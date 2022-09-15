https://ukraina.ru/20220915/1038722417.html
Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16
Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16 - 15.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16
Американцы обучают украинских летчиков летать на F-16 на территории Западной Украины, которая находится в Прикарпатском военном округе, предположил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-15T04:00
2022-09-15T04:00
2022-09-15T04:00
новости
f-16
украина
сша
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По его словам, американцы не отказались от обучения украинских летчиков на самолеты F-16.Он рассказал, что в Харькове есть университет Воздушных сил, преподавателей и курсантов вывезли из города в марте, "это не афишировалось, но возможно, что обучение проходило и проходит".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038697044.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, f-16, украина, сша
Военный эксперт предположил, что на Западной Украине США обучают украинских летчиков летать на F-16
Американцы обучают украинских летчиков летать на F-16 на территории Западной Украины, которая находится в Прикарпатском военном округе, предположил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру