https://ukraina.ru/20220907/1038514979.html

Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна

Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна - 07.09.2022 Украина.ру

Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна

Россия выполнила обязательства, взятые на себя в вопросе о вывозе зерна из черноморских портов Украины, однако продовольствие доставляется не в наиболее нуждающиеся в нём страны. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума

2022-09-07T10:00

2022-09-07T10:00

2022-09-07T10:00

владимир путин

спецоперация

новости

зерно

эрдоган

турция

ес

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Он обратил внимание, что большая часть зерна была направлена не в развивающиеся и беднейшие страны, которые получили лишь 3%, а в страны Евросоюза.Он добавил, что посоветуется по этому вопросу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции по Чёрному морю из портов Украины.26 августа МИД РФ заявил, что с начала действия соглашения в Турцию поступили 16 судов, Италию — четыре, Южную Корею — три, в то же время в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды — по два, а в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию и Германию — по одному.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, спецоперация, новости, зерно, эрдоган, турция, ес