https://ukraina.ru/20220907/1038514979.html
Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна
Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна - 07.09.2022 Украина.ру
Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна
Россия выполнила обязательства, взятые на себя в вопросе о вывозе зерна из черноморских портов Украины, однако продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2022-09-07T10:00
2022-09-07T10:00
2022-09-07T10:00
владимир путин
спецоперация
новости
зерно
эрдоган
турция
ес
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Он обратил внимание, что большая часть зерна была направлена не в развивающиеся и беднейшие страны, которые получили лишь 3%, а в страны Евросоюза.Он добавил, что посоветуется по этому вопросу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции по Чёрному морю из портов Украины.26 августа МИД РФ заявил, что с начала действия соглашения в Турцию поступили 16 судов, Италию — четыре, Южную Корею — три, в то же время в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды — по два, а в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию и Германию — по одному.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, спецоперация, новости, зерно, эрдоган, турция, ес
Владимир Путин, Спецоперация, Новости, зерно, Эрдоган, Турция, ЕС
Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна
Россия выполнила обязательства, взятые на себя в вопросе о вывозе зерна из черноморских портов Украины, однако продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
Он обратил внимание, что большая часть зерна была направлена не в развивающиеся и беднейшие страны, которые получили лишь 3%, а в страны Евросоюза.
При таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, что способно привести к гуманитарной катастрофе. Это заставляет задуматься о том, чтобы ограничить вывоз зерна по некоторым направлениям
Владимир Путин
Президент России
Он добавил, что посоветуется по этому вопросу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции по Чёрному морю из портов Украины.
26 августа МИД РФ заявил, что с начала действия соглашения в Турцию поступили 16 судов, Италию — четыре, Южную Корею — три, в то же время в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды — по два, а в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию и Германию — по одному.