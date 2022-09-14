Глава Еврокомиссии намерена встретиться с Зеленским в Киеве
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter о том, что 14 сентября она отправляется на Украину для переговоров с Владимиром Зеленским
В своем посте она отметила, что ЕС планирует дать Украине "возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку".
По ее словам, Украину включают в "Европейскую зону свободного роуминга".
"Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским", — сказала она.
Ранее депутаты Европарламента большинством голосов поддержали выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Финальное голосование по предоставлению Украине макрофинансовой помощи должно пройти 15 сентября.
6 июля, 16:21В Еврокомиссии решили подготовить экстренный план на случай прекращения поставок газа из РоссииВ течении двух недель Еврокомиссия представить экстренный план на случай полного прекращения поставок газа из России, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента приоритетов чешского председательства ЕС в Страсбурге. Об этом 6 июля передает «Корреспондент»