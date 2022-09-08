https://ukraina.ru/20220908/1038541138.html

Глава ВГА Энергодара отреагировал на идею МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Глава ВГА Энергодара отреагировал на идею МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг ЗАЭС - 08.09.2022 Украина.ру

Глава ВГА Энергодара отреагировал на идею МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Принятие и реализация инициативы МАГАТЭ о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) сможет защитить Энергодар и другие близлежащие населенные пункты Запорожской области от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил 8 сентября глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга

2022-09-08T10:09

2022-09-08T10:09

2022-09-08T10:10

магатэ

запорожская аэс

новости

энергодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_67c4b9f53db4c7c7d944d90809bf0c27.jpg

"По поводу инициативы создать зону безопасности - мы приветствуем это. <...> Если данный проект будет принят, рабочие шаги в этом направлении будут предприняты и поставлена задача, мы все прекрасно понимаем, что близлежащие населенные пункты, сам город Энергодар, АЭС будут в безопасности от огня", - подчеркнул Волга.На днях делегация МАГАТЭ, после посещения Запорожской атомной электростанции, заявила о необходимости немедленного создания "зоны безопасности" вокруг АЭС. В отчете специалистов отмечается, что обстрелы станции могут привести к выбросу радиоактивных материалов в атмосферу и последствиям, сопоставимым с эффектом от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

магатэ, запорожская аэс, новости, энергодар