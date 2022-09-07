"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ - 07.09.2022 Украина.ру
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"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ - 07.09.2022 Украина.ру
"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
Худшее, что может случиться на Запорожской АЭС – если снаряды ВСУ попадут в сухое хранилище с ядерным топливом. Может произойти взрыв маленькой грязной бомбы, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру
2022-09-07T05:15
2022-09-07T05:15
всу
запорожская аэс
новости
обстрелы
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На электростанции может произойти "адский пожар". Украина сможет уничтожить АЭС, но захватить и поставить себе на службу — нет, заявил Лизан.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038452190.html
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всу, запорожская аэс, новости, обстрелы
ВСУ, Запорожская АЭС, Новости, обстрелы

"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

05:15 07.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Худшее, что может случиться на Запорожской АЭС – если снаряды ВСУ попадут в сухое хранилище с ядерным топливом. Может произойти взрыв маленькой грязной бомбы, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру

Худшее, что может случиться, — если они (снаряды. - Ред.) попадут в сухое хранилище. Там порядка 300 бетонных цилиндров с отработанным ядерным топливом. Тогда это будет эффект взрыва маленькой грязной бомбы. Могут попасть в емкости для трансформаторного масла.

Иван Лизан интервью
Иван Лизан
глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
На электростанции может произойти "адский пожар". Украина сможет уничтожить АЭС, но захватить и поставить себе на службу — нет, заявил Лизан.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 15:17
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ВСУЗапорожская АЭСНовостиобстрелы
 
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Заголовок открываемого материала
05:15"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
05:00"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ
04:45Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан
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