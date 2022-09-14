https://ukraina.ru/20220914/1038704242.html

Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"

Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец" - 14.09.2022 Украина.ру

Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"

Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", говорится в комментарии, опубликованном 13 сентября на сайте постпредства РФ при ООН

2022-09-14T07:08

2022-09-14T07:08

2022-09-14T07:08

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миротворец

юнисеф

оон

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дети

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"С октября 2021 года Россия неоднократно публично и по дипломатическим каналам призывала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратить внимание на противоправную деятельность украинского националистического сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних", - сказано в комментарии.Там отметили, что сейчас на ресурсе размещена личная информация (включая домашние адреса), как минимум 327 детей, что создает прямую угрозу их жизни и безопасности.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миротворец, юнисеф, оон, россия, дети