https://ukraina.ru/20220909/1038571807.html

Алексей Чадаев: Война на Украине и всё вокруг неё - для нас борьба за выживание

Алексей Чадаев: Война на Украине и всё вокруг неё - для нас борьба за выживание - 09.09.2022 Украина.ру

Алексей Чадаев: Война на Украине и всё вокруг неё - для нас борьба за выживание

Философ и политолог Алексей Чадаев, директор Института развития парламентаризма, инициатор Первого Всероссийского слета операторов боевых квадрокоптеров... Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T08:12

2022-09-09T08:12

2022-09-09T08:14

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Философ и политолог Алексей Чадаев, директор Института развития парламентаризма, инициатор Первого Всероссийского слета операторов боевых квадрокоптеров "Дронница" в интервью Украине.ру говорит о настроения и будущем общества в России. — Алексей, расслабленность общества вы описали фразой "мы вознамерились победить полмира, не вставая с дивана". Это плохо или нет?— СВО приобретает ведомственный характер. Этим занимаются люди, которым поручено, а всех остальных вроде как не зовут. Им там не совсем место. Это с одной стороны. С другой – общество по-разному отреагировало на начало военной операции. Кто-то считает, что надо делать все для фронта, все для победы, а кто-то хочет остаться в параллельной реальности и будет делать все, чтобы жить дальше, как до 24 февраля, и требовать от мира того же.Любая гражданская мобилизация, не только отправка добровольцев на фронт, но и сбор гуманитарки, помощь военным, любая такая активность перевод диванного патриота в состояние патриота деятельного. Но он сразу же начинает сталкиваться с ситуациями из произведений Салтыкова-Щедрина и тем, что называют свинцовыми мерзостями отечественной бюрократии, которую начинает ненавидеть едва ли не больше, чем врага. Это есть в среде волонтеров, активистов, военкорской тусовки. Там довольно сердитые люди, которые интересуются, почему они жертвуют многим, помогают фронту, а какие-то госструктуры им не способствуют, а наоборот — вставляют палки в колеса. Все конфликты с таможней сюда же, и все прочее "не положено", "приказа не было".Я в этом вижу зародыш внутриполитической проблемы. Объективно страна столкнулась с замедлением специальной военной операции и с локальными неудачами. Соответственно, у нас возникает общество рассерженных патриотов, новая оппозиция, она будет другой, отличной от навальнистской старых времен, от хипстеров. Это будут люди с реальными заслугами перед страной, и они будут задавать вопросы, на которые система отвечать не умеет и не любит.Очень важно, чтобы это всё не превратилось в 1917 год, когда рассерженные патриоты, недовольные медлительностью и бездеятельностью власти, бюрократией, была и тема якобы шпионов в августейшей фамилии, которые все сдают и сливают, и эти рассерженные патриоты решились на радикальные действия, вынудили царя к отречению, а потом не удержали ситуацию и страна развалились. Некоторые уроки следовало бы выучить. Есть критика и критика. Есть та критика, которая укрепляет критикуемый объект, а есть та, которая бьет по нему. "У нас не хватает беспилотников" — это правильно, "режим прогнил, нами правят пораженцы" — неправильно.— Это так. Но не проигрываем ли мы украинскому обществу, более мобилизованному, может быть, не такому воинственному, но милитаризованному?— Я не считаю себя человеком воинственным или милитаризованным. Сейчас идет борьба чисто военная, а еще расчеловечивание и контррасчеловечивание. И надо выиграть в первом, и проиграть во втором. Я не хотел бы, чтобы все это скатывалось в "бей-убивай". В этой ситуации надо оставаться людьми, не дать инстинктам взять над тобой верх. Мы воюем, и мы будем делать и все будем делать, чтобы победить, но это не должно превращаться в карнавал садизма.— Воин должен ненавидеть и убивать...— А я вот не согласен. Наша задача их победить, а победить – не то же самое что уничтожить, высшая доблесть [у Сунь-Цзы] – победить, не вступая в сражение. Для меня важнее, чтобы в украинском обществе влиятельные силы, неорганизованные пока — там все же тоталитарная система, все рубится на корню — вот эти силы, оппозиция были бы готовы на взаимодействие с нами.— Не будет ли это попыткой создать УССР-2.0 или "братскую антифашистскую Украину", что вызывает отторжение у многих?— Это дискуссия в разных сообществах идет по кругу: "Если сядет на трон условный Янукович, то за что же мы тогда боролись?" Важно очень точно видеть врага. Являются ли мобилизованные мужики из украинских городов, которым дали автоматы и промыли мозги, нашими врагами?— Они хотят нас убить, кто хочет нас убить, тот враг.— Но многие хотят выжить, многие хотят сдаться в плен...— В вермахте тоже не все хотели воевать и хотели выжить....— Ну да, верно. Отдельный интерес – самой обидной обзывалкой оказалось для них слово "немцы" – оно и выжило в качестве наименования противника…— Есть в ходу на фронте более оскорбительные и жесткие клички. Стоит ли им давать такие комплименты?— Комплимент ли это? Возвращаясь к теме, я за то, чтобы воевать не числом, а умением. Именно поэтому мы организовали "Дронницу". Мы за то, чтобы наша армия показывала превосходство на поле боя и технически, и концептуально, и морально. Победа растет из ощущения превосходства, ощущения правоты и силы, ума, когда лучше понимаешь противника, чем он понимает тебя, лучше, чем он понимает себя, когда умеешь прогнозировать и предсказывать ходы.— Но та сторона, политическое украинство считает, что ведет борьбу за выживание, что придает ожесточение…— Я исхожу из того, что и для нас это борьба за выживание. В своей Новгородской лекции сказал, что главная проблема это рассинхронизация: для кого-то эпоха сменилась 24 февраля, а у кого-то запаздывающее сознание, желание, чтобы ничего не менялось.— Хотя началась Третья мировая?— Третья мировая — жупел, как у всякой метафоры у нее есть границы. Происходящее сейчас в чем-то похоже на мировую войну, а в чем-то — нет.— Нынешнее общество адекватно тому, что мы испытываем, тому, то нам предстоит?— Оно пока неадекватно в том смысле, что наша элита довоенная элита была устроена так: чем выше на ступеньках лестницы иерархии, тем лучше ты интегрирован в глобальный мир, там недвижимость, яхты, счета здесь — лишь территория охоты. И такие ценности и у всех, кто ниже по лестнице: средний класс ездит в отпуск в Турцию, а остальные смотрят по телевизору. Запад был магнитом, и относительно него определял и твое социальное положение. И в этом конфликте, ломается модель, формируется новая аристократия, новое дворянство — я имею в виду героев войны. Для старой элиты единственным приемлемым результатом является поражение России. Единственный вариант, при котором все происходит как надо: мы все отдали, Крым, Донбасс, начинаем платить и каяться. Любой другой вариант для них ужаснее. Оказывается, все ради чего они жили, было неправильным, и кто они — теперь непонятно.

https://ukraina.ru/20220908/1038569989.html

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Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

украина, всу, потери всу, киев, россия, сво, гражданские свободы, российская империя, интервью