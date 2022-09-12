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Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска

Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска - 12.09.2022 Украина.ру

Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска

ВС РФ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожено до 250 военнослужащих противника, говорится в заявлении Министерства обороны России 12 сентября

2022-09-12T12:51

2022-09-12T12:51

2022-09-12T12:51

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка российской армии в Харьковской области осуществила перегруппировку для усиления донбасского направления. Отмечается, что ракетные удары в районе Изюма и Купянска пришлись на позиции националистов из "Кракена", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады.Потери ВСУ в результате этих ударов составили до 250 человек, более 20 единиц техники было уничтожено.

https://ukraina.ru/20220912/1038636468.html

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