Эксперт рассказал, как Россия налаживает международное сотрудничество с "незападными" странами
Доказательством того, что Россия в условиях западных санкций успешно налаживает взаимодействие с другими странами, является рост российского товарооборота с ними. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
"Мы видим, что в России замещаются многие потребительские товары, пока ещё, к сожалению, не на российские аналоги, но на китайские. Западные товары замещаются на китайские. Посмотрите на каршеринг в Москве, где появляется куча китайских машин, которые сейчас вполне конкурентоспособные, техника, одежда, косметика, бренды индийские, иранские и т.д.", - указал он.
Эксперт добавил, что постепенно появляются механизмы международной торговли без использования доллара США. Данный процесс был ускорен попытками правительства США как можно сильнее использовать свое доминирование в финансовой сфере для нанесения ущерба другим странам.
Поэтому отказ от доллара происходит вынужденно, и теперь часть транзакций с разными странами уже идёт, в том числе, в местных валютах, сказал Митрахович.
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