"Голоcовать не тазобедренным суставом": эксперт сказал, как Молдавии устоять в период турбулентности - 14.09.2022 Украина.ру
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"Голоcовать не тазобедренным суставом": эксперт сказал, как Молдавии устоять в период турбулентности
"Голоcовать не тазобедренным суставом": эксперт сказал, как Молдавии устоять в период турбулентности - 14.09.2022 Украина.ру
"Голоcовать не тазобедренным суставом": эксперт сказал, как Молдавии устоять в период турбулентности
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что со сменой руководства Молдавии в этой стране вряд ли что-то изменится. Менять нужно идеологию
2022-09-14T06:53
2022-09-14T06:53
новости
украина
молдавия
голосование
политика
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По словам политолога, сейчас в жители Молдавии недовольны политикой Санду. Но два года назад они с таким же рвением и негодованием объединялись против Додона. Он также отметил, что даже если в стране "скинут" Санду — придет Ванду, Ганду и прочие. Проблема, по его мнению, не в лидере республики, а в идеологии, которую насаждают ее жителям.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220913/1038671353.html
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новости, украина, молдавия, голосование, политика
Новости, Украина, Молдавия, голосование, политика

"Голоcовать не тазобедренным суставом": эксперт сказал, как Молдавии устоять в период турбулентности

06:53 14.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы президента Молдавии
Выборы президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Читать в
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что со сменой руководства Молдавии в этой стране вряд ли что-то изменится. Менять нужно идеологию
Должен прозвучать вопрос: если из года в год вы голоcуете не головой, а тазобедренным суставом, то, может быть, надо с себя тоже спрашивать?
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
По словам политолога, сейчас в жители Молдавии недовольны политикой Санду. Но два года назад они с таким же рвением и негодованием объединялись против Додона.
Ах да, ну это понятно, это только путинские пропагандисты старые припоминают. Я это к чему говорю? До тех пор, пока это будет происходить, турбулентность политическая в Молдове никуда не денется.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Он также отметил, что даже если в стране "скинут" Санду — придет Ванду, Ганду и прочие. Проблема, по его мнению, не в лидере республики, а в идеологии, которую насаждают ее жителям.
Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 09:20
"Сжиженные молекулы свободы": Пушков ответил Санду о цене на газПрезидент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с "Газпромом" о стоимости газа, поскольку страна не может потянуть такие высокие расценки на этот энергоресурс. Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил ей 13 сентября в своем Telegram-канале
 
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