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"Будет только хуже": представитель Госдепа пригрозил россиянам
"Будет только хуже": представитель Госдепа пригрозил россиянам - 10.09.2022 Украина.ру
"Будет только хуже": представитель Госдепа пригрозил россиянам
США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России. Об этом 9 сентября заявил координатор американской санкционной политики при Госдепартаменте Джеймс О'Брайен
2022-09-10T09:08
2022-09-10T09:08
2022-09-10T09:21
санкции
россия
сша
госдеп сша
новости
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"Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", — сказал американский чиновник, комментируя перспективы введения новых ограничительных мер против России.По его словам, новые санкции находятся в разработке и США продолжат проводить работу над формированием новых рестрикций в будущем.Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций. При этом США и ЕС рассчитывали уничтожить российскую экономику, однако пострадали от собственного оружия. Западные санкции, в первую очередь, ударили по самой Европе и ее жителям.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, россия, сша, госдеп сша, новости
Санкции, Россия, США, Госдеп США, Новости
"Будет только хуже": представитель Госдепа пригрозил россиянам
09:08 10.09.2022 (обновлено: 09:21 10.09.2022)
США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России. Об этом 9 сентября заявил координатор американской санкционной политики при Госдепартаменте Джеймс О'Брайен
"Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", — сказал американский чиновник, комментируя перспективы введения новых ограничительных мер против России.
По его словам, новые санкции находятся в разработке и США продолжат проводить работу над формированием новых рестрикций в будущем.
Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.
При этом США и ЕС рассчитывали уничтожить российскую экономику, однако пострадали от собственного оружия. Западные санкции, в первую очередь, ударили по самой Европе и ее жителям.