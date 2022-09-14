"Голоcовать не тазобедренным суставом": эксперт сказал, как Молдавии устоять в период турбулентности
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что со сменой руководства Молдавии в этой стране вряд ли что-то изменится. Менять нужно идеологию
Должен прозвучать вопрос: если из года в год вы голоcуете не головой, а тазобедренным суставом, то, может быть, надо с себя тоже спрашивать?
По словам политолога, сейчас в жители Молдавии недовольны политикой Санду. Но два года назад они с таким же рвением и негодованием объединялись против Додона.
Ах да, ну это понятно, это только путинские пропагандисты старые припоминают. Я это к чему говорю? До тех пор, пока это будет происходить, турбулентность политическая в Молдове никуда не денется.
Он также отметил, что даже если в стране "скинут" Санду — придет Ванду, Ганду и прочие. Проблема, по его мнению, не в лидере республики, а в идеологии, которую насаждают ее жителям.
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