Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем - 12.09.2022 Украина.ру
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Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем
Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем - 12.09.2022 Украина.ру
Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем
Дружественные России страны не прекратят сотрудничество с Москвой, потому что хотят порядка и стабильности, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-12T04:30
2022-09-12T04:30
новости
геополитика
колташов
хаос
россия
миропорядок
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По мнению Колташова, Запад постарается разыграть карту терроризма и оружия с Украины для сдерживания протестов и недовольства европейцев, чье экономическое положение сильно пошатнулось в период СВО.В это же время, подчеркнул он, дружественные страны продолжат сотрудничать с Россией для достижения большей стабильности и порядка.Основная причина такой перестройки, по его мнению, то, что США теряют свою гегемонию, а формирование многополярного мира несет за собой много трудностей и хаоса, но они будут преодолены.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, геополитика, колташов, хаос, россия, миропорядок
Новости, геополитика, Колташов, хаос, Россия, миропорядок

Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем

04:30 12.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВасилий Колташов
Василий Колташов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Дружественные России страны не прекратят сотрудничество с Москвой, потому что хотят порядка и стабильности, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению Колташова, Запад постарается разыграть карту терроризма и оружия с Украины для сдерживания протестов и недовольства европейцев, чье экономическое положение сильно пошатнулось в период СВО.
В это же время, подчеркнул он, дружественные страны продолжат сотрудничать с Россией для достижения большей стабильности и порядка.

Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира.

Основная причина такой перестройки, по его мнению, то, что США теряют свою гегемонию, а формирование многополярного мира несет за собой много трудностей и хаоса, но они будут преодолены.
Полный текст интервью читайте здесь.
Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 06:00
Корнилов: возврат к многополярному миру соответствует духу «мюнхенской речи» ПутинаРечь, произнесённая президентом России Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, соответствует процессам, происходящим в современном мире. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
 
НовостигеополитикаКолташовхаосРоссиямиропорядок
 
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