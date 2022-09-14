Глава Еврокомиссии намерена встретиться с Зеленским в Киеве - 14.09.2022 Украина.ру
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Глава Еврокомиссии намерена встретиться с Зеленским в Киеве
Глава Еврокомиссии намерена встретиться с Зеленским в Киеве - 14.09.2022 Украина.ру
Глава Еврокомиссии намерена встретиться с Зеленским в Киеве
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter о том, что 14 сентября она отправляется на Украину для переговоров с Владимиром Зеленским
2022-09-14T11:46
2022-09-14T11:46
новости
украина
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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В своем посте она отметила, что ЕС планирует дать Украине "возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку".По ее словам, Украину включают в "Европейскую зону свободного роуминга".Ранее депутаты Европарламента большинством голосов поддержали выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Финальное голосование по предоставлению Украине макрофинансовой помощи должно пройти 15 сентября.
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новости, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии намерена встретиться с Зеленским в Киеве

11:46 14.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит Восточного партнерства
Саммит Восточного партнерства - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter о том, что 14 сентября она отправляется на Украину для переговоров с Владимиром Зеленским
В своем посте она отметила, что ЕС планирует дать Украине "возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку".
По ее словам, Украину включают в "Европейскую зону свободного роуминга".
"Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским", — сказала она.
Ранее депутаты Европарламента большинством голосов поддержали выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Финальное голосование по предоставлению Украине макрофинансовой помощи должно пройти 15 сентября.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 16:21
В Еврокомиссии решили подготовить экстренный план на случай прекращения поставок газа из РоссииВ течении двух недель Еврокомиссия представить экстренный план на случай полного прекращения поставок газа из России, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента приоритетов чешского председательства ЕС в Страсбурге. Об этом 6 июля передает «Корреспондент»
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
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