Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВстреча главы следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александра Бастрыкина с жителями станицы Кущевской
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими войсками села Шелаево в Белгородской области. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе СК России
Следователи зафиксируют и расследуют факт обстрела, действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку, сообщили в СК.
"В результате [обстрела] ранения получили два мирных жителя, которым оказана медицинская помощь, они отправлены на амбулаторное лечение домой", - сообщили следователи.
Накануне вечером украинские войска обстреляли российское село Шелаево, расположенное в 15 километрах от границы с Харьковской областью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двое мирных жителей получили легкие ранения.
Вчера, 11:21ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областьюУкраинские войска обстреляли село Журавлевка в Белгородской области неподалеку от пропускного пункта Нехотеевка на границе с Харьковской областью. Об этом 13 сентября сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале