Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна - 07.09.2022 Украина.ру
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Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна
Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна - 07.09.2022 Украина.ру
Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна
Россия выполнила обязательства, взятые на себя в вопросе о вывозе зерна из черноморских портов Украины, однако продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2022-09-07T10:00
2022-09-07T10:00
владимир путин
спецоперация
новости
зерно
эрдоган
турция
ес
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Он обратил внимание, что большая часть зерна была направлена не в развивающиеся и беднейшие страны, которые получили лишь 3%, а в страны Евросоюза.Он добавил, что посоветуется по этому вопросу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции по Чёрному морю из портов Украины.26 августа МИД РФ заявил, что с начала действия соглашения в Турцию поступили 16 судов, Италию — четыре, Южную Корею — три, в то же время в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды — по два, а в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию и Германию — по одному.
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владимир путин, спецоперация, новости, зерно, эрдоган, турция, ес
Владимир Путин, Спецоперация, Новости, зерно, Эрдоган, Турция, ЕС

Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна

10:00 07.09.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Россия выполнила обязательства, взятые на себя в вопросе о вывозе зерна из черноморских портов Украины, однако продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
Он обратил внимание, что большая часть зерна была направлена не в развивающиеся и беднейшие страны, которые получили лишь 3%, а в страны Евросоюза.

При таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, что способно привести к гуманитарной катастрофе. Это заставляет задуматься о том, чтобы ограничить вывоз зерна по некоторым направлениям

Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Владимир Путин
Президент России
Он добавил, что посоветуется по этому вопросу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции по Чёрному морю из портов Украины.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 18:02
Крашенинникова: не стоит препятствовать вывозу зернаОсновная вина в надвигающемся продовольственном кризисе лежит на странах Запада, наложивших санкции на Россию и Белоруссию. Такое мнение выразила политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
26 августа МИД РФ заявил, что с начала действия соглашения в Турцию поступили 16 судов, Италию — четыре, Южную Корею — три, в то же время в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды — по два, а в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию и Германию — по одному.
 
Владимир ПутинСпецоперацияНовостизерноЭрдоганТурцияЕС
 
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Заголовок открываемого материала
10:07Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с подростками
10:00Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна
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