.2022 Украина.ру
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"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины
"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины - 15.09.2022 Украина.ру
"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины
ВСУ обстреливают освобожденные территории Украины для того, чтобы создать негативное отношение к российской власти, которая не смогла защитить население от украинского терроризма, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-09-15T08:00
2022-09-15T08:00
новости
алексей зубец
обстрелы
всу
освобождённые регионы украины
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По его мнению, обстрелами ВСУ "наказывают" местных жителей за то, что те согласились жить на территории, контролируемой российскими военными.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038697044.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, алексей зубец, обстрелы, всу, освобождённые регионы украины
Новости, Алексей Зубец, обстрелы, ВСУ, освобождённые регионы Украины

"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины

08:00 15.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Донецка украинскими войсками
Последствия обстрелов Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВСУ обстреливают освобожденные территории Украины для того, чтобы создать негативное отношение к российской власти, которая не смогла защитить население от украинского терроризма, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Если говорить об обстрелах городов, которых было много, это просто террор. Попытка создать негативное отношение к российской власти, которая не смогла защитить население от украинского терроризма.
Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его мнению, обстрелами ВСУ "наказывают" местных жителей за то, что те согласились жить на территории, контролируемой российскими военными.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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