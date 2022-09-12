Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем
Дружественные России страны не прекратят сотрудничество с Москвой, потому что хотят порядка и стабильности, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению Колташова, Запад постарается разыграть карту терроризма и оружия с Украины для сдерживания протестов и недовольства европейцев, чье экономическое положение сильно пошатнулось в период СВО.
В это же время, подчеркнул он, дружественные страны продолжат сотрудничать с Россией для достижения большей стабильности и порядка.
Их интересует не хаос, а порядок. И когда Владимир Путин говорит о многополярном мире, а эту идею повторяют в других странах, речь идет о том, что это может стать формой существования мира.
Основная причина такой перестройки, по его мнению, то, что США теряют свою гегемонию, а формирование многополярного мира несет за собой много трудностей и хаоса, но они будут преодолены.
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