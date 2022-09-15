https://ukraina.ru/20220915/1038722417.html

Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16

Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16 - 15.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16

Американцы обучают украинских летчиков летать на F-16 на территории Западной Украины, которая находится в Прикарпатском военном округе, предположил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-15T04:00

2022-09-15T04:00

2022-09-15T04:00

новости

f-16

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a729f0c250f9d9e5f64f41ebd800ba98.jpg

По его словам, американцы не отказались от обучения украинских летчиков на самолеты F-16.Он рассказал, что в Харькове есть университет Воздушных сил, преподавателей и курсантов вывезли из города в марте, "это не афишировалось, но возможно, что обучение проходило и проходит".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220914/1038697044.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, f-16, украина, сша