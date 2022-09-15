Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16 - 15.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220915/1038722417.html
Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16
Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16 - 15.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16
Американцы обучают украинских летчиков летать на F-16 на территории Западной Украины, которая находится в Прикарпатском военном округе, предположил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-15T04:00
2022-09-15T04:00
новости
f-16
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a729f0c250f9d9e5f64f41ebd800ba98.jpg
По его словам, американцы не отказались от обучения украинских летчиков на самолеты F-16.Он рассказал, что в Харькове есть университет Воздушных сил, преподавателей и курсантов вывезли из города в марте, "это не афишировалось, но возможно, что обучение проходило и проходит".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038697044.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_200:0:1691:1118_1920x0_80_0_0_1b889e6a32f14aa9646277544bf0b5be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, f-16, украина, сша
Новости, F-16, Украина, США

Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16

04:00 15.09.2022
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
Читать в
Американцы обучают украинских летчиков летать на F-16 на территории Западной Украины, которая находится в Прикарпатском военном округе, предположил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
По его словам, американцы не отказались от обучения украинских летчиков на самолеты F-16.
Обучать их вполне возможно и на территории Западной Украины, там находился Прикарпатский военный округ - там до сих пор находятся аэродромы, учебные центры. Я допускаю, что на этой базе вполне возможно происходит обучение на новых самолетах.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Он рассказал, что в Харькове есть университет Воздушных сил, преподавателей и курсантов вывезли из города в марте, "это не афишировалось, но возможно, что обучение проходило и проходит".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 09:00
"Страшнее кошки зверя нет". Психологический портрет украинского военнослужащего
 
НовостиF-16УкраинаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Потери ВФУ несопоставимы с военным значением взятых под контроль территорий - Кнутов
06:15"Главная цель Зеленского": Зубец объяснил, почему ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС
06:00Пленный украинский замполит на знал, что Херсонская область контролируется российской армией
05:45Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника
05:30Эксперт объяснил, как украинский язык стал политическим инструментом
05:15Пленный украинский замполит рассказал о воспитательной работе в ВСУ
05:00Алехин объяснил, как РФ нужно противодействовать "кочующим минометам" и другому оружию ВСУ
04:45Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам - эксперт
04:30Военкор Григорюк: СВО - дело прадедов, которое продолжают правнуки
04:15Украинский пленный рассказал, где работал до ВСУ
04:00Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16
19:00Нацисты и фейки Зеленского, шпионы, потери ВСУ. Итоги 14 сентября
17:56Служить будут все: на Украине собираются реформировать ВСУ
17:48"Еда и электричество должны быть только на освобождённых территориях" - Делягин. Видео
17:45"Тысячи убитых и раненых": Кнутов о бесчеловечности военного командования ВСУ
17:33"Мы никуда не отступаем": Кадыров призвал не "махать шашкой на диване"
17:30Борис Бурда сбежал за границу и высказался о происходящем на Украине
17:09Европейские чиновники срочно вылетели в Киев и Одессу: что в мире говорили об Украине 14 сентября
16:46"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил
16:02Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября
Лента новостейМолния