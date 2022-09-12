https://ukraina.ru/20220912/1038618264.html
Украинское оружие может привести к созданию новых диктатур в Европе – Колташов
Украинское оружие может привести к созданию новых диктатур в Европе – Колташов - 12.09.2022 Украина.ру
Украинское оружие может привести к созданию новых диктатур в Европе – Колташов
Наводненная оружием Украина нужна Западу, в том числе, чтобы контролировать социальные процессы в Европе и избежать народных протестов, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-12T04:00
2022-09-12T04:00
2022-09-12T04:00
новости
оружие
украина
запад
диктатура
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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.Он отметил, что в этих целях США активно поддерживают радикальные режимы по всему миру, в частности, на Украине и в Латинской Америке.По мнению Колташова, поток терроризма и оружия с Украины поможет руководству западных стран переключить внимание европейцев с их внутренних проблем тезисом: "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться. Забудьте про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220911/1038612414.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие, украина, запад, диктатура
Украинское оружие может привести к созданию новых диктатур в Европе – Колташов
Наводненная оружием Украина нужна Западу, в том числе, чтобы контролировать социальные процессы в Европе и избежать народных протестов, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе, чтобы создать там диктаторские режимы и воспрепятствовать смене власти там, потому что общественное недовольство стремительно возрастает.
Он отметил, что в этих целях США активно поддерживают радикальные режимы по всему миру, в частности, на Украине и в Латинской Америке.
По мнению Колташова, поток терроризма и оружия с Украины поможет руководству западных стран переключить внимание европейцев с их внутренних проблем тезисом: "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться. Забудьте про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз".
Полный текст интервью читайте здесь
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