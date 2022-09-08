https://ukraina.ru/20220908/1038504320.html

Вероника Крашенинникова о том, почему не нужно верить всему, что скажет Трамп

Вероника Крашенинникова о том, почему не нужно верить всему, что скажет Трамп - 08.09.2022 Украина.ру

Вероника Крашенинникова о том, почему не нужно верить всему, что скажет Трамп

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T06:00

2022-09-08T06:00

2022-09-08T06:00

интервью

крашенинникова

сша

ес

рф

политика

украинская диаспора

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Аппарат безопасности США с давних пор использовал нацистов в своих интересах, напоминает политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Вероника, вопрос о новом британском премьере Лиз Трасс. Каким будет новый премьер, чем она уже успела отметиться, и какой будет реакция других частей Соединенного Королевства?– Мы видели Лиз Трасс в разных ситуациях, надо сказать, она персонаж колоритный - в рамках наших ценностей, нашего видения мира. Она вполне продолжает ту линию карнавальной политики, на которую Британия взяла, уж точно, с (прежним премьером – Ред.) Борисом Джонсоном. То есть, после Бориса Джонсона Лиз Трасс уже не выглядит какой-то особой странностью. Она, между прочим, занимала ряд разных должностей в правительстве. И это показывает общеевропейский, общезападный тренд, показывает, что политикой, или скорее, правительственными делами занимаются люди без понимания, без профессионального понимания тех вопросов.Она занималась и сельским хозяйством, и образованием, и казначейством, и иностранными делами. То есть, этот человек-функционер, которого, наконец, назначают и на пост премьер-министра. Надо сказать, что это общий тренд в Европе, то же самое происходит в Германии, где министром обороны становилась женщина – доктор-гинеколог, имею в виду Урсулу фон дер Ляйен, а теперь она руководит Европейским Союзом. Так что для европейцев это не так удивительно, как для нас.Кроме того, Лиз Трасс хорошо вписывается в курс популизма, который, опять же, был установлен даже еще до Бориса Джонсона, и который в таком стиле разворачивается в Европе и в США.Если бы вопрос про Ростовскую, Воронежскую область - был бы задан любому европейскому политику – не факт, что он бы отличил их принадлежность к Украине или России. У них нет таких знаний, и не подразумевается даже, не стоит от них этого ожидать.Кроме того, конечно, в Европе выходит из стиля сильный тип политиков-вождей. У них политики – это технократы, в рамках той гигантской бюрократии, которой стал Европейский Союз. У них места занимают технократы и бюрократы.Что же нам ожидать - в рамках Украины - от Лиз Трасс. Надо сказать, что в годы Бориса Джонсона расходы на военную подготовку украинских военных были очень высоки. И мы знаем, что сейчас проходят подготовку в Великобритании тысячи украинских военнослужащих. Будет ли Лиз Трасс повышать эти расходы? Может быть, вряд ли, потому что они достаточно высокие уже. Но это будет зависеть от ситуации, от военной ситуации на Украине, и от того, насколько в рамках внутренней политики Великобритании и стоящими за нее США потребуется эксалация.– Незадолго до назначения Лиз Трасс выступал министр обороны Бен Уоллес, он отмечал, что будет расширяться программа помощи Британии и Украине. С трех недель подготовка будет увеличена до пяти недель, и там называлась цифра – 4700 человек уже прошли подготовку, а охват программы будет достигать десятков тысяч. Не знаю, каким будет решение Лиз Трасс, но есть заявление Бена Уоллеса.– Это системное решение, которое, вероятно, будет мало зависеть от личного мнения Лиз Трасс. Но в любом случае она будет готова поддержать максимально агрессивную позицию.– Насколько этот конфликт выходит за рамки непосредственно Украины?– Мы понимаем, что это государства НАТО готовили Украину. Теперь американские военные, один за другим, делают такие заявления, рассказывают, какую подготовку они вели последние восемь лет. Но более того, с начала девяностых, по-моему, национальная гвардия Флориды или Калифорния занималась подготовкой украинских военных, с самого начала девяностых годов. Мы мало об этом говорили, но - без сомнения, уже давно и системно Запад и страны НАТО участвуют в подготовке Украины как военного плацдарма против России, мы, конечно, об этом говорили.– Будет очередное заседание на базе Рамштайн… Уже не знаю, чем они могут увеличить военную помощь Украине? Средства ПВО, которые предназначены для Украины, они изготавливаются к 2024 году, возможно, будут изготовлены, если будет их кому передавать.– Это говорит о том, насколько вперед предусматриваются военные действия Западом, если они распределяют военные поставки вплоть до 2024 года. И нам нужно иметь это в виду.– ЕС часто сравнивают с поздним СССР. Есть ли у них свои Горбачевы и Ельцины?– Когда сравнивают Европейский Союз с Советским Союзом, наверное, хотели бы, чтобы он рухнул как Советский Союз – в этом сравнение. Евросоюз – это гигантская бюрократия. В большой степени она перестала служить интересам народов тех стран, которые создавали Евросоюз. Это машина, живущая своей логикой.Понятно, что сейчас Европа сталкивается и будет сталкиваться с серьезными экономическими и социальными вызовами в преддверии этой зимы. Конечно, они к этому готовятся. С нашей точки зрения, вид из Москвы – как бы хочется, чтобы у них было максимально сложно. Возможно, так оно и будет. Но, возможно, их собственные политики запугивают население для того, чтобы его сплотить. И для того, чтобы потом выехать из этой ситуации на коне, потому что ситуация на самом деле не такая сложная, как рассказывают самые большие пессимисты. Даже в Германии, когда Анналена Бербок произносит известные слова, что они будут поддерживать Украину, вне зависимости от мнения электората - она прекрасно знает свой электорат. Она может не знать вопросов экономических, военных, политических, но она точно знает, как сохранить власть. Добившись власти, они ее не отпустят. И, кстати говоря, ее-то электорат, ее собственный, электорат "зеленых" - как раз и делает ставку на помощь Украине, и ожидает от нее этой помощи.Электорат "зеленых" – самый богатый электорат в Германии. Это очень самостоятельные люди, они-то счета заплатят, какими бы ни были электрические счета в Германии. Так что они, вероятно, даже поддерживают эти ее слова.У нас видение из Москвы часто трансформируется, потому что мы не находимся в той германской среде, нам нужно быть чуть повнимательнее к их контексту и к целеполаганию политиков. Власть они не хотят отдавать.– Все-таки, есть народные возмущения, мы видели массовые выступления в ряде стран...– Да, 70 тысяч (митингующих в Праге – Ред.) это убедительно. Но это Чехия, а не Германия. То, что мы видели в Германии - это локальные выступления. В российской пропаганде они выглядят масштабно, но они отнюдь не такие масштабные. И для большинства германского населения становится как национальный спорт – давайте сожмемся и перенесем эту зиму.Да, Украина для них важна, как бы странно это нам, с наших позиций, не казалось. Но здесь тысячи вводных факторов, не знаешь, как это все будет распределяться, развиваться. Поэтому, сложно точно предсказать ход событий. Теоретически - должны быть большие протесты.– Теоретически Франция должна взорваться, там сильно движение "Желтых жилетов", и ухудшение условий жизни их явно не обрадует, можно ожидать новой волны протестов…– Кстати, президент Макрон давно, с самого начала предупреждал французов, что будет тяжело, и тяжело будет долго, что эра изобилия закончилась, нужно затянуть ремни и пережить это. Конечно, французы бунтовщики. Но надо понимать, ради чего они готовы бунтовать, а ради чего не готовы. То есть, тут тоже окончательный ответ рановато давать, если вдуматься.– Перенесемся в США. Трамп цитирует Ленина, выводит сторонников в Пенсильвании, со словами "Джо Байден – враг государства". У него дома проводят обыски и находят секретные документы, СМИ бурлят. Насколько сильно противостояние внутри США? И не изменится ли позиция Трампа по Украине, если ему удастся вернуть власть в свои руки?– А какая его позиция по Украине сейчас? Давайте вспомним, что первые поставки летальных вооружений на Украину запустил Трамп, в то время как президент Обама до него воздерживался от этого. Первые поставки начались в 2017 году, в первый год президентства Трампа. Он может говорить что угодно сейчас. Надо понимать, что все, что он говорит, адресовано отнюдь не России, адресовано его сторонникам и направлено против Байдена. Если Байден делает что-то, как-то отписывает бюджетные ресурсы Украине, значит, Трамп должен сказать обратное – это автоматизм. Они противостоят по каждому пункту.Давайте посмотрим на весь аппарат безопасности США. С 1945 года аппарат безопасности США использовал нацистов-фашистов в своих интересах. Еще Вторая мировая война не закончилась, а, например, глава разведки Восточного фронта, генерал-майор Третьего Рейха Рейнхард Гелен уже вел переговоры с будущим директором ЦРУ Алленом Даллесом о том, чтобы перейти на службу к Соединенным Штатам. Второй пример. Основной архитектор "Плана Барбаросса" - Адольф Хойзингер, где мы его находим потом? В 1961 году он становится председателем военного комитета НАТО. Настолько полезна была нацистская мысль Третьего Рейха для военного планирования НАТО. Затем, на протяжении Холодной войны – десятки попыток переворотов, сотни актов террористического характера проводились с участием нацистов, фашистов, всяких ультраправых элементов. Конечно же, их используют.Затем все эти годы Соединенные Штаты, весь аппарат безопасности, вне зависимости от партийной принадлежности президента, поддерживал украинскую диаспору, которая создала в США гигантское, очень мощное лобби, и которая после 1991 года переехала в независимую Украину.Так что персона Трампа здесь играет незначительную роль. И, конечно же, верить тому, что он говорит в рамках предвыборной кампании, не нужно.– Такое чувство, что поддержка Украины может стать новым БЛМ. В Австралии художника заставили закрасить, из-за действий украинского посольства и украинской общины замечательную картину на стене здания, где украинский солдат обнимался с российским. Картина примирения. И это не понравилось украинскому посольству. Насколько это движение может стать новым БЛМ?– Я бы не сравнивала с БЛМ, потому что борьба БЛМ за права чернокожих – это легитимная борьба. Понятно, что там есть погромщики, и любое подобное движение изнутри провоцируется на акты насилия, но борьба за права чернокожих абсолютно легитимна. Но то состояние террора, которое насаждает активная часть украинской общины в других странах – это совершенно нелегитимно, они не борются ни за какую хорошую цель.Да, идея этого художника – остановить военные действия. Об этом надо думать и к этому надо стремиться. Изображение было очень хорошим и очень правильным. Рано или поздно нам придется примиряться. Но то, как активисты украинской диаспоры теперь терроризируют западные и другие компании и организации... выживают их. Многие западные компании закрывают производство и дистрибуцию в России не потому, что они под санкциями, а потому, что в других странах украинские активисты требуют от них не продавать их товары в России. Таким путем они действуют.Мы знаем, насколько радикальной украинская диаспора может быть. История с Кэтрин Клэр Чумаченко достаточно хорошо известна. Я напомню, что будущая первая леди Украины родилась на самом деле в Чикаго, в семье перемещенных лиц, воспитывалась в лоне церкви "РУН-Вiра"… Эту церковь создавал некто Лев Силенко, который во время Второй мировой войны был гауптштурмфюрером СС. То есть, эти истоки в стиле Аненербе, духовного бюро Третьего Рейха - были перенесены в украинскую диаспору в США.Затем был очень важный деятель Лев Добрянский. Благодаря их усилиям был создан закон о порабощенных народах, который до сих пор живет, процветает и действует. То есть, они способны на максимально агрессивные действия в мире и в центрах принятия решений.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, крашенинникова, сша, ес, рф, политика, украинская диаспора