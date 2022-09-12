Украинское оружие может привести к созданию новых диктатур в Европе – Колташов - 12.09.2022 Украина.ру
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Украинское оружие может привести к созданию новых диктатур в Европе – Колташов
Украинское оружие может привести к созданию новых диктатур в Европе – Колташов - 12.09.2022 Украина.ру
Украинское оружие может привести к созданию новых диктатур в Европе – Колташов
Наводненная оружием Украина нужна Западу, в том числе, чтобы контролировать социальные процессы в Европе и избежать народных протестов, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-12T04:00
2022-09-12T04:00
новости
оружие
украина
запад
диктатура
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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.Он отметил, что в этих целях США активно поддерживают радикальные режимы по всему миру, в частности, на Украине и в Латинской Америке.По мнению Колташова, поток терроризма и оружия с Украины поможет руководству западных стран переключить внимание европейцев с их внутренних проблем тезисом: "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться. Забудьте про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз".Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, оружие, украина, запад, диктатура
Новости, оружие, Украина, Запад, диктатура

Украинское оружие может привести к созданию новых диктатур в Европе – Колташов

04:00 12.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Наводненная оружием Украина нужна Западу, в том числе, чтобы контролировать социальные процессы в Европе и избежать народных протестов, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Может оказаться так, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе, чтобы создать там диктаторские режимы и воспрепятствовать смене власти там, потому что общественное недовольство стремительно возрастает.
Он отметил, что в этих целях США активно поддерживают радикальные режимы по всему миру, в частности, на Украине и в Латинской Америке.
По мнению Колташова, поток терроризма и оружия с Украины поможет руководству западных стран переключить внимание европейцев с их внутренних проблем тезисом: "у нас новый враг и внутренний терроризм, с которым надо бороться. Забудьте про счета за газ и электроэнергию, которые за последние полтора-два года выросли в 10 раз".
Полный текст интервью читайте здесь.
Подача документов партией Родина на регистрацию своих кандидатов в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 07:45
"Поставить киевский режим на колени": Коротченко рассказал, как остановить поставки западного оружияУкраина будет усиленно накачиваться оружием. Западу плевать на побочные издержки. Таким мнением поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру
 
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