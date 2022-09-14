Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области

ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областью Украинские войска обстреляли село Журавлевка в Белгородской области неподалеку от пропускного пункта Нехотеевка на границе с Харьковской областью. Об этом 13 сентября сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале