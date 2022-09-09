https://ukraina.ru/20220909/1038588882.html

Утверждение США о контроле за перемещением оружия на Украине неубедительно. Мир начинает верить России

Утверждение США о контроле за перемещением оружия на Украине неубедительно. Мир начинает верить России - 09.09.2022 Украина.ру

Утверждение США о контроле за перемещением оружия на Украине неубедительно. Мир начинает верить России

8 сентября по запросу российской делегации состоялось 3-е за неделю заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации на Украине, на этот раз в центре... Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T14:36

2022-09-09T14:36

2022-09-09T15:11

эксклюзив

россия

украина

совбез оон

оружие

военная помощь

китай

контрабанда

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8 сентября по запросу российской делегации состоялось 3-е за неделю заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации на Украине, на этот раз в центре внимания были поставки оружия Киеву западными странами.В начале своего выступления постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что западные государства, представленные в Совете Безопасности ООН, смотрят на украинский кризис совершенно иначе, чем Москва, и любой ценой пытаются уйти от ответственности за неуклонную деградацию независимой Украины до «анти-России», игнорирование непрекращающихся 8 лет обстрелов киевским режимом жителей Донбасса, покрывание нежелания украинских властей выполнять Минские договорённости, но в то же время большинство членов ООН всё лучше осознают, что причины украинского кризиса нельзя искать в упрощённых западных схемах о виновности России, и поэтому стремятся добиться прекращения боевых действий и поиска решений за столом переговоров.«Мы начали спецоперацию для защиты жителей Донбасса в соответствии со статьёй 51 Устава ООН после того, как киевский режим при одобрении своих западных спонсоров публично поставил крест на Минском процессе. Это было непростое, но вынужденное решение, принятое после того, как стало очевидным, что силовая акция Украины против ДНР и ЛНР неизбежна. Найденные уже в ходе специальной военной операции документы украинского Генштаба подтверждают это. Задачами специальной военной операции также стали денацификация и демилитаризация Украины с тем, чтобы с её территории больше не могла исходить угроза ни Донбассу, ни самой России», — уточнил он.Российский дипломат предложил собравшимся вместе проанализировать факторы, которые мешают достижению дипломатического урегулирования конфликта.Небензя напомнил, что уже через месяц после начала спецоперации РФ и Украина в ходе переговоров практически согласовали контуры будущих мирных договорённостей, мир казался настолько близким, что Россия в порядке жеста доброй воли отвела войска из занятых регионов Киевской, Черниговской и Сумской областей, последнее слово оставалось за Киевом, и, когда он был готов сказать его, вмешались западные страны, для которых этот сценарий был невыгоден - прежде всего США и Великобритания, отдающие команды в НАТО."Дело в том, что с момента незаконного майданного переворота Украина для них представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России, поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать всё для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии", - пояснил постпред РФ.С самого начала спецоперации украинские власти обращались к Западу, США в частности, с призывом о помощи, однако получили категоричный отказ в установлении бесполётной зоны над территорией Украины из опасения прямого военного столкновения с российской стороной, по той же причине американские и европейские политики предупредили, что не собираются направлять свои войска в зону боевых действий.Заместитель постоянного председателя США при ООН Ричард Миллс в ходе заседания Совета Безопасности ООН особенно подчеркнул, что Соединённые Штаты не применяют силу в отношении России, и президент страны Джо Байден открыто заявлял, что Вашингтон не стремится к войне между США и Россией.Небензя продолжил: "Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец "потерявший дипломатические берега", заявил тогда, что "эта война будет выиграна на поле боя". В привычном русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны. Подбадривал Киев и президент Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договорённости, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен. Таким образом, украинский президент совершил фатальную для своей страны ошибку".Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель стал первым в истории руководителем Евросоюза, выступившим с пожеланием военного, а не дипломатического урегулирования конфликта – подобных заявлений не звучало ни при вторжении в Ирак, ни во время войн в Югославии, Ливии, Афганистане. По информации западных СМИ, Борис Джонсон, сложивший полномочия премьер-министра Великобритании, его преемница Лиз Трасс, будучи ещё главой МИД королевства, и министр обороны Великобритании Бен Уоллес не давали Зеленскому пойти на диалог с РФ."Давайте проанализируем, что же происходит сегодня. НАТО фактически "в ручном режиме" руководит действиями Киева на театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечён в согласование каждой цели американских ракетных систем залпового огня HIMARS", - Небензя.Перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, рассказал в интервью британскому изданию The Telegraph представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в начале августа.Небензя также обратил внимание на заполонение Украины западными военными инструкторами, спецслужбами и наёмниками, украинские вооружённые формирования проходят подготовку в странах НАТО, кроме того, США и Евросоюз собираются запустить миссию по военно-техническому содействию киевскому режиму.Не желая подвергать опасности собственных военнослужащих, европейцы зато готовы заняться натаскиванием бойцов ВСУ, в частности, для обучения обращению с теми западными образцами оружия, для чего создадут в одной из соседних с Украиной стран специальную тренировочную миссию для украинских бойцов, об этом министры обороны государств — членов ЕС договорились на неформальной встрече в Праге 30-31 августа.На военную поддержку Украины США и их союзники только за последние месяцы 2022 года затратили, по самым скромным экспертным оценкам, порядка $20 млрд, более того, Белый дом собирается запросить экстренное финансирование на сумму ещё $20 млрд, и это лишь на первый квартал 2023 года, отметил Небензя, украинцам внушают мысль о том, что с современным западным оружием они смогут переломить ход военной кампании и победить Россию."Сразу хочу сказать, что решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнёры и их украинские вассалы ни утверждали обратное. Российская армия постепенно и методично, с минимальным риском для своих солдат и мирного населения, перемалывает не только устаревшее вооружение советского образца, от которого с радостью избавились восточноевропейские страны, но и современные образцы НАТОвского вооружения. Разница лишь в том, что, получив дальнобойные НАТОвские артиллерийские и ракетные комплексы вкупе с западными разведданными, киевский режим стал бить по гражданским и инфраструктурным объектам, до которых раньше не добивал. Отсюда и бойня в Еленовке, и непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС, и жилых кварталов городов Донбасса", - заявил он.Таким образом, подчеркнул российский дипломат, страны ЕС, накачивая Украину вооружением, нарушили внутрисоюзные правила, запрещающие выдавать лицензии на экспорт оружия, если это создаёт очевидные риски нарушения международного гуманитарного права, и требующие учитывать риски несогласованного реэкспорта и попадания оружия в нелегальный оборот, а также Международный договор о торговле оружием, запрещающий государству- экспортёру давать разрешение на передачу обычных вооружений, если достоверно известно, что оно будет применяться для совершения актов геноцида, преступлений против человечности, нападений на гражданские объекты или гражданские лица.8 сентября на авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялась 5-я встреча Контактной группы по обороне Украины, по итогам которой представители 50 государств выразили готовность оказывать военную помощь Киеву в долгосрочной перспективе. Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции заявил, что США и их союзники активизировались для удовлетворения потребностей ВСУ в артиллерии, боеприпасах, средствах ПВО и береговой обороны. В тот же день американские власти объявили об очередном пакете военной помощи Украине объёмом $675 млн.Небензя указал на создание медийного фоне для этой встречи – желая выклянчить новые вооружения, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать, и вопреки элементарным принципам военной стратегии пропагандисты в высших эшелонах власти делились с мировой общественностью планами о контрнаступлении для возвращения утраченных территорий."Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи. Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием", - добавил он.Небензя предупредил, что новые поставки западного оружия ВСУ не изменят кардинальным образом ситуацию на поле боя, о чём говорят ведущие военные эксперты, зато затянут агонию режима Зеленского и отсрочат его бесславный конец, продлят страдания украинского народа и отдалят перспективы установления мира на Украине. Такой сценарий выгоден прежде всего США и Великобритании, чьи оборонные компании получают баснословные прибыли; Украина стала не только огромной площадкой для утилизации НАТО устаревшего вооружения, но и полигоном для испытания и рекламы новых образцов, и терять такую возможность Западу невыгодно, отметил глава российской делегации."Какие последствия и риски несёт в себе эта ситуация для всего мира и, прежде всего, для Европы? Из немедленных – это расползание оружия, перепродаваемого коррумпированными украинскими чиновниками, и его попадание в руки террористических и преступных группировок. Глава Интерпола Юрген Шток ещё в июне предупреждал о высоком интересе, который оргпреступность проявляет к "утекающему" с территории Украины на "чёрный рынок" оружию. Эта угроза настолько велика, что СБУ уже начала делать "фейковые вбросы" о возможности "переброски Россией" западных вооружений в Европу. Значит, ситуация уже вышла из-под контроля", - заявил Небензя.Переубедить коллег попытался Ричард Миллс, утверждая, что США следят за тем, чтобы оружие, поставляемое Киеву, не стало предметом незаконной утечки или не распространялось незаконно, а также работают с украинской стороной для обеспечения подотчётности полученной военной помощи.Впрочем, ранее американские чиновники сами подтверждали, что это совершенно не так. Источники телекомпания CNN в Белом доме в середине апреля рассказали, что у США нет возможности отследить процесс распределения военной помощи Украине – контролируют поставки только до украинской границы - в результате чего оружие может оказаться в распоряжении бандформирований, и администрация это прекрасно осознаёт. А украинские чиновники, как сказал позже и.о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в интервью агентству Bloomberg, не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование, поскольку ведут весь учёт на бумаге. Более того, Киев этого и не отрицает - директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник в начале июля сообщил, что его ведомство выявило распродажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Из-за бюрократии, коррупции и перепродаже на чёрном рынке до украинской передовой доходит всего 30% от военной помощи Запада, говорилось в документальном фильме американского телеканала CBS, выпущенном в начале августа, однако под давлением авторам спешно вносить правки в саму ленту и анонс к ней."Западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия, но оно не может не знать о том, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой чёрный рынок вооружений. Значительная его часть попадает в руки контрабандистов прямо со складов. В даркнете в открытую публикуются предложения об их продаже", - добавил Небензя.Пока на Рамштайне главы оборонных ведомств западных стран договаривались о наращивании военной помощи Киеву, в киргизском городе Чолпон-Ата на заседании Совета министров внутренних дел государств–участников СНГ глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает организованным преступным группировкам и террористам в Европе и других регионах, и в среднесрочной перспективе контрабанда украинского оружия станет одним из дестабилизирующих факторов.Позиция российской стороны получила поддержку на заседании в Нью-Йорке, как бы американцы ни пытались продвигать свою точку зрения, что поставки вооружений ВСУ под полным контролем. Заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу также обратила внимание на вооружения и боеприпасы, поставленные Украине от ряда стран после начала российской специальной военной операци."Крупномасштабный приток оружия в зоны конфликта вызывает множество опасений, в том числе относительно их распространения. К этим озабоченностям необходимо относиться с должным вниманием", - подчеркнула она.Накамицу уточнила, что имеет в виду не какой-то конкретный конфликт, а позицию ООН в целом по зонам конфликта, и призвала государства-члены ООН использовать все имеющиеся у них механизмы, в частности регистр обычных вооружений ООН и увеличение прозрачности поставок оружия.Солидарность с Россией проявил и заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан: "На данный момент продолжаются активные бои, и на поле боя поступает всё больше вооружений и боеприпасов, что может привести к затягиванию этого конфликта. С начала кризиса Китай последовательно заявляет, что снабжение Украины оружием не приведёт к миру, а лишь усложнит проблему, об этом в полной мере свидетельствуют суровая реальность и гуманитарные последствия последних 6 месяцев".Не меньшее беспокойство, подчеркнул дипломат, вызывает и тот факт, что огромное количество оружия и боеприпасов попадает не в те руки, создавая бесконечные неприятности и риски для безопасности на Украине и регионе в целом, им связанные с этим негативные последствия уже начали проявляться.По словам Шуана, что украинский кризис стал очередным доказательством того, что политика силы, стремление к односторонней абсолютной безопасности, увлечение военной силой, создание расколов и конфронтации не могут принести мир, стабильность, примирение и спокойствие. Пекин неизменно считает диалог и переговоры наиболее реалистичным и осуществимым путём урегулирования кризиса, напомнил дипломат, а для этого заинтересованные стороны должны поддерживать контакты, оставлять место для дипломатических переговоров, создавать условия для политического урегулирования и скорейшего прекращения боевых действий.Подытоживая своё выступление, Небензя подчеркнул, что коллективный Запад, создав у границ РФ неонацистское "осиное гнездо" и поддерживая с 2014 года войну киевского режима против населения Донбасса, не оставил России выбора, и теперь, как сказал президент РФ Владимир Путин, мы завершаем войну, которую украинский режим при поддержке западных спонсоров начал 8 лет назад против собственного народа."У наших бывших западных партнёров выбор есть: продолжать поставлять оружие в зону конфликта, вопреки всем международным нормам и собственным декларируемым принципам, подбодряя украинцев нереалистичными призывами победить Россию на поле боя, или же заставить режим Зеленского сесть за стол переговоров и попытаться устранить причины, побудившие нас начать специальную военную операцию. Все эти причины кроются либо в действиях Украины, либо в действиях Запада", - заявил постоянный представитель РФ при ООН.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, совбез оон, оружие, военная помощь, китай, контрабанда