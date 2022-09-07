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Только две отрасли пострадали в России от западных санкций — Зубец

Только две отрасли пострадали в России от западных санкций — Зубец - 07.09.2022 Украина.ру

Только две отрасли пострадали в России от западных санкций — Зубец

После введения западных санкций в России пострадали две отрасли. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

2022-09-07T06:30

2022-09-07T06:30

2022-09-07T06:30

алексей зубец

санкции

экономика

отрасль

новости

эксперт

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В России зарегистрировали спад химического производства на 10%, машиностроения - на 17%. Остальные отрасли замкнуты на внутренний рынок, серьезных спадов не произошло, рассказал Зубец.В строительстве произошел "некий провал" по части ввода жилья и продаж, но сейчас, судя по тенденциям на этом рынке, происходит разворот и строительный рынок "скорее оживает", добавил он.По его словам, потребительская активность российского населения остается на достаточно высоком уровне, это стало одной из причин того, что Россия довольно легко переносит санкции. "То есть у людей есть деньги и люди готовы эти деньги тратить на товары и услуги", пояснил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей зубец, санкции, экономика, отрасль, новости, эксперт