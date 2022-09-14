https://ukraina.ru/20220914/1038679814.html
Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным
Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным - 14.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным
Результаты наступления ВСУ в Харьковской области можно рассматривать как не слишком успешные, поскольку окружения российских войск не произошло. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T04:21
2022-09-14T04:21
2022-09-14T04:21
новости
юрий кнутов
спецоперация
контрнаступление
харьковская область
всу
окружение
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Он рассказал, что ВСУ удалось выполнить некоторые задачи и определённые цели, касающиеся территории, однако полным успехом это назвать нельзя.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220731/1037041065.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, спецоперация, контрнаступление, харьковская область, всу, окружение
Новости, Юрий Кнутов, Спецоперация, контрнаступление, Харьковская область, ВСУ, окружение
Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным
Результаты наступления ВСУ в Харьковской области можно рассматривать как не слишком успешные, поскольку окружения российских войск не произошло. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру