https://ukraina.ru/20220907/1038485013.html

"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ - 07.09.2022 Украина.ру

"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

Худшее, что может случиться на Запорожской АЭС – если снаряды ВСУ попадут в сухое хранилище с ядерным топливом. Может произойти взрыв маленькой грязной бомбы, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру

2022-09-07T05:15

2022-09-07T05:15

2022-09-07T05:15

всу

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обстрелы

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На электростанции может произойти "адский пожар". Украина сможет уничтожить АЭС, но захватить и поставить себе на службу — нет, заявил Лизан.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038452190.html

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2022

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всу, запорожская аэс, новости, обстрелы