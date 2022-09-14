https://ukraina.ru/20220914/1038704242.html
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец" - 14.09.2022 Украина.ру
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"
Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", говорится в комментарии, опубликованном 13 сентября на сайте постпредства РФ при ООН
2022-09-14T07:08
2022-09-14T07:08
2022-09-14T07:08
новости
миротворец
юнисеф
оон
россия
дети
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"С октября 2021 года Россия неоднократно публично и по дипломатическим каналам призывала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратить внимание на противоправную деятельность украинского националистического сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних", - сказано в комментарии.Там отметили, что сейчас на ресурсе размещена личная информация (включая домашние адреса), как минимум 327 детей, что создает прямую угрозу их жизни и безопасности.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, миротворец, юнисеф, оон, россия, дети
Новости, Миротворец, ЮНИСЕФ, ООН, Россия, дети
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"
Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", говорится в комментарии, опубликованном 13 сентября на сайте постпредства РФ при ООН
"С октября 2021 года Россия неоднократно публично и по дипломатическим каналам призывала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратить внимание на противоправную деятельность украинского националистического сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних", - сказано в комментарии.
Там отметили, что сейчас на ресурсе размещена личная информация (включая домашние адреса), как минимум 327 детей, что создает прямую угрозу их жизни и безопасности.
"Призываем ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов при реализации своего мандата по "защите всех детей во всем мире" и осудить очевидные нарушения прав детей в связи с деятельностью сайта "Миротворец", - заявило постпредство.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".
Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.