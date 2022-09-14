Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области - 14.09.2022 Украина.ру
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Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области
Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области - 14.09.2022 Украина.ру
Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими войсками села Шелаево в Белгородской области. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе СК России
2022-09-14T09:56
2022-09-14T09:56
новости
обстрелы
всу
село
белгородская область
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Следователи зафиксируют и расследуют факт обстрела, действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку, сообщили в СК.Накануне вечером украинские войска обстреляли российское село Шелаево, расположенное в 15 километрах от границы с Харьковской областью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двое мирных жителей получили легкие ранения.
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новости, обстрелы, всу, село, белгородская область
Новости, обстрелы, ВСУ, село, Белгородская область

Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области

09:56 14.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВстреча главы следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александра Бастрыкина с жителями станицы Кущевской
Встреча главы следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александра Бастрыкина с жителями станицы Кущевской - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими войсками села Шелаево в Белгородской области. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе СК России
Следователи зафиксируют и расследуют факт обстрела, действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку, сообщили в СК.
"В результате [обстрела] ранения получили два мирных жителя, которым оказана медицинская помощь, они отправлены на амбулаторное лечение домой", - сообщили следователи.
Накануне вечером украинские войска обстреляли российское село Шелаево, расположенное в 15 километрах от границы с Харьковской областью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двое мирных жителей получили легкие ранения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Журавлевке
Вчера, 11:21
ВСУ обстреляли российское село на границе с Харьковской областьюУкраинские войска обстреляли село Журавлевка в Белгородской области неподалеку от пропускного пункта Нехотеевка на границе с Харьковской областью. Об этом 13 сентября сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале
 
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