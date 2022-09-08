https://ukraina.ru/20220908/1038550785.html
Неприятный сюрприз России по Украине застал Запад врасплох
Неприятный сюрприз России по Украине застал Запад врасплох - 08.09.2022 Украина.ру
Неприятный сюрприз России по Украине застал Запад врасплох
В Совете Безопасности ООН на этой неделе украинский марафон 2 дня подряд, а намечается 3-й, проходят заседания, посвящённые тому или иному аспекту ситуации на... Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T13:04
2022-09-08T13:04
2022-09-08T14:13
эксклюзив
россия
украина
совбез оон
запорожская аэс
переселенцы
оружие
военная помощь
всу
обстрелы
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В Совете Безопасности ООН на этой неделе украинский марафон 2 дня подряд, а намечается 3-й, проходят заседания, посвящённые тому или иному аспекту ситуации на Украине: 6 сентября по запросу России об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС, а 7-го — по запросу США и Албании о якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории РФ. Ранее платформа Conflict Observatory, запущенная Госдепартаментом США для сбора информации о «военных преступлениях, совершённых Россией на Украине», опубликовала исследование Йельского университета, в котором утверждается, что российские военные создали в ДНР более 20 фильтрационных лагерей для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных.«Это заседание имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и её западными спонсорами против нашей страны. Я бы хотел спросить нашу американскую коллегу: сюжет какого фильма ужасов она сегодня нам пересказывала? Мы такого фильма не видели. Это фильм, подготовленный украинским "министерством пропаганды"? Когда он в таком случае выйдет на экраны?», — задался вопросом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, не до конца понятно, о чём именно идёт речь, поскольку в международном гуманитарном праве отсутствует чёткое определение термина «фильтрация», а если речь идёт о выявлении среди украинских граждан, желающих выехать в РФ, боевиков нацбатов или солдат ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения, то это нормальная практика для любой армии мира.А что касается «фильтрации», то лучше американцев об этом никто рассказать не сможет: власти США высылают в Мексику десятки тысяч вынужденных переселенцев, подавших прошение о предоставлении убежища, причём они содержатся в нечеловеческих условиях, лишены права на справедливое судебное разбирательство, а в 2 500 случаях детей и родителей направляли в разные центры содержания, тем самым разделяя семьи; кроме того, были узники тюрьмы Гуантанамо и секретные тюрьмы ЦРУ, где к заключённым жестоко обращались и применяли пытки.«На этом фоне особенно циничны попытки инициаторов дискуссии под "правозащитным соусом" заставить несведущую публику поверить в существование жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан, обманом или принуждением заставляя их уехать в Россию. У тех, кто продвигает подобные инсинуации, попросту нелады с фактами или здравым смыслом», — заявил Небензя.Несостоятельность обвинений подтверждает и статистика — Россия приняла больше украинских беженцев, чем остальные страны: свыше 3,7 млн человек, а если из этого числа вычесть жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, то в РФ прибыло, по оценкам Управления ООН по делам беженцев, более 2,4 млн граждан Украины. Причём все они живут свободно и добровольно, а не содержатся в тюрьмах, им не запрещено перемещаться по стране или выезжать за её пределы, что подтвердила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, отметил дипломат.«Вы всерьёз думаете, что такое количество людей можно привезти насильно и заставить молчать? Многие из них пишут о своих впечатлениях и оценках в соцсетях, дают интервью, высказывают слова благодарности нашей стране. Из их публикаций понятно, что люди бегут из Украины из страха за свою жизнь, спасаясь от преступного режима, который не давал им эвакуироваться и использовал их в качестве "живого щита"», — заявил Небензя.Пока Россия обеспечивает детям в Донбассе и из семей беженцев все возможности для продолжения учебы в школе, чиновники ООН предпочитают не замечать тот факт, что в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесены данные более 340 детей, что создаёт угрозу их жизни. С одной из них, 13-летней луганчанкой Фаиной Савенковой, обещали встретиться представители ЮНИСЕФ, но так и не сдержали своё слово.«Естественно, на границе с Россией вынужденные переселенцы проходят регистрацию, после чего нуждающимся помогают добраться до стационарных пунктов временного размещения. Обращаем внимание тех, кто пытается подменять понятия: прибывающие в Россию украинцы и жители ДНР и ЛНР проходят процедуру регистрации, а не "фильтрации". Насколько мы можем судить, схожие процедуры применяются в Польше и других странах Евросоюза в отношении украинских беженцев, но об этом они пусть расскажут сами», — отметил Небензя.Пообщаться с местными жителями лично имели возможность эксперты МАГАТЭ по пути на Запорожскую АЭС, а также убедиться в большом количестве желающих вернуться домой, — члены миссии Агентства сами прошли очередь на контрольно-пропускном пункте в Запорожье, через который ежедневно проходит до 700 человек, направляющихся в родные города и сёла, узнав от друзей и близких о наступлении мирной жизни в регионе, а это, по словам Небензи, наглядный показатель того, что очень многие украинцы предпочитают жить с Россией, не веря коррумпированному и преступному киевскому режиму.«Если уж говорить о насильственных действиях против мирного населения, то на ум приходят как раз усилия киевских властей. С начала августа Украина проводит "обязательную эвакуацию" населения из остающихся под её контролем районов ДНР и ряда областей страны. Людей лишают не только права выбора направления эвакуации, но зачастую и самой возможности остаться на родных местах, даже если им ничего не угрожает. Тех, которые всё-таки решают не уезжать, пугают неотвратимым наказанием за сотрудничество с российской стороной. Извращённые нормы украинского законодательства о "коллаборационизме" позволяют привлечь к ответственности даже за получение продуктов питания от российских властей. Не хотят ли западные и ооновские защитники прав человека обратить внимание на эти так называемые законы военного времени и то, как они применяются киевским режимом?», — задался вопросом российский дипломат.Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, естественно, украинские власти ни в чём не обвиняла, несмотря на приведённые делегацией РФ объективные факты, а по традиции воспользовалась площадкой Совета Безопасности для критики в адрес России.«Референдумы (о вхождении в состав РФ. — Ред.) призваны создать видимость законности и общественной поддержки, чтобы Россия имела возможность аннексировать Херсонскую, Запорожскую и другие области Украины. Мы, разумеется, никогда не признаем попыток России силой изменить границы Украины», — заявила она.Такую трактовку американской стороны посольство РФ в США категорически отвергает и подчёркивает, что Россия возвращает мир на освобождённые территории и создаёт условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, а решение о судьбе региона местное население должно принимать самостоятельно. Как показали результаты исследования Института социального маркетинга, опубликованные 7 сентября, за присоединение к РФ выступает большинство жителей освобождённых территорий Запорожской и Херсонской областей.Ни одна дискуссия по украинской тематике не обходится без обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС, регулярные обстрелы которой со стороны ВСУ создают реальный риск ядерной катастрофы.«В качестве немедленного шага я повторяю призыв к полному прекращению военных действий вокруг станции. Демилитаризация — единственное средство обеспечения безопасности станции», — сказала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.Несколькими часами ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке отметил, что МАГАТЭ в своём отчёте призывает убрать военную технику с территории Запорожской АЭС, однако на территории станции военной техники нет, и это должны были увидеть члены миссии — российская техника, которая ведёт контрбатарейную борьбу, находится далеко за периметром АЭС.Доклад МАГАТЭ, представленный почти перед самым началом заседания Совета Безопасности ООН 6 сентября, у многих оставил вопросы - Москва, как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, запросила у генерального директора организации Рафаэля Гросси дополнительные разъяснения, - тем не менее, глава МАГАТЭ уже начал проводить консультации о перспективе создания вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности, сообщило Агентство в Twitter, не приведя никаких подробностей. По словам постоянного представителя РФ, при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, эта идея рыхлая и сырая, но её вектор представляется заслуживающим внимания.Сам Гросси в интервью газете La Repubblica, опубликованном 8 сентября, сказал, что рассчитывает обсудить план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС с российской и украинской сторонами в течение 10-14 дней."Идея спросить у русских и украинцев, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям, и предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления Владимира Путина и Владимира Зеленского, я увидел интерес с обеих сторон. Они точно не сказали "нет". Я уже поддерживаю контакты с обеими сторонами", - пояснил он.Генеральный директор МАГАТЭ уточнил, что речь идёт о защите станции по периметру территории, а не демилитаризации всей окружающей её зоны."Демилитаризация - это более сложная и амбициозная задача. Я же уполномочен говорить только о безопасности самих ядерных объектов. Демилитаризация невозможна, её нужно обсуждать на самом высоком уровне, это не входит в компетенции МАГАТЭ", - добавил Гросси.В докладе о ситуации на станции эксперты Агентства ограничились общими фразами о необходимости прекратить обстрелы для поддержания целостности АЭС, однако к кому был адресован призыв, не уточняется, хотя, как отмечает официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, совершенно очевидно откуда летят снаряды – из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, подконтрольных ВСУ.Комментируя этот момент в интервью La Repubblica, Гросси сказал: "И Зеленский обвинил нас в том, что мы не указали российские бомбардировки. Это нормально, таких заявлений стоило ожидать. И, возможно, это доказывает, что мы хорошо работаем. Выступать судьёй, судить две противоборствующие стороны не входит в мой мандат. Наоборот, если бы я этим занимался, обнулил бы всю пользу деятельности, которая заключается исключительно в гарантиях безопасности ядерных станций".6 сентября корреспондент телеканала CNN задал генеральному директору МАГАТЭ вопрос в лоб: кто обстреливает Запорожскую АЭС? Однако Гросси сказал лишь, что не может ответить, добавив, что МАГАТЭ не обладает мандатом и возможностями для каких-либо действий в военной сфере, в том числе по части определения ответственных за обстрелы.И Владимир Путин, и Михаил Ульянов, и Василий Небензя, и глава МИД ДНР Наталья Никонорова уверены, что эксперты Агентства прекрасно знают ответ на этот вопрос, но не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории, из-за давления западных стран.Как рассказал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире Первого канала, он объяснил Гросси, что артиллерийские снаряды (а именно американских гаубиц M777, легко идентифицируемые по осколкам), летят по чёткой баллистической траектории и поэтому они не могли прилететь ни из каких других мест, кроме подконтрольных украинской стороне Никополя и Марганца."(Если бы обстрелы Запорожской АЭС велись 1 сентября со стороны России, - то – ред.) наверное, где-то как-то, ну хорошо, не Гросси, так кто-нибудь другой из делегации МАГАТЭ бы об этом заявил. Наоборот, по итогам визита вновь прозвучали слова благодарности российским военным за обеспечение безопасности визита участников этой миссии. Гросси сказал, что у него не сложилось впечатления о том, что российская сторона что-то скрывает", - заявил он.В преддверии заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе США и Албании, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Telegram-канале, что российская делегация "припасла кое-какие сюрпризы для бывших западных партнёров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий что нас можно застать врасплох".И вот этот сюрприз."Мы не против обсуждать происходящее на Украине. В ходе специальной военной операции вскрывается настолько много фактов преступной деятельности Киева и его западных сподвижников, что можно обсуждать их хоть каждый день. Но мы за то, чтобы говорить о реальных, а не выдуманных проблемах. Предлагаем обсудить (8 сентября) настоящие угрозы международному миру и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину. В качестве докладчиков мы хотели бы видеть заместителя Генсекретаря по вопросам разоружения Изуми Накамицу, а также представителей гражданского общества. Мы немедленно направим соответствующий запрос французскому председательству", - заявил Небензя.И, как отметил Полянский, "по лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал".Что ж, с большим интересом ждём следующего заседания Совета Безопасности ООН и рассказов дипломатов тех стран, которые поставляют Украине оружие, которое только затягивает конфликт, убивает тысячи людей и создаёт угрозу ядерной катастрофы на крупнейшей АЭС Европы.
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эксклюзив, россия, украина, совбез оон, запорожская аэс, переселенцы, оружие, военная помощь, всу, обстрелы, небензя
В Совете Безопасности ООН на этой неделе украинский марафон 2 дня подряд, а намечается 3-й, проходят заседания, посвящённые тому или иному аспекту ситуации на Украине: 6 сентября по запросу России об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС, а 7-го — по запросу США и Албании о якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории РФ.
Ранее платформа Conflict Observatory, запущенная Госдепартаментом США для сбора информации о «военных преступлениях, совершённых Россией на Украине», опубликовала исследование Йельского университета, в котором утверждается, что российские военные создали в ДНР более 20 фильтрационных лагерей для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных.
«Это заседание имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и её западными спонсорами против нашей страны. Я бы хотел спросить нашу американскую коллегу: сюжет какого фильма ужасов она сегодня нам пересказывала? Мы такого фильма не видели. Это фильм, подготовленный украинским "министерством пропаганды"? Когда он в таком случае выйдет на экраны?», — задался вопросом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, не до конца понятно, о чём именно идёт речь, поскольку в международном гуманитарном праве отсутствует чёткое определение термина «фильтрация», а если речь идёт о выявлении среди украинских граждан, желающих выехать в РФ, боевиков нацбатов или солдат ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения, то это нормальная практика для любой армии мира.
А что касается «фильтрации», то лучше американцев об этом никто рассказать не сможет: власти США высылают в Мексику десятки тысяч вынужденных переселенцев, подавших прошение о предоставлении убежища, причём они содержатся в нечеловеческих условиях, лишены права на справедливое судебное разбирательство, а в 2 500 случаях детей и родителей направляли в разные центры содержания, тем самым разделяя семьи; кроме того, были узники тюрьмы Гуантанамо и секретные тюрьмы ЦРУ, где к заключённым жестоко обращались и применяли пытки.
«На этом фоне особенно циничны попытки инициаторов дискуссии под "правозащитным соусом" заставить несведущую публику поверить в существование жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан, обманом или принуждением заставляя их уехать в Россию. У тех, кто продвигает подобные инсинуации, попросту нелады с фактами или здравым смыслом», — заявил Небензя.
Несостоятельность обвинений подтверждает и статистика — Россия приняла больше украинских беженцев, чем остальные страны: свыше 3,7 млн человек, а если из этого числа вычесть жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, то в РФ прибыло, по оценкам Управления ООН по делам беженцев, более 2,4 млн граждан Украины. Причём все они живут свободно и добровольно, а не содержатся в тюрьмах, им не запрещено перемещаться по стране или выезжать за её пределы, что подтвердила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, отметил дипломат.
«Вы всерьёз думаете, что такое количество людей можно привезти насильно и заставить молчать? Многие из них пишут о своих впечатлениях и оценках в соцсетях, дают интервью, высказывают слова благодарности нашей стране. Из их публикаций понятно, что люди бегут из Украины из страха за свою жизнь, спасаясь от преступного режима, который не давал им эвакуироваться и использовал их в качестве "живого щита"», — заявил Небензя.
Пока Россия обеспечивает детям в Донбассе и из семей беженцев все возможности для продолжения учебы в школе, чиновники ООН предпочитают не замечать тот факт, что в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесены данные более 340 детей, что создаёт угрозу их жизни. С одной из них, 13-летней луганчанкой Фаиной Савенковой, обещали встретиться представители ЮНИСЕФ, но так и не сдержали своё слово.
«Естественно, на границе с Россией вынужденные переселенцы проходят регистрацию, после чего нуждающимся помогают добраться до стационарных пунктов временного размещения. Обращаем внимание тех, кто пытается подменять понятия: прибывающие в Россию украинцы и жители ДНР и ЛНР проходят процедуру регистрации, а не "фильтрации". Насколько мы можем судить, схожие процедуры применяются в Польше и других странах Евросоюза в отношении украинских беженцев, но об этом они пусть расскажут сами», — отметил Небензя.
Пообщаться с местными жителями лично имели возможность эксперты МАГАТЭ по пути на Запорожскую АЭС, а также убедиться в большом количестве желающих вернуться домой, — члены миссии Агентства сами прошли очередь на контрольно-пропускном пункте в Запорожье, через который ежедневно проходит до 700 человек, направляющихся в родные города и сёла, узнав от друзей и близких о наступлении мирной жизни в регионе, а это, по словам Небензи, наглядный показатель того, что очень многие украинцы предпочитают жить с Россией, не веря коррумпированному и преступному киевскому режиму.
«Если уж говорить о насильственных действиях против мирного населения, то на ум приходят как раз усилия киевских властей. С начала августа Украина проводит "обязательную эвакуацию" населения из остающихся под её контролем районов ДНР и ряда областей страны. Людей лишают не только права выбора направления эвакуации, но зачастую и самой возможности остаться на родных местах, даже если им ничего не угрожает. Тех, которые всё-таки решают не уезжать, пугают неотвратимым наказанием за сотрудничество с российской стороной. Извращённые нормы украинского законодательства о "коллаборационизме" позволяют привлечь к ответственности даже за получение продуктов питания от российских властей. Не хотят ли западные и ооновские защитники прав человека обратить внимание на эти так называемые законы военного времени и то, как они применяются киевским режимом?», — задался вопросом российский дипломат.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, естественно, украинские власти ни в чём не обвиняла, несмотря на приведённые делегацией РФ объективные факты, а по традиции воспользовалась площадкой Совета Безопасности для критики в адрес России.
«Референдумы (о вхождении в состав РФ. — Ред.) призваны создать видимость законности и общественной поддержки, чтобы Россия имела возможность аннексировать Херсонскую, Запорожскую и другие области Украины. Мы, разумеется, никогда не признаем попыток России силой изменить границы Украины», — заявила она.
Такую трактовку американской стороны посольство РФ в США категорически отвергает и подчёркивает, что Россия возвращает мир на освобождённые территории и создаёт условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, а решение о судьбе региона местное население должно принимать самостоятельно. Как показали результаты исследования Института социального маркетинга, опубликованные 7 сентября, за присоединение к РФ выступает большинство жителей освобождённых территорий Запорожской и Херсонской областей.
Ни одна дискуссия по украинской тематике не обходится без обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС, регулярные обстрелы которой со стороны ВСУ создают реальный риск ядерной катастрофы.
«В качестве немедленного шага я повторяю призыв к полному прекращению военных действий вокруг станции. Демилитаризация — единственное средство обеспечения безопасности станции», — сказала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
Несколькими часами ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке отметил, что МАГАТЭ в своём отчёте призывает убрать военную технику с территории Запорожской АЭС, однако на территории станции военной техники нет, и это должны были увидеть члены миссии — российская техника, которая ведёт контрбатарейную борьбу, находится далеко за периметром АЭС.
Доклад МАГАТЭ, представленный почти перед самым началом заседания Совета Безопасности ООН 6 сентября, у многих оставил вопросы - Москва, как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, запросила у генерального директора организации Рафаэля Гросси дополнительные разъяснения, - тем не менее, глава МАГАТЭ уже начал проводить консультации о перспективе создания вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности, сообщило Агентство в Twitter, не приведя никаких подробностей. По словам постоянного представителя РФ, при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, эта идея рыхлая и сырая, но её вектор представляется заслуживающим внимания.
Сам Гросси в интервью газете La Repubblica, опубликованном 8 сентября, сказал, что рассчитывает обсудить план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС с российской и украинской сторонами в течение 10-14 дней.
"Идея спросить у русских и украинцев, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям, и предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления Владимира Путина и Владимира Зеленского, я увидел интерес с обеих сторон. Они точно не сказали "нет". Я уже поддерживаю контакты с обеими сторонами", - пояснил он.
Генеральный директор МАГАТЭ уточнил, что речь идёт о защите станции по периметру территории, а не демилитаризации всей окружающей её зоны.
"Демилитаризация - это более сложная и амбициозная задача. Я же уполномочен говорить только о безопасности самих ядерных объектов. Демилитаризация невозможна, её нужно обсуждать на самом высоком уровне, это не входит в компетенции МАГАТЭ", - добавил Гросси.
В докладе о ситуации на станции эксперты Агентства ограничились общими фразами о необходимости прекратить обстрелы для поддержания целостности АЭС, однако к кому был адресован призыв, не уточняется, хотя, как отмечает официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, совершенно очевидно откуда летят снаряды – из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, подконтрольных ВСУ.
Комментируя этот момент в интервью La Repubblica, Гросси сказал: "И Зеленский обвинил нас в том, что мы не указали российские бомбардировки. Это нормально, таких заявлений стоило ожидать. И, возможно, это доказывает, что мы хорошо работаем. Выступать судьёй, судить две противоборствующие стороны не входит в мой мандат. Наоборот, если бы я этим занимался, обнулил бы всю пользу деятельности, которая заключается исключительно в гарантиях безопасности ядерных станций".
6 сентября корреспондент телеканала CNN задал генеральному директору МАГАТЭ вопрос в лоб: кто обстреливает Запорожскую АЭС? Однако Гросси сказал лишь, что не может ответить, добавив, что МАГАТЭ не обладает мандатом и возможностями для каких-либо действий в военной сфере, в том числе по части определения ответственных за обстрелы.
И Владимир Путин, и Михаил Ульянов, и Василий Небензя, и глава МИД ДНР Наталья Никонорова уверены, что эксперты Агентства прекрасно знают ответ на этот вопрос, но не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории, из-за давления западных стран.
Как рассказал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире Первого канала, он объяснил Гросси, что артиллерийские снаряды (а именно американских гаубиц M777, легко идентифицируемые по осколкам), летят по чёткой баллистической траектории и поэтому они не могли прилететь ни из каких других мест, кроме подконтрольных украинской стороне Никополя и Марганца.
"(Если бы обстрелы Запорожской АЭС велись 1 сентября со стороны России, - то – ред.) наверное, где-то как-то, ну хорошо, не Гросси, так кто-нибудь другой из делегации МАГАТЭ бы об этом заявил. Наоборот, по итогам визита вновь прозвучали слова благодарности российским военным за обеспечение безопасности визита участников этой миссии. Гросси сказал, что у него не сложилось впечатления о том, что российская сторона что-то скрывает", - заявил он.
В преддверии заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе США и Албании, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Telegram-канале, что российская делегация "припасла кое-какие сюрпризы для бывших западных партнёров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий что нас можно застать врасплох".
"Мы не против обсуждать происходящее на Украине. В ходе специальной военной операции вскрывается настолько много фактов преступной деятельности Киева и его западных сподвижников, что можно обсуждать их хоть каждый день. Но мы за то, чтобы говорить о реальных, а не выдуманных проблемах. Предлагаем обсудить (8 сентября) настоящие угрозы международному миру и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину. В качестве докладчиков мы хотели бы видеть заместителя Генсекретаря по вопросам разоружения Изуми Накамицу, а также представителей гражданского общества. Мы немедленно направим соответствующий запрос французскому председательству", - заявил Небензя.
И, как отметил Полянский, "по лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал".
Что ж, с большим интересом ждём следующего заседания Совета Безопасности ООН и рассказов дипломатов тех стран, которые поставляют Украине оружие, которое только затягивает конфликт, убивает тысячи людей и создаёт угрозу ядерной катастрофы на крупнейшей АЭС Европы.