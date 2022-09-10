Глава Энергодара рассказал о техническом состоянии Запорожской АЭС

"Сейчас пятый блок начинает выхолащиваться, что не очень хорошо будет сказываться на общей работоспособности АЭС. Но это, по большому счету, обыкновенный плановый рабочий режим, в рамках штатных мероприятий. Шестой энергоблок находится в полурабочем состоянии в связи с тем, что есть некоторые проблемы в передаче выработанной электрической энергии на территории станции, сейчас ведутся ремонтные работы по ЛЭП. Энергоблок работает, но вырабатывает не то количество электроэнергии, которую может дать", - рассказал Волга.