https://ukraina.ru/20220912/1038618484.html

Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем

Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем - 12.09.2022 Украина.ру

Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем

Дружественные России страны не прекратят сотрудничество с Москвой, потому что хотят порядка и стабильности, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-12T04:30

2022-09-12T04:30

2022-09-12T04:30

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По мнению Колташова, Запад постарается разыграть карту терроризма и оружия с Украины для сдерживания протестов и недовольства европейцев, чье экономическое положение сильно пошатнулось в период СВО.В это же время, подчеркнул он, дружественные страны продолжат сотрудничать с Россией для достижения большей стабильности и порядка.Основная причина такой перестройки, по его мнению, то, что США теряют свою гегемонию, а формирование многополярного мира несет за собой много трудностей и хаоса, но они будут преодолены.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220622/1034199318.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, геополитика, колташов, хаос, россия, миропорядок