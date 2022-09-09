Алексей Чадаев: Война на Украине и всё вокруг неё - для нас борьба за выживание - 09.09.2022 Украина.ру
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Алексей Чадаев: Война на Украине и всё вокруг неё - для нас борьба за выживание
Алексей Чадаев: Война на Украине и всё вокруг неё - для нас борьба за выживание - 09.09.2022 Украина.ру
Алексей Чадаев: Война на Украине и всё вокруг неё - для нас борьба за выживание
Философ и политолог Алексей Чадаев, директор Института развития парламентаризма, инициатор Первого Всероссийского слета операторов боевых квадрокоптеров... Украина.ру, 09.09.2022
2022-09-09T08:12
2022-09-09T08:14
украина
всу
потери всу
киев
россия
сво
гражданские свободы
российская империя
интервью
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Философ и политолог Алексей Чадаев, директор Института развития парламентаризма, инициатор Первого Всероссийского слета операторов боевых квадрокоптеров "Дронница" в интервью Украине.ру говорит о настроения и будущем общества в России. — Алексей, расслабленность общества вы описали фразой "мы вознамерились победить полмира, не вставая с дивана". Это плохо или нет?— СВО приобретает ведомственный характер. Этим занимаются люди, которым поручено, а всех остальных вроде как не зовут. Им там не совсем место. Это с одной стороны. С другой – общество по-разному отреагировало на начало военной операции. Кто-то считает, что надо делать все для фронта, все для победы, а кто-то хочет остаться в параллельной реальности и будет делать все, чтобы жить дальше, как до 24 февраля, и требовать от мира того же.Любая гражданская мобилизация, не только отправка добровольцев на фронт, но и сбор гуманитарки, помощь военным, любая такая активность перевод диванного патриота в состояние патриота деятельного. Но он сразу же начинает сталкиваться с ситуациями из произведений Салтыкова-Щедрина и тем, что называют свинцовыми мерзостями отечественной бюрократии, которую начинает ненавидеть едва ли не больше, чем врага. Это есть в среде волонтеров, активистов, военкорской тусовки. Там довольно сердитые люди, которые интересуются, почему они жертвуют многим, помогают фронту, а какие-то госструктуры им не способствуют, а наоборот — вставляют палки в колеса. Все конфликты с таможней сюда же, и все прочее "не положено", "приказа не было".Я в этом вижу зародыш внутриполитической проблемы. Объективно страна столкнулась с замедлением специальной военной операции и с локальными неудачами. Соответственно, у нас возникает общество рассерженных патриотов, новая оппозиция, она будет другой, отличной от навальнистской старых времен, от хипстеров. Это будут люди с реальными заслугами перед страной, и они будут задавать вопросы, на которые система отвечать не умеет и не любит.Очень важно, чтобы это всё не превратилось в 1917 год, когда рассерженные патриоты, недовольные медлительностью и бездеятельностью власти, бюрократией, была и тема якобы шпионов в августейшей фамилии, которые все сдают и сливают, и эти рассерженные патриоты решились на радикальные действия, вынудили царя к отречению, а потом не удержали ситуацию и страна развалились. Некоторые уроки следовало бы выучить. Есть критика и критика. Есть та критика, которая укрепляет критикуемый объект, а есть та, которая бьет по нему. "У нас не хватает беспилотников" — это правильно, "режим прогнил, нами правят пораженцы" — неправильно.— Это так. Но не проигрываем ли мы украинскому обществу, более мобилизованному, может быть, не такому воинственному, но милитаризованному?— Я не считаю себя человеком воинственным или милитаризованным. Сейчас идет борьба чисто военная, а еще расчеловечивание и контррасчеловечивание. И надо выиграть в первом, и проиграть во втором. Я не хотел бы, чтобы все это скатывалось в "бей-убивай". В этой ситуации надо оставаться людьми, не дать инстинктам взять над тобой верх. Мы воюем, и мы будем делать и все будем делать, чтобы победить, но это не должно превращаться в карнавал садизма.— Воин должен ненавидеть и убивать...— А я вот не согласен. Наша задача их победить, а победить – не то же самое что уничтожить, высшая доблесть [у Сунь-Цзы] – победить, не вступая в сражение. Для меня важнее, чтобы в украинском обществе влиятельные силы, неорганизованные пока — там все же тоталитарная система, все рубится на корню — вот эти силы, оппозиция были бы готовы на взаимодействие с нами.— Не будет ли это попыткой создать УССР-2.0 или "братскую антифашистскую Украину", что вызывает отторжение у многих?— Это дискуссия в разных сообществах идет по кругу: "Если сядет на трон условный Янукович, то за что же мы тогда боролись?" Важно очень точно видеть врага. Являются ли мобилизованные мужики из украинских городов, которым дали автоматы и промыли мозги, нашими врагами?— Они хотят нас убить, кто хочет нас убить, тот враг.— Но многие хотят выжить, многие хотят сдаться в плен...— В вермахте тоже не все хотели воевать и хотели выжить....— Ну да, верно. Отдельный интерес – самой обидной обзывалкой оказалось для них слово "немцы" – оно и выжило в качестве наименования противника…— Есть в ходу на фронте более оскорбительные и жесткие клички. Стоит ли им давать такие комплименты?— Комплимент ли это? Возвращаясь к теме, я за то, чтобы воевать не числом, а умением. Именно поэтому мы организовали "Дронницу". Мы за то, чтобы наша армия показывала превосходство на поле боя и технически, и концептуально, и морально. Победа растет из ощущения превосходства, ощущения правоты и силы, ума, когда лучше понимаешь противника, чем он понимает тебя, лучше, чем он понимает себя, когда умеешь прогнозировать и предсказывать ходы.— Но та сторона, политическое украинство считает, что ведет борьбу за выживание, что придает ожесточение…— Я исхожу из того, что и для нас это борьба за выживание. В своей Новгородской лекции сказал, что главная проблема это рассинхронизация: для кого-то эпоха сменилась 24 февраля, а у кого-то запаздывающее сознание, желание, чтобы ничего не менялось.— Хотя началась Третья мировая?— Третья мировая — жупел, как у всякой метафоры у нее есть границы. Происходящее сейчас в чем-то похоже на мировую войну, а в чем-то — нет.— Нынешнее общество адекватно тому, что мы испытываем, тому, то нам предстоит?— Оно пока неадекватно в том смысле, что наша элита довоенная элита была устроена так: чем выше на ступеньках лестницы иерархии, тем лучше ты интегрирован в глобальный мир, там недвижимость, яхты, счета здесь — лишь территория охоты. И такие ценности и у всех, кто ниже по лестнице: средний класс ездит в отпуск в Турцию, а остальные смотрят по телевизору. Запад был магнитом, и относительно него определял и твое социальное положение. И в этом конфликте, ломается модель, формируется новая аристократия, новое дворянство — я имею в виду героев войны. Для старой элиты единственным приемлемым результатом является поражение России. Единственный вариант, при котором все происходит как надо: мы все отдали, Крым, Донбасс, начинаем платить и каяться. Любой другой вариант для них ужаснее. Оказывается, все ради чего они жили, было неправильным, и кто они — теперь непонятно.
https://ukraina.ru/20220908/1038569989.html
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Филипп Прокудин
Филипп Прокудин
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96
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+7 495 645 66 01
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, всу, потери всу, киев, россия, сво, гражданские свободы, российская империя, интервью
Украина, ВСУ, потери ВСУ, Киев, Россия, СВО, гражданские свободы, Российская империя, Интервью

Алексей Чадаев: Война на Украине и всё вокруг неё - для нас борьба за выживание

08:12 09.09.2022 (обновлено: 08:14 09.09.2022)
 
© Алексей ГоманковРоссийский журналист и общественный деятель Алексей Викторович Чадаев
Российский журналист и общественный деятель Алексей Викторович Чадаев
© Алексей Гоманков
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Филипп Прокудин
обозреватель
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Философ и политолог Алексей Чадаев, директор Института развития парламентаризма, инициатор Первого Всероссийского слета операторов боевых квадрокоптеров "Дронница" в интервью Украине.ру говорит о настроения и будущем общества в России.
Алексей, расслабленность общества вы описали фразой "мы вознамерились победить полмира, не вставая с дивана". Это плохо или нет?
— СВО приобретает ведомственный характер. Этим занимаются люди, которым поручено, а всех остальных вроде как не зовут. Им там не совсем место. Это с одной стороны. С другой – общество по-разному отреагировало на начало военной операции. Кто-то считает, что надо делать все для фронта, все для победы, а кто-то хочет остаться в параллельной реальности и будет делать все, чтобы жить дальше, как до 24 февраля, и требовать от мира того же.
Любая гражданская мобилизация, не только отправка добровольцев на фронт, но и сбор гуманитарки, помощь военным, любая такая активность перевод диванного патриота в состояние патриота деятельного. Но он сразу же начинает сталкиваться с ситуациями из произведений Салтыкова-Щедрина и тем, что называют свинцовыми мерзостями отечественной бюрократии, которую начинает ненавидеть едва ли не больше, чем врага. Это есть в среде волонтеров, активистов, военкорской тусовки. Там довольно сердитые люди, которые интересуются, почему они жертвуют многим, помогают фронту, а какие-то госструктуры им не способствуют, а наоборот — вставляют палки в колеса. Все конфликты с таможней сюда же, и все прочее "не положено", "приказа не было".
Я в этом вижу зародыш внутриполитической проблемы. Объективно страна столкнулась с замедлением специальной военной операции и с локальными неудачами. Соответственно, у нас возникает общество рассерженных патриотов, новая оппозиция, она будет другой, отличной от навальнистской старых времен, от хипстеров. Это будут люди с реальными заслугами перед страной, и они будут задавать вопросы, на которые система отвечать не умеет и не любит.
Очень важно, чтобы это всё не превратилось в 1917 год, когда рассерженные патриоты, недовольные медлительностью и бездеятельностью власти, бюрократией, была и тема якобы шпионов в августейшей фамилии, которые все сдают и сливают, и эти рассерженные патриоты решились на радикальные действия, вынудили царя к отречению, а потом не удержали ситуацию и страна развалились. Некоторые уроки следовало бы выучить. Есть критика и критика. Есть та критика, которая укрепляет критикуемый объект, а есть та, которая бьет по нему. "У нас не хватает беспилотников" — это правильно, "режим прогнил, нами правят пораженцы" — неправильно.
Это так. Но не проигрываем ли мы украинскому обществу, более мобилизованному, может быть, не такому воинственному, но милитаризованному?
— Я не считаю себя человеком воинственным или милитаризованным. Сейчас идет борьба чисто военная, а еще расчеловечивание и контррасчеловечивание. И надо выиграть в первом, и проиграть во втором. Я не хотел бы, чтобы все это скатывалось в "бей-убивай". В этой ситуации надо оставаться людьми, не дать инстинктам взять над тобой верх. Мы воюем, и мы будем делать и все будем делать, чтобы победить, но это не должно превращаться в карнавал садизма.
Воин должен ненавидеть и убивать...
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 19:00
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— А я вот не согласен. Наша задача их победить, а победить – не то же самое что уничтожить, высшая доблесть [у Сунь-Цзы] – победить, не вступая в сражение. Для меня важнее, чтобы в украинском обществе влиятельные силы, неорганизованные пока — там все же тоталитарная система, все рубится на корню — вот эти силы, оппозиция были бы готовы на взаимодействие с нами.
Не будет ли это попыткой создать УССР-2.0 или "братскую антифашистскую Украину", что вызывает отторжение у многих?
— Это дискуссия в разных сообществах идет по кругу: "Если сядет на трон условный Янукович, то за что же мы тогда боролись?" Важно очень точно видеть врага. Являются ли мобилизованные мужики из украинских городов, которым дали автоматы и промыли мозги, нашими врагами?
Они хотят нас убить, кто хочет нас убить, тот враг.
— Но многие хотят выжить, многие хотят сдаться в плен...
В вермахте тоже не все хотели воевать и хотели выжить....
— Ну да, верно. Отдельный интерес – самой обидной обзывалкой оказалось для них слово "немцы" – оно и выжило в качестве наименования противника…
Есть в ходу на фронте более оскорбительные и жесткие клички. Стоит ли им давать такие комплименты?
— Комплимент ли это? Возвращаясь к теме, я за то, чтобы воевать не числом, а умением. Именно поэтому мы организовали "Дронницу". Мы за то, чтобы наша армия показывала превосходство на поле боя и технически, и концептуально, и морально. Победа растет из ощущения превосходства, ощущения правоты и силы, ума, когда лучше понимаешь противника, чем он понимает тебя, лучше, чем он понимает себя, когда умеешь прогнозировать и предсказывать ходы.
Но та сторона, политическое украинство считает, что ведет борьбу за выживание, что придает ожесточение…
— Я исхожу из того, что и для нас это борьба за выживание. В своей Новгородской лекции сказал, что главная проблема это рассинхронизация: для кого-то эпоха сменилась 24 февраля, а у кого-то запаздывающее сознание, желание, чтобы ничего не менялось.
Хотя началась Третья мировая?
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— Третья мировая — жупел, как у всякой метафоры у нее есть границы. Происходящее сейчас в чем-то похоже на мировую войну, а в чем-то — нет.
Нынешнее общество адекватно тому, что мы испытываем, тому, то нам предстоит?
— Оно пока неадекватно в том смысле, что наша элита довоенная элита была устроена так: чем выше на ступеньках лестницы иерархии, тем лучше ты интегрирован в глобальный мир, там недвижимость, яхты, счета здесь — лишь территория охоты. И такие ценности и у всех, кто ниже по лестнице: средний класс ездит в отпуск в Турцию, а остальные смотрят по телевизору. Запад был магнитом, и относительно него определял и твое социальное положение. И в этом конфликте, ломается модель, формируется новая аристократия, новое дворянство — я имею в виду героев войны. Для старой элиты единственным приемлемым результатом является поражение России. Единственный вариант, при котором все происходит как надо: мы все отдали, Крым, Донбасс, начинаем платить и каяться. Любой другой вариант для них ужаснее. Оказывается, все ради чего они жили, было неправильным, и кто они — теперь непонятно.
 
УкраинаВСУпотери ВСУКиевРоссияСВОгражданские свободыРоссийская империяИнтервью
 
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