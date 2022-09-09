Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву

"Мы следим за тем, чтобы любая помощь обороне Украины была ответственной и не приводила к непредвиденным последствиям. Мы очень серьезно относимся к предотвращению утечки или незаконного распространения оружия, и мы работаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность при предоставлении помощи даже в сложных условиях войны", - сказал Миллс.