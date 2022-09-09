https://ukraina.ru/20220909/1038574323.html

Пленение украинских военных, обстрелы Донбасса, капитуляция ЕС. Главное на Украине на утро 9 сентября

Пленение украинских военных, обстрелы Донбасса, капитуляция ЕС. Главное на Украине на утро 9 сентября - 09.09.2022 Украина.ру

Пленение украинских военных, обстрелы Донбасса, капитуляция ЕС. Главное на Украине на утро 9 сентября

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T09:00

2022-09-09T09:00

2022-09-09T09:01

украина

санкции

донбасс

обстрелы

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танки

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Замглавы Херсонской области заявил о пленении солдат ВСУ, наступавших на регион. Украинские военные убивают мирных жителей в ДНР. Обозреватель предрек скорую капитуляцию ЕС перед РоссиейЧасть украинских войск, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости"Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку", - сказал замглавы администрации Херсонской области.Он отметил, что "украинская армия не считается с погибшими"Также ВСУ лишились порядка 100 единиц подбитой иностранной военной техники.По его словам, распиаренное в украинских СМИ контрнаступление на практике оказалось утопией и самоубийством."Мы дадим отпор этому нацизму", - подчеркнул Стремоусов.Он также заявил, что украинские войска использовали польские танки при контрнаступлении в херсонском направлении."В контрнаступлении были задействованы польские танки. Это стопроцентная информация. Они были уничтожены", - сказал Стремоусов.Кроме того, по его словам, на вооружении в украинской армии также стоят и были задействованы немецкие и голландские бронетранспортеры.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, украинское руководство своей попыткой наступления лишь отправило на гибель несколько тысяч украинских военных, ни о каком прорыве обороны речи не идет. "Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи", - сказал он и отметил, что "это прекрасно понимают военные эксперты".Он объяснил поведение украинской власти и европейских партнеров."Западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу (Контактной группы по обороне Украины — ред.) в Рамштайне. Ровно этого господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его западные хозяева и добивались", - резюмировал Небензя.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска обстреляли ряд районов Донецка, Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03.08 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Калининский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 03.15 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.27 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 05.33 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram представительства.По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрелов были убиты трое человек, 12 — ранены.Мэр Горловки ранее сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще трех при обстреле города со стороны украинских войск. Зафиксировано прямое попадание снаряда в местную школу."Число раненых возросло до четырёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Что касается Луганской Народной Республики, ВСУ не произвели ни одного обстрела населенных пунктов ЛНР за неделю. Об этом сообщил в пятницу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Капитуляция ЕвросоюзаТурецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в материале для Sabah заявил о провале попыток Запада воздействовать на Россию с помощью санкций. Он предрек скорую капитуляцию стран Евросоюза перед Москвой.По его мнению, европейские страны не надеются на помощь США в данном вопросе, поскольку результаты предстоящих выборов в Конгресс, которые должны пройти в ноябре, еще не предопределены.Он подчеркнул, что ЕС может лишиться поддержки Вашингтона в случае победы Республиканской партии, кроме того, США не смогут в полной мере обеспечить газовые потребности европейцев.Автор статьи добавил, что Европа не сможет обойтись собственными запасами газа, а попытки стран найти альтернативных поставщиков обречены на провал из-за противоречий внутри региона и отсутствия политической воли. Кроме того, как отметил эксперт, европейские страны нуждаются в российском газе гораздо больше, чем Россия в деньгах европейцев.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов называл число ограничений, введенных странами Запада в отношении Москвы, он говорил об 11 тысячах санкций. При этом, по его словам, несмотря на рекордное количество введенных санкций, россияне до сих пор не заметили ощутимого эффекта от них, а от последствий своих же решений страдают их инициаторы.Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, рассказал о росте нефтегазовых доходов бюджета России после введения западных санкций. Он подчеркнул, что бюджет увеличился почти на 50 процентов.Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что Евросоюз может пойти на смягчение санкций в отношении России для снятия социальной напряженности. Он пояснил, что энергетический кризис в Европе в настоящее время приближается к своему пику.По данным агентства Bloomberg, для снижения продолжающегося роста цен на топливо власти США рассматривают возможность высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов. Ожидается, что стоимость нефти должна будет расти в декабре на фоне вступления в силу санкций Евросоюза, запрещающих поставки энергоносителей из России.Высокопоставленный чиновник из ЕС заявил, что с каждым новым пакетом ограничений у Европы "ослабевает аппетит" и блок перестает думать о новых санкциях. Он отметил, что на сегодняшний день у стран Европы есть две главных задачи — не навредить своим экономикам и договориться с Венгрией, которая, вероятнее всего, попытается блокировать следующий пакет санкций в отношении России.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что попытки Запада ослабить Россию оказались обречены на провал. Он подчеркнул, что против Москвы было введено 11 тысяч санкций, а специальная военная операция (СВО) на Украине до сих пор продолжается.

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, санкции, донбасс, обстрелы, эксклюзив, хроники, харьков, херсон, всу, танки, небензя