https://ukraina.ru/20220914/1038718260.html

Зеленскому нужен мир, в котором не будет России. И пока это не воспринимается как слабоумие

Зеленскому нужен мир, в котором не будет России. И пока это не воспринимается как слабоумие - 14.09.2022 Украина.ру

Зеленскому нужен мир, в котором не будет России. И пока это не воспринимается как слабоумие

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T13:29

2022-09-14T13:29

2022-09-14T13:29

украина

владимир зеленский

ялтинский форум

запад

спецоперация

будущее

эксклюзив

санкции

зима

тепло

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Волшебное число "90" прозвучало в выступлении Владимира Зеленского на заседании т.н. "Ялтинской европейской стратегии" (сам Зеленский прокомментировал странный статус мероприятия так: "в этом году мы встречаемся на форуме снова в Киеве, но все же – ближе всего к нашей Ялте за все восемь лет киевского периода YES") целых девять раз. Выступление прозвучало ещё 10 сентября, но некоторые его особенности становятся понятными только сейчас. Причём они неоднозначные.90 дней – это длительность календарной зимы. По его мнению, "зима будет тяжёлой" и её надо пережить. Причём именно с этим, а не с наступлением украинской армии в Харьковской области, Зеленский связывает будущую "победу": "впереди 90 дней, которые решат больше, чем 30 лет независимости Украины. 90 дней, которые решат больше всех лет существования Европейского Союза. Зима определит наше будущее".Два важных момента:Во-первых, Зеленский говорил о зиме, а не об отопительном периоде. На Украине он продолжается не 90, а 182 дня (хотя эта норма не соблюдается уже на протяжении многих лет даже в Киеве). Уж не знаем, связано это с тем, что украинцы не дождутся начала отопительного сезона 15 октября или с тем, что Зеленскому особенно близок климат южной Европы, где длительность холодного периода короче (кстати, в Израиле отопления вообще нет).Во-вторых, тема голода в его выступлении отошла на четвёртый план, и это правильно – что европейцам, к которым обращался Зеленский, до проблем негров в Африке, когда европейские правительства призывают граждан запасаться дровами?Что нужно сделать для того, чтобы пережить зиму? Ответ Зеленского парадоксален: "мы не сомневаемся в том, что способны пройти зимний период без российских энергоресурсов. Не только Украина, но и все уважаемые европейские государства".Тут, собственно, ничего нового нет – ещё во время первого газового кризиса в 2005-2006 годах украинские "патриоты" призывали помёрзнуть одну зиму, зато навсегда избавиться от российского влияния, централизованного отопления и большей части промышленности. Сейчас аппетиты украинских "патриотов" выросли – они требуют того же самого от европейцев. Причём холодная зима – это членский взнос Украины в ЕС: Зеленский закончил речь словами – "именно на протяжении этой зимы мы должны сделать абсолютно всё, чтобы весной сказать: мы полностью готовы к началу переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Это будет исторический момент, историческое время, когда для Европы будет честью принять наше государство".Где-то мы это видели… Ах, да: "Три года упорного труда – десять тысяч лет счастья!" 1958 год. Лозунг "Большого скачка" в Китае.Кстати, Украина получает российский газ из "виртуального реверса", а Прибалтика – российский сжиженный газ, продаваемый им США. Готовы ли они обойтись без этой подпитки – не вопрос. Нет, не могут.На этом Зеленский не останавливается и продолжает раздавать руководящие указания:- "в течение осени необходимо максимально усилить санкции против России, должностных лиц, банков, компаний";- "необходимо согласовать все механизмы для реального ограничения российских экспортных доходов" (это ограничение цен на российские энергоресурсы с тем, чтобы покупать их ещё дороже у Китая);- "обеспечить все юридические и политические основы для внедрения международного компенсационного механизма и конфискации российских активов за рубежом для возмещения ущерба, нанесённого этой войной гражданам Украины" (нам казалось, что контрибуции и грабёж – разные понятия);- "необходимы максимальные визовые ограничения для граждан Российской Федерации, чтобы побуждать их к заметному антивоенному движению" (он это серьёзно?);- "блокирование российской пропаганды и депортация всех пропагандистов из всех демократических стран" (свобода слова – она для кого надо свобода, а для кого не надо – последнее слово…)Так же Зеленский призвал предоставить Украине системы ПВО, потому что зимой "мишенями российских ракет могут стать и станут предприятия и инфраструктура, снабжающие людей теплом и электричеством".Не прошло и суток, как его услышали – ВКС России намекнули на возможность такого развития событий, нанеся ракетные удары по нескольким энергетическим объектам на Украине. Удары не продолжились, но, как представляется, на заднем плане идёт активный переговорный процесс.Впрочем, мы совершенно уверены, что единственная цель этого процесса – затянуть время. Украина действительно должна получить западные системы ПВО. Сами по себе они не выдающиеся по своим характеристикам, но за счёт новых систем обмена разведданными они окажутся значительно эффективнее советских систем, имеющихся на вооружении ВСУ.Отдельно Зеленский указал, что "стабильная работа Запорожской атомной станции внутри украинской энергетической системы может стать одним из ключевых, важных элементов гарантирования стабильного потребления энергии Европой в течение этих 90 дней". Очевидно именно с этой целью ВСУ продолжают обстрелы станции. Причём присутствующие на встрече правду, разумеется, знали. Но в направлении Зеленского никто не плюнул.Чувствовались в выступлении Зеленского и нотки неуверенности.Во-первых, он заявил, что для "победы" ему нужны "три фундаментальных условия для достижения мира: оружие, снаряды, финансы. Поддержка Украины в войне должна сохраняться". Это текст с официального сайта президента Украины.А вот тот текст, который прозвучал в трансляции речи и был процитирован новостными агентствами: "уменьшение финансовой помощи будет. Наша задача этого не допускать, но она будет. Надо принять это Украине, обществу и, прежде всего, власти. Потому что разрешать этот кризис придётся нам всем. Уменьшение оружия – будет. Не потому, что кто-то в Европе этого хочет. Наша задача, чтобы не дать этой возможности".Казалось бы, сейчас-то Зеленскому точно беспокоиться не о чем. Вот 13 сентября МВФ предоставил дополнительный пакет финансовой помощи в объёме $ 1,4 млрд. Более того, 19 сентября исполнительный совет МВФ собирается обсудить выделение Украине денег "без дополнительных условий, предусмотренных обычными программами финансирования" (!). А с 1 октября должен заработать механизм "ленд-лиза" и поставки военной техники на Украину увеличатся. Но Зеленский, скорее всего, думает о будущем. Недаром Андрей Ермак презентовал 13 сентября принципы "Киевского договора о безопасности", в соответствии с которыми Запад должен на веки вечные принять обязательство финансировать ВСУ.Во-вторых, Зеленский начал своё выступление со следующего пассажа: "мы не можем позволить себе остановиться. Это мой главный сигнал всем, кто где-то там что-то думает. Даже некоторые из лидеров, толкая нас куда-то, в чьи-то лишние объятия. Нет, мы не можем позволить себе остановиться".Украинские СМИ и социальные сети считают, что это ответ Энтони Блинкену, посетившему Киев накануне, и некоторым иностранным лидерам (Эрдогану, например), которые призывают Киев найти дипломатический путь решения проблем с Россией. Блинкен публично ничего такого не говорил, но слухами земля полнится. Тем более, что Европе действительно хотелось бы провести зиму в тепле. Чего уж тут.Не смотря на эти проявления неуверенности, в целом выступление Зеленского производит немного дикое впечатление "лидера цивилизованного мира". Он говорил не о настоящем, а о будущем – будущем, в котором Украина, "государство, которое побеждает", диктует свои правила и "ценности" (он говорил о ценностях, но не расшифровывал, что имелось в виду) всему миру. А весь мир не только слушает самозванного "председателя Земшара", но и финансирует его деятельность.Психические отклонения Зеленского не должны заставлять нас забывать, что:а) Зеленский – крайне опасный противник, в том числе потому, что пока что он пользуется полной поддержкой Запада;б) он недоговороспособен – никакого дипломатического решения с участием Зеленского не будет;в) время не работает на Россию – попытки убеждать себя в обратном на протяжении восьми лет привели к тому, что в 2022 году Россия столкнулась с объединённой на нацистской основе Украиной с неожиданно мотивированной и модернизированной армией.Мы не должны забывать, что Зеленский говорит о будущем, которое должно наступить после уничтожения России. И нас не должно интересовать – будет ли в этом будущем "мировое господство Украины", или Зеленского отправят в психбольницу. Потому что ещё раньше Владимир Путин спросил: "зачем нам такой мир, если там не будет России?"

https://ukraina.ru/20220819/1037881025.html

https://ukraina.ru/20220907/1038484284.html

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зима

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украина, владимир зеленский, ялтинский форум, запад, спецоперация, будущее, эксклюзив, санкции, зима, тепло, теплоснабжение