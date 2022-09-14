Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным - 14.09.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным
Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным - 14.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным
Результаты наступления ВСУ в Харьковской области можно рассматривать как не слишком успешные, поскольку окружения российских войск не произошло. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T04:21
2022-09-14T04:21
новости
юрий кнутов
спецоперация
контрнаступление
харьковская область
всу
окружение
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Он рассказал, что ВСУ удалось выполнить некоторые задачи и определённые цели, касающиеся территории, однако полным успехом это назвать нельзя.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, спецоперация, контрнаступление, харьковская область, всу, окружение
Новости, Юрий Кнутов, Спецоперация, контрнаступление, Харьковская область, ВСУ, окружение

Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным

04:21 14.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Результаты наступления ВСУ в Харьковской области можно рассматривать как не слишком успешные, поскольку окружения российских войск не произошло. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что ВСУ удалось выполнить некоторые задачи и определённые цели, касающиеся территории, однако полным успехом это назвать нельзя.

Нашим войскам не дали попасть в котел, удалось вывести их. В том числе, благодаря активным действиям и вертолетному десанту, мы видели там МИ-26. Этими ребятами усилена группировка наших сил на Донбассе

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
стела надпись Мелитополь
31 июля, 07:02
"ВСУ могут неожиданно пойти в наступление на Мелитополь или Изюм" - ПрозоровЗаявляя о своем наступлении, украинская власть и военное командование отрезают себе пути информационного маневра, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
 
НовостиЮрий КнутовСпецоперацияконтрнаступлениеХарьковская областьВСУокружение
 
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