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Глава Еврокомиссии намерена встретиться с Зеленским в Киеве

Глава Еврокомиссии намерена встретиться с Зеленским в Киеве - 14.09.2022 Украина.ру

Глава Еврокомиссии намерена встретиться с Зеленским в Киеве

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter о том, что 14 сентября она отправляется на Украину для переговоров с Владимиром Зеленским

2022-09-14T11:46

2022-09-14T11:46

2022-09-14T11:46

новости

украина

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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В своем посте она отметила, что ЕС планирует дать Украине "возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку".По ее словам, Украину включают в "Европейскую зону свободного роуминга".Ранее депутаты Европарламента большинством голосов поддержали выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Финальное голосование по предоставлению Украине макрофинансовой помощи должно пройти 15 сентября.

https://ukraina.ru/20220706/1034304992.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия