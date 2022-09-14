Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец" - 14.09.2022 Украина.ру
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Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец" - 14.09.2022 Украина.ру
Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"
Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", говорится в комментарии, опубликованном 13 сентября на сайте постпредства РФ при ООН
2022-09-14T07:08
2022-09-14T07:08
новости
миротворец
юнисеф
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россия
дети
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"С октября 2021 года Россия неоднократно публично и по дипломатическим каналам призывала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратить внимание на противоправную деятельность украинского националистического сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних", - сказано в комментарии.Там отметили, что сейчас на ресурсе размещена личная информация (включая домашние адреса), как минимум 327 детей, что создает прямую угрозу их жизни и безопасности.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.
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новости, миротворец, юнисеф, оон, россия, дети
Новости, Миротворец, ЮНИСЕФ, ООН, Россия, дети

Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"

07:08 14.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Myrotvorets NewsМиротворец
Миротворец - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Myrotvorets News
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Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", говорится в комментарии, опубликованном 13 сентября на сайте постпредства РФ при ООН
"С октября 2021 года Россия неоднократно публично и по дипломатическим каналам призывала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратить внимание на противоправную деятельность украинского националистического сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних", - сказано в комментарии.
Там отметили, что сейчас на ресурсе размещена личная информация (включая домашние адреса), как минимум 327 детей, что создает прямую угрозу их жизни и безопасности.

"Призываем ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов при реализации своего мандата по "защите всех детей во всем мире" и осудить очевидные нарушения прав детей в связи с деятельностью сайта "Миротворец", - заявило постпредство.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".
Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.
 
НовостиМиротворецЮНИСЕФООНРоссиядети
 
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