https://ukraina.ru/20220909/1038576644.html
Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву
Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву - 09.09.2022 Украина.ру
Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву
США следят за тем, чтобы оружие, поставляемое Украине, не стало предметом незаконной утечки, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Ричард Миллс
2022-09-09T10:05
2022-09-09T10:05
2022-09-09T10:05
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Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.
https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, оружие
Новости, Украина, США, оружие
Зампостпреда США при ООН рассказал, что Вашингтон следит за оружием, которое поставляет Киеву
США следят за тем, чтобы оружие, поставляемое Украине, не стало предметом незаконной утечки, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Ричард Миллс
"Мы следим за тем, чтобы любая помощь обороне Украины была ответственной и не приводила к непредвиденным последствиям. Мы очень серьезно относимся к предотвращению утечки или незаконного распространения оружия, и мы работаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность при предоставлении помощи даже в сложных условиях войны", - сказал Миллс.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.