https://ukraina.ru/20220907/1038485013.html
"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ - 07.09.2022 Украина.ру
"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
Худшее, что может случиться на Запорожской АЭС – если снаряды ВСУ попадут в сухое хранилище с ядерным топливом. Может произойти взрыв маленькой грязной бомбы, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
2022-09-07T05:15
2022-09-07T05:15
2022-09-07T05:15
всу
запорожская аэс
новости
обстрелы
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На электростанции может произойти "адский пожар". Украина сможет уничтожить АЭС, но захватить и поставить себе на службу — нет, заявил Лизан.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038452190.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, запорожская аэс, новости, обстрелы
ВСУ, Запорожская АЭС, Новости, обстрелы
"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
Худшее, что может случиться на Запорожской АЭС – если снаряды ВСУ попадут в сухое хранилище с ядерным топливом. Может произойти взрыв маленькой грязной бомбы, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
Худшее, что может случиться, — если они (снаряды. - Ред.) попадут в сухое хранилище. Там порядка 300 бетонных цилиндров с отработанным ядерным топливом. Тогда это будет эффект взрыва маленькой грязной бомбы. Могут попасть в емкости для трансформаторного масла.
Иван Лизан
глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
На электростанции может произойти "адский пожар". Украина сможет уничтожить АЭС, но захватить и поставить себе на службу — нет, заявил Лизан.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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