Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска - 12.09.2022 Украина.ру
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Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска
Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска - 12.09.2022 Украина.ру
Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска
ВС РФ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожено до 250 военнослужащих противника, говорится в заявлении Министерства обороны России 12 сентября
2022-09-12T12:51
2022-09-12T12:51
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вс рф
всу
купянск
изюм
минобороны рф
харьковская область
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка российской армии в Харьковской области осуществила перегруппировку для усиления донбасского направления. Отмечается, что ракетные удары в районе Изюма и Купянска пришлись на позиции националистов из "Кракена", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады.Потери ВСУ в результате этих ударов составили до 250 человек, более 20 единиц техники было уничтожено.
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новости, украина, россия, вс рф, всу, купянск, изюм, минобороны рф, харьковская область
Новости, Украина, Россия, ВС РФ, ВСУ, Купянск, Изюм, Минобороны РФ, Харьковская область

Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска

12:51 12.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ВС РФ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожено до 250 военнослужащих противника, говорится в заявлении Министерства обороны России 12 сентября
Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка российской армии в Харьковской области осуществила перегруппировку для усиления донбасского направления.
Отмечается, что ракетные удары в районе Изюма и Купянска пришлись на позиции националистов из "Кракена", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады.
Потери ВСУ в результате этих ударов составили до 250 человек, более 20 единиц техники было уничтожено.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12:20
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НовостиУкраинаРоссияВС РФВСУКупянскИзюмМинобороны РФХарьковская область
 
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