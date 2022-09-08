https://ukraina.ru/20220908/1038550785.html

Неприятный сюрприз России по Украине застал Запад врасплох

Неприятный сюрприз России по Украине застал Запад врасплох - 08.09.2022 Украина.ру

Неприятный сюрприз России по Украине застал Запад врасплох

В Совете Безопасности ООН на этой неделе украинский марафон 2 дня подряд, а намечается 3-й, проходят заседания, посвящённые тому или иному аспекту ситуации на... Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T13:04

2022-09-08T13:04

2022-09-08T14:13

эксклюзив

россия

украина

совбез оон

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оружие

военная помощь

всу

обстрелы

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В Совете Безопасности ООН на этой неделе украинский марафон 2 дня подряд, а намечается 3-й, проходят заседания, посвящённые тому или иному аспекту ситуации на Украине: 6 сентября по запросу России об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС, а 7-го — по запросу США и Албании о якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории РФ. Ранее платформа Conflict Observatory, запущенная Госдепартаментом США для сбора информации о «военных преступлениях, совершённых Россией на Украине», опубликовала исследование Йельского университета, в котором утверждается, что российские военные создали в ДНР более 20 фильтрационных лагерей для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных.«Это заседание имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и её западными спонсорами против нашей страны. Я бы хотел спросить нашу американскую коллегу: сюжет какого фильма ужасов она сегодня нам пересказывала? Мы такого фильма не видели. Это фильм, подготовленный украинским "министерством пропаганды"? Когда он в таком случае выйдет на экраны?», — задался вопросом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, не до конца понятно, о чём именно идёт речь, поскольку в международном гуманитарном праве отсутствует чёткое определение термина «фильтрация», а если речь идёт о выявлении среди украинских граждан, желающих выехать в РФ, боевиков нацбатов или солдат ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения, то это нормальная практика для любой армии мира.А что касается «фильтрации», то лучше американцев об этом никто рассказать не сможет: власти США высылают в Мексику десятки тысяч вынужденных переселенцев, подавших прошение о предоставлении убежища, причём они содержатся в нечеловеческих условиях, лишены права на справедливое судебное разбирательство, а в 2 500 случаях детей и родителей направляли в разные центры содержания, тем самым разделяя семьи; кроме того, были узники тюрьмы Гуантанамо и секретные тюрьмы ЦРУ, где к заключённым жестоко обращались и применяли пытки.«На этом фоне особенно циничны попытки инициаторов дискуссии под "правозащитным соусом" заставить несведущую публику поверить в существование жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан, обманом или принуждением заставляя их уехать в Россию. У тех, кто продвигает подобные инсинуации, попросту нелады с фактами или здравым смыслом», — заявил Небензя.Несостоятельность обвинений подтверждает и статистика — Россия приняла больше украинских беженцев, чем остальные страны: свыше 3,7 млн человек, а если из этого числа вычесть жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, то в РФ прибыло, по оценкам Управления ООН по делам беженцев, более 2,4 млн граждан Украины. Причём все они живут свободно и добровольно, а не содержатся в тюрьмах, им не запрещено перемещаться по стране или выезжать за её пределы, что подтвердила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, отметил дипломат.«Вы всерьёз думаете, что такое количество людей можно привезти насильно и заставить молчать? Многие из них пишут о своих впечатлениях и оценках в соцсетях, дают интервью, высказывают слова благодарности нашей стране. Из их публикаций понятно, что люди бегут из Украины из страха за свою жизнь, спасаясь от преступного режима, который не давал им эвакуироваться и использовал их в качестве "живого щита"», — заявил Небензя.Пока Россия обеспечивает детям в Донбассе и из семей беженцев все возможности для продолжения учебы в школе, чиновники ООН предпочитают не замечать тот факт, что в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесены данные более 340 детей, что создаёт угрозу их жизни. С одной из них, 13-летней луганчанкой Фаиной Савенковой, обещали встретиться представители ЮНИСЕФ, но так и не сдержали своё слово.«Естественно, на границе с Россией вынужденные переселенцы проходят регистрацию, после чего нуждающимся помогают добраться до стационарных пунктов временного размещения. Обращаем внимание тех, кто пытается подменять понятия: прибывающие в Россию украинцы и жители ДНР и ЛНР проходят процедуру регистрации, а не "фильтрации". Насколько мы можем судить, схожие процедуры применяются в Польше и других странах Евросоюза в отношении украинских беженцев, но об этом они пусть расскажут сами», — отметил Небензя.Пообщаться с местными жителями лично имели возможность эксперты МАГАТЭ по пути на Запорожскую АЭС, а также убедиться в большом количестве желающих вернуться домой, — члены миссии Агентства сами прошли очередь на контрольно-пропускном пункте в Запорожье, через который ежедневно проходит до 700 человек, направляющихся в родные города и сёла, узнав от друзей и близких о наступлении мирной жизни в регионе, а это, по словам Небензи, наглядный показатель того, что очень многие украинцы предпочитают жить с Россией, не веря коррумпированному и преступному киевскому режиму.«Если уж говорить о насильственных действиях против мирного населения, то на ум приходят как раз усилия киевских властей. С начала августа Украина проводит "обязательную эвакуацию" населения из остающихся под её контролем районов ДНР и ряда областей страны. Людей лишают не только права выбора направления эвакуации, но зачастую и самой возможности остаться на родных местах, даже если им ничего не угрожает. Тех, которые всё-таки решают не уезжать, пугают неотвратимым наказанием за сотрудничество с российской стороной. Извращённые нормы украинского законодательства о "коллаборационизме" позволяют привлечь к ответственности даже за получение продуктов питания от российских властей. Не хотят ли западные и ооновские защитники прав человека обратить внимание на эти так называемые законы военного времени и то, как они применяются киевским режимом?», — задался вопросом российский дипломат.Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, естественно, украинские власти ни в чём не обвиняла, несмотря на приведённые делегацией РФ объективные факты, а по традиции воспользовалась площадкой Совета Безопасности для критики в адрес России.«Референдумы (о вхождении в состав РФ. — Ред.) призваны создать видимость законности и общественной поддержки, чтобы Россия имела возможность аннексировать Херсонскую, Запорожскую и другие области Украины. Мы, разумеется, никогда не признаем попыток России силой изменить границы Украины», — заявила она.Такую трактовку американской стороны посольство РФ в США категорически отвергает и подчёркивает, что Россия возвращает мир на освобождённые территории и создаёт условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, а решение о судьбе региона местное население должно принимать самостоятельно. Как показали результаты исследования Института социального маркетинга, опубликованные 7 сентября, за присоединение к РФ выступает большинство жителей освобождённых территорий Запорожской и Херсонской областей.Ни одна дискуссия по украинской тематике не обходится без обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС, регулярные обстрелы которой со стороны ВСУ создают реальный риск ядерной катастрофы.«В качестве немедленного шага я повторяю призыв к полному прекращению военных действий вокруг станции. Демилитаризация — единственное средство обеспечения безопасности станции», — сказала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.Несколькими часами ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке отметил, что МАГАТЭ в своём отчёте призывает убрать военную технику с территории Запорожской АЭС, однако на территории станции военной техники нет, и это должны были увидеть члены миссии — российская техника, которая ведёт контрбатарейную борьбу, находится далеко за периметром АЭС.Доклад МАГАТЭ, представленный почти перед самым началом заседания Совета Безопасности ООН 6 сентября, у многих оставил вопросы - Москва, как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, запросила у генерального директора организации Рафаэля Гросси дополнительные разъяснения, - тем не менее, глава МАГАТЭ уже начал проводить консультации о перспективе создания вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности, сообщило Агентство в Twitter, не приведя никаких подробностей. По словам постоянного представителя РФ, при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, эта идея рыхлая и сырая, но её вектор представляется заслуживающим внимания.Сам Гросси в интервью газете La Repubblica, опубликованном 8 сентября, сказал, что рассчитывает обсудить план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС с российской и украинской сторонами в течение 10-14 дней."Идея спросить у русских и украинцев, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям, и предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления Владимира Путина и Владимира Зеленского, я увидел интерес с обеих сторон. Они точно не сказали "нет". Я уже поддерживаю контакты с обеими сторонами", - пояснил он.Генеральный директор МАГАТЭ уточнил, что речь идёт о защите станции по периметру территории, а не демилитаризации всей окружающей её зоны."Демилитаризация - это более сложная и амбициозная задача. Я же уполномочен говорить только о безопасности самих ядерных объектов. Демилитаризация невозможна, её нужно обсуждать на самом высоком уровне, это не входит в компетенции МАГАТЭ", - добавил Гросси.В докладе о ситуации на станции эксперты Агентства ограничились общими фразами о необходимости прекратить обстрелы для поддержания целостности АЭС, однако к кому был адресован призыв, не уточняется, хотя, как отмечает официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, совершенно очевидно откуда летят снаряды – из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, подконтрольных ВСУ.Комментируя этот момент в интервью La Repubblica, Гросси сказал: "И Зеленский обвинил нас в том, что мы не указали российские бомбардировки. Это нормально, таких заявлений стоило ожидать. И, возможно, это доказывает, что мы хорошо работаем. Выступать судьёй, судить две противоборствующие стороны не входит в мой мандат. Наоборот, если бы я этим занимался, обнулил бы всю пользу деятельности, которая заключается исключительно в гарантиях безопасности ядерных станций".6 сентября корреспондент телеканала CNN задал генеральному директору МАГАТЭ вопрос в лоб: кто обстреливает Запорожскую АЭС? Однако Гросси сказал лишь, что не может ответить, добавив, что МАГАТЭ не обладает мандатом и возможностями для каких-либо действий в военной сфере, в том числе по части определения ответственных за обстрелы.И Владимир Путин, и Михаил Ульянов, и Василий Небензя, и глава МИД ДНР Наталья Никонорова уверены, что эксперты Агентства прекрасно знают ответ на этот вопрос, но не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории, из-за давления западных стран.Как рассказал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире Первого канала, он объяснил Гросси, что артиллерийские снаряды (а именно американских гаубиц M777, легко идентифицируемые по осколкам), летят по чёткой баллистической траектории и поэтому они не могли прилететь ни из каких других мест, кроме подконтрольных украинской стороне Никополя и Марганца."(Если бы обстрелы Запорожской АЭС велись 1 сентября со стороны России, - то – ред.) наверное, где-то как-то, ну хорошо, не Гросси, так кто-нибудь другой из делегации МАГАТЭ бы об этом заявил. Наоборот, по итогам визита вновь прозвучали слова благодарности российским военным за обеспечение безопасности визита участников этой миссии. Гросси сказал, что у него не сложилось впечатления о том, что российская сторона что-то скрывает", - заявил он.В преддверии заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе США и Албании, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Telegram-канале, что российская делегация "припасла кое-какие сюрпризы для бывших западных партнёров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий что нас можно застать врасплох".И вот этот сюрприз."Мы не против обсуждать происходящее на Украине. В ходе специальной военной операции вскрывается настолько много фактов преступной деятельности Киева и его западных сподвижников, что можно обсуждать их хоть каждый день. Но мы за то, чтобы говорить о реальных, а не выдуманных проблемах. Предлагаем обсудить (8 сентября) настоящие угрозы международному миру и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину. В качестве докладчиков мы хотели бы видеть заместителя Генсекретаря по вопросам разоружения Изуми Накамицу, а также представителей гражданского общества. Мы немедленно направим соответствующий запрос французскому председательству", - заявил Небензя.И, как отметил Полянский, "по лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал".Что ж, с большим интересом ждём следующего заседания Совета Безопасности ООН и рассказов дипломатов тех стран, которые поставляют Украине оружие, которое только затягивает конфликт, убивает тысячи людей и создаёт угрозу ядерной катастрофы на крупнейшей АЭС Европы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, совбез оон, запорожская аэс, переселенцы, оружие, военная помощь, всу, обстрелы, небензя