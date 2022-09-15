https://ukraina.ru/20220915/1038727268.html
"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины
"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины - 15.09.2022 Украина.ру
"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины
ВСУ обстреливают освобожденные территории Украины для того, чтобы создать негативное отношение к российской власти, которая не смогла защитить население от украинского терроризма, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-09-15T08:00
2022-09-15T08:00
2022-09-15T08:00
новости
алексей зубец
обстрелы
всу
освобождённые регионы украины
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По его мнению, обстрелами ВСУ "наказывают" местных жителей за то, что те согласились жить на территории, контролируемой российскими военными.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038697044.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей зубец, обстрелы, всу, освобождённые регионы украины
Новости, Алексей Зубец, обстрелы, ВСУ, освобождённые регионы Украины
"Наказывают их": эксперт назвал истинную причину, почему ВСУ обстреливают освобожденные регионы Украины
ВСУ обстреливают освобожденные территории Украины для того, чтобы создать негативное отношение к российской власти, которая не смогла защитить население от украинского терроризма, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру