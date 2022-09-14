https://ukraina.ru/20220914/1038679814.html

Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным

Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным - 14.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему наступление ВСУ в Харьковской области нельзя считать полностью успешным

Результаты наступления ВСУ в Харьковской области можно рассматривать как не слишком успешные, поскольку окружения российских войск не произошло. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-14T04:21

2022-09-14T04:21

2022-09-14T04:21

новости

юрий кнутов

спецоперация

контрнаступление

харьковская область

всу

окружение

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Он рассказал, что ВСУ удалось выполнить некоторые задачи и определённые цели, касающиеся территории, однако полным успехом это назвать нельзя.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1037041065.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, спецоперация, контрнаступление, харьковская область, всу, окружение