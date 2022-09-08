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В Минфине назвали валюты для России, которые заменят доллар и евро
В Минфине назвали валюты для России, которые заменят доллар и евро - 08.09.2022 Украина.ру
В Минфине назвали валюты для России, которые заменят доллар и евро
Доллар и евро стали токсичными валютами для России, на смену им в процессе девалютизации банковского сектора приходят валюты дружественных стран, сказал в беседе с РБК замминистра финансов Алексей Моисеев
2022-09-08T08:55
2022-09-08T08:55
2022-09-08T08:55
доллар
евро
россия
новости
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Он пояснил, что иностранная валюта для обращения в России должна обладать несколькими свойствами: курсовая стабильность, ликвидность и отсутствие заградительного контроля в стране – эмитенте денежной единицы.Также есть некоторые валюты, которые не подходят из-за своей высокой волатильности, добавил Моисеев.По его мнению, накопление средств в американской валюте бессмысленно даже для россиян, не попавших под западные санкции.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что доллар, евро и фунт стерлингов потеряли доверие как резервные валюты.
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доллар, евро, россия, новости
В Минфине назвали валюты для России, которые заменят доллар и евро
Доллар и евро стали токсичными валютами для России, на смену им в процессе девалютизации банковского сектора приходят валюты дружественных стран, сказал в беседе с РБК замминистра финансов Алексей Моисеев
"Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара. Но юань — не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), и ряд других валют более мелких рынков", — заявил Моисеев.
Он пояснил, что иностранная валюта для обращения в России должна обладать несколькими свойствами: курсовая стабильность, ликвидность и отсутствие заградительного контроля в стране – эмитенте денежной единицы.
Также есть некоторые валюты, которые не подходят из-за своей высокой волатильности, добавил Моисеев.
По его мнению, накопление средств в американской валюте бессмысленно даже для россиян, не попавших под западные санкции.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что доллар, евро и фунт стерлингов потеряли доверие как резервные валюты.