Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ - 15.09.2022 Украина.ру
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Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ
Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ - 15.09.2022 Украина.ру
Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ
России нужно отодвинуть ВСУ от границ Белгородской и Харьковской областей, чтобы украинские войска не смогли достать территорию РФ с помощью артиллерии, РСЗО и других вооружений, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-15T05:00
2022-09-15T05:00
новости
всу
оружие
россия
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Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций". В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.По его словам, РФ должна выйти на те рубежи, на которых она находились в конце февраля-начале марта.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038709523.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, оружие, россия
Новости, ВСУ, оружие, Россия

Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ

05:00 15.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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России нужно отодвинуть ВСУ от границ Белгородской и Харьковской областей, чтобы украинские войска не смогли достать территорию РФ с помощью артиллерии, РСЗО и других вооружений, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".
В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
На мой взгляд, в первую очередь необходимо сделать так называемую безопасную зону - отодвинуть украинские войска от границ Белгородской и Харьковской области на приличное расстояние, чтобы они не могли доставать территорию России с помощью артиллерии, РСЗО и прочих вооружений.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, РФ должна выйти на те рубежи, на которых она находились в конце февраля-начале марта.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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