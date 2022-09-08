Эксперт рассказал, как Россия налаживает международное сотрудничество с "незападными" странами - 08.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Россия налаживает международное сотрудничество с "незападными" странами
Эксперт рассказал, как Россия налаживает международное сотрудничество с "незападными" странами - 08.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия налаживает международное сотрудничество с "незападными" странами
Доказательством того, что Россия в условиях западных санкций успешно налаживает взаимодействие с другими странами, является рост российского товарооборота с ними. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
2022-09-08T04:45
2022-09-08T04:45
новости
станислав митрахович
санкции
запад
китай
индия
иран
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1038517785.jpg?1662601500
Эксперт добавил, что постепенно появляются механизмы международной торговли без использования доллара США. Данный процесс был ускорен попытками правительства США как можно сильнее использовать свое доминирование в финансовой сфере для нанесения ущерба другим странам.Поэтому отказ от доллара происходит вынужденно, и теперь часть транзакций с разными странами уже идёт, в том числе, в местных валютах, сказал Митрахович.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038083518.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, станислав митрахович, санкции, запад, китай, индия, иран, доллар
Новости, Станислав Митрахович, Санкции, Запад, Китай, Индия, Иран, доллар

Эксперт рассказал, как Россия налаживает международное сотрудничество с "незападными" странами

04:45 08.09.2022
 
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Доказательством того, что Россия в условиях западных санкций успешно налаживает взаимодействие с другими странами, является рост российского товарооборота с ними. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
"Мы видим, что в России замещаются многие потребительские товары, пока ещё, к сожалению, не на российские аналоги, но на китайские. Западные товары замещаются на китайские. Посмотрите на каршеринг в Москве, где появляется куча китайских машин, которые сейчас вполне конкурентоспособные, техника, одежда, косметика, бренды индийские, иранские и т.д.", - указал он.
Эксперт добавил, что постепенно появляются механизмы международной торговли без использования доллара США. Данный процесс был ускорен попытками правительства США как можно сильнее использовать свое доминирование в финансовой сфере для нанесения ущерба другим странам.
Поэтому отказ от доллара происходит вынужденно, и теперь часть транзакций с разными странами уже идёт, в том числе, в местных валютах, сказал Митрахович.
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:42
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкцийСтраны БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций, сообщила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд журналистам
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСтанислав МитраховичСанкцииЗападКитайИндияИрандоллар
 
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