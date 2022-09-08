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Глава ВГА Энергодара отреагировал на идею МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг ЗАЭС
Глава ВГА Энергодара отреагировал на идею МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг ЗАЭС - 08.09.2022 Украина.ру
Глава ВГА Энергодара отреагировал на идею МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг ЗАЭС
Принятие и реализация инициативы МАГАТЭ о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) сможет защитить Энергодар и другие близлежащие населенные пункты Запорожской области от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил 8 сентября глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга
2022-09-08T10:09
2022-09-08T10:09
2022-09-08T10:10
магатэ
запорожская аэс
новости
энергодар
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"По поводу инициативы создать зону безопасности - мы приветствуем это. <...> Если данный проект будет принят, рабочие шаги в этом направлении будут предприняты и поставлена задача, мы все прекрасно понимаем, что близлежащие населенные пункты, сам город Энергодар, АЭС будут в безопасности от огня", - подчеркнул Волга.На днях делегация МАГАТЭ, после посещения Запорожской атомной электростанции, заявила о необходимости немедленного создания "зоны безопасности" вокруг АЭС. В отчете специалистов отмечается, что обстрелы станции могут привести к выбросу радиоактивных материалов в атмосферу и последствиям, сопоставимым с эффектом от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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Украина.ру
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магатэ, запорожская аэс, новости, энергодар
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Новости, Энергодар
Глава ВГА Энергодара отреагировал на идею МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг ЗАЭС
10:09 08.09.2022 (обновлено: 10:10 08.09.2022)
Принятие и реализация инициативы МАГАТЭ о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) сможет защитить Энергодар и другие близлежащие населенные пункты Запорожской области от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил 8 сентября глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга
"По поводу инициативы создать зону безопасности - мы приветствуем это. <...> Если данный проект будет принят, рабочие шаги в этом направлении будут предприняты и поставлена задача, мы все прекрасно понимаем, что близлежащие населенные пункты, сам город Энергодар, АЭС будут в безопасности от огня", - подчеркнул Волга.
На днях делегация МАГАТЭ, после посещения Запорожской атомной электростанции, заявила о необходимости немедленного создания "зоны безопасности" вокруг АЭС. В отчете специалистов отмечается, что обстрелы станции могут привести к выбросу радиоактивных материалов в атмосферу и последствиям, сопоставимым с эффектом от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.