Глава Энергодара рассказал о техническом состоянии Запорожской АЭС
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Глава Энергодара рассказал о техническом состоянии Запорожской АЭС
Глава Энергодара рассказал о техническом состоянии Запорожской АЭС
Глава Энергодара рассказал о техническом состоянии Запорожской АЭС
Запорожская АЭС находится в рабочем состоянии, однако впереди еще решение вопроса безопасности ее эксплуатации, а также ремонтные работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга
2022-09-10T04:30
2022-09-10T04:30
магатэ
запорожская аэс
безопасность
ремонт
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По его словам, вопрос безопасности сейчас совместно решают представители "Росатома" и миссии МАГАТЭ, ведь обстрелы станции со стороны ВСУ продолжаются. Тем временем технические специалисты делают свою работу.Он добавил, что после проведения всех регламентных работ станция заработает в полную мощь.
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магатэ, запорожская аэс, безопасность, ремонт
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, безопасность, ремонт

Глава Энергодара рассказал о техническом состоянии Запорожской АЭС

04:30 10.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС находится в рабочем состоянии, однако впереди еще решение вопроса безопасности ее эксплуатации, а также ремонтные работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга
По его словам, вопрос безопасности сейчас совместно решают представители "Росатома" и миссии МАГАТЭ, ведь обстрелы станции со стороны ВСУ продолжаются. Тем временем технические специалисты делают свою работу.

"Сейчас пятый блок начинает выхолащиваться, что не очень хорошо будет сказываться на общей работоспособности АЭС. Но это, по большому счету, обыкновенный плановый рабочий режим, в рамках штатных мероприятий. Шестой энергоблок находится в полурабочем состоянии в связи с тем, что есть некоторые проблемы в передаче выработанной электрической энергии на территории станции, сейчас ведутся ремонтные работы по ЛЭП. Энергоблок работает, но вырабатывает не то количество электроэнергии, которую может дать", - рассказал Волга.

Он добавил, что после проведения всех регламентных работ станция заработает в полную мощь.
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МАГАТЭЗапорожская АЭСбезопасностьремонт
 
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