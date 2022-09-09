Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву - 09.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220909/1038576644.html
Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву
Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву - 09.09.2022 Украина.ру
Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву
США следят за тем, чтобы оружие, поставляемое Украине, не стало предметом незаконной утечки, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Ричард Миллс
2022-09-09T10:05
2022-09-09T10:05
новости
украина
сша
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103252/71/1032527102_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_b2486db7dec7580a39259ae861ac41ac.jpg
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.
https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103252/71/1032527102_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_45c4c2b33b646e3e8ec13cf680d3424b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, оружие
Новости, Украина, США, оружие

Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву

10:05 09.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
- РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
Читать в
США следят за тем, чтобы оружие, поставляемое Украине, не стало предметом незаконной утечки, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Ричард Миллс
"Мы следим за тем, чтобы любая помощь обороне Украины была ответственной и не приводила к непредвиденным последствиям. Мы очень серьезно относимся к предотвращению утечки или незаконного распространения оружия, и мы работаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность при предоставлении помощи даже в сложных условиях войны", - сказал Миллс.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 04:43Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине: Mastiff и YPR-765
 
НовостиУкраинаСШАоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Власти Запорожской области заявили о попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре
10:05Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву
09:45Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голод
09:34Серой зоны из Херсона не получилось. Кто и как охраняет правопорядок в городе и области
09:29Власти Крыма готовы помочь Херсонской области с газом
09:19Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
09:03Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ
09:00Пленение украинских военных, обстрелы Донбасса, капитуляция ЕС. Главное на Украине на утро 9 сентября
08:55Халяве приходит конец. Почему британцы массово выселяют украинских беженцев на улицу
08:48"Им газ нужен больше, чем РФ — деньги": В Турции уверены, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией
08:30КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
08:15"Затягивает конец режима Зеленского": Небензя рассказал, какую роль играет западное оружие на Украине
08:12Алексей Чадаев: Война на Украине и всё вокруг неё - для нас борьба за выживание
08:00"Русский мир" возвращается. Новая концепция гуманитарной политики РФ, утвержденная Путиным
08:00Подбёрезкин объяснил, почему в сводках нет информации об изюмско-балаклейском направлении
07:54Мемориал "Саур-Могила" объединил героев прошлого и настоящего
07:45Писатель Юрий Поляков: снобизм премиальной литературной тусовки сейчас просто зашкаливает
07:30"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный язык
07:15Писатель Юрий Поляков рассказал, почему в России нет новых Твардовских, Симоновых и Бондаревых
07:00Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках Украины
Лента новостейМолния