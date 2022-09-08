https://ukraina.ru/20220908/1038517785.html

Эксперт рассказал, как Россия налаживает международное сотрудничество с "незападными" странами

Эксперт рассказал, как Россия налаживает международное сотрудничество с "незападными" странами - 08.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия налаживает международное сотрудничество с "незападными" странами

Доказательством того, что Россия в условиях западных санкций успешно налаживает взаимодействие с другими странами, является рост российского товарооборота с ними. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

2022-09-08T04:45

2022-09-08T04:45

2022-09-08T04:45

новости

станислав митрахович

санкции

запад

китай

индия

иран

доллар

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Эксперт добавил, что постепенно появляются механизмы международной торговли без использования доллара США. Данный процесс был ускорен попытками правительства США как можно сильнее использовать свое доминирование в финансовой сфере для нанесения ущерба другим странам.Поэтому отказ от доллара происходит вынужденно, и теперь часть транзакций с разными странами уже идёт, в том числе, в местных валютах, сказал Митрахович.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038083518.html

иран

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, станислав митрахович, санкции, запад, китай, индия, иран, доллар