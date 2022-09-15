https://ukraina.ru/20220915/1038723371.html

Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ

Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ - 15.09.2022 Украина.ру

Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ

России нужно отодвинуть ВСУ от границ Белгородской и Харьковской областей, чтобы украинские войска не смогли достать территорию РФ с помощью артиллерии, РСЗО и других вооружений, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-15T05:00

2022-09-15T05:00

2022-09-15T05:00

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Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций". В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.По его словам, РФ должна выйти на те рубежи, на которых она находились в конце февраля-начале марта.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220914/1038709523.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, оружие, россия