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"Будет только хуже": представитель Госдепа пригрозил россиянам

"Будет только хуже": представитель Госдепа пригрозил россиянам - 10.09.2022 Украина.ру

"Будет только хуже": представитель Госдепа пригрозил россиянам

США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России. Об этом 9 сентября заявил координатор американской санкционной политики при Госдепартаменте Джеймс О'Брайен

2022-09-10T09:08

2022-09-10T09:08

2022-09-10T09:21

санкции

россия

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госдеп сша

новости

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"Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", — сказал американский чиновник, комментируя перспективы введения новых ограничительных мер против России.По его словам, новые санкции находятся в разработке и США продолжат проводить работу над формированием новых рестрикций в будущем.Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций. При этом США и ЕС рассчитывали уничтожить российскую экономику, однако пострадали от собственного оружия. Западные санкции, в первую очередь, ударили по самой Европе и ее жителям.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, россия, сша, госдеп сша, новости