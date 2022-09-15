https://ukraina.ru/20220915/1038727268.html

"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины

"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины - 15.09.2022 Украина.ру

"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины

ВСУ обстреливают освобожденные территории Украины для того, чтобы создать негативное отношение к российской власти, которая не смогла защитить население от украинского терроризма, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-09-15T08:00

2022-09-15T08:00

2022-09-15T08:00

новости

алексей зубец

обстрелы

всу

освобождённые регионы украины

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По его мнению, обстрелами ВСУ "наказывают" местных жителей за то, что те согласились жить на территории, контролируемой российскими военными.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220914/1038697044.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей зубец, обстрелы, всу, освобождённые регионы украины