https://ukraina.ru/20220914/1038691131.html

"Голоcовать не тазобедренным суставом": эксперт сказал, как Молдавии устоять в период турбулентности

"Голоcовать не тазобедренным суставом": эксперт сказал, как Молдавии устоять в период турбулентности - 14.09.2022 Украина.ру

"Голоcовать не тазобедренным суставом": эксперт сказал, как Молдавии устоять в период турбулентности

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что со сменой руководства Молдавии в этой стране вряд ли что-то изменится. Менять нужно идеологию

2022-09-14T06:53

2022-09-14T06:53

2022-09-14T06:53

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По словам политолога, сейчас в жители Молдавии недовольны политикой Санду. Но два года назад они с таким же рвением и негодованием объединялись против Додона. Он также отметил, что даже если в стране "скинут" Санду — придет Ванду, Ганду и прочие. Проблема, по его мнению, не в лидере республики, а в идеологии, которую насаждают ее жителям.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220913/1038671353.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, молдавия, голосование, политика