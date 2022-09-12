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Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска
Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска - 12.09.2022 Украина.ру
Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска
ВС РФ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожено до 250 военнослужащих противника, говорится в заявлении Министерства обороны России 12 сентября
2022-09-12T12:51
2022-09-12T12:51
2022-09-12T12:51
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка российской армии в Харьковской области осуществила перегруппировку для усиления донбасского направления. Отмечается, что ракетные удары в районе Изюма и Купянска пришлись на позиции националистов из "Кракена", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады.Потери ВСУ в результате этих ударов составили до 250 человек, более 20 единиц техники было уничтожено.
https://ukraina.ru/20220912/1038636468.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, вс рф, всу, купянск, изюм, минобороны рф, харьковская область
Новости, Украина, Россия, ВС РФ, ВСУ, Купянск, Изюм, Минобороны РФ, Харьковская область
Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска
ВС РФ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожено до 250 военнослужащих противника, говорится в заявлении Министерства обороны России 12 сентября
Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка российской армии в Харьковской области осуществила перегруппировку для усиления донбасского направления.
Отмечается, что ракетные удары в районе Изюма и Купянска пришлись на позиции националистов из "Кракена", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады.
Потери ВСУ в результате этих ударов составили до 250 человек, более 20 единиц техники было уничтожено.