Только две отрасли пострадали в России от западных санкций — Зубец - 07.09.2022 Украина.ру
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Только две отрасли пострадали в России от западных санкций — Зубец
Только две отрасли пострадали в России от западных санкций — Зубец - 07.09.2022 Украина.ру
Только две отрасли пострадали в России от западных санкций — Зубец
После введения западных санкций в России пострадали две отрасли. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-09-07T06:30
2022-09-07T06:30
алексей зубец
санкции
экономика
отрасль
новости
эксперт
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В России зарегистрировали спад химического производства на 10%, машиностроения - на 17%. Остальные отрасли замкнуты на внутренний рынок, серьезных спадов не произошло, рассказал Зубец.В строительстве произошел "некий провал" по части ввода жилья и продаж, но сейчас, судя по тенденциям на этом рынке, происходит разворот и строительный рынок "скорее оживает", добавил он.По его словам, потребительская активность российского населения остается на достаточно высоком уровне, это стало одной из причин того, что Россия довольно легко переносит санкции. "То есть у людей есть деньги и люди готовы эти деньги тратить на товары и услуги", пояснил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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алексей зубец, санкции, экономика, отрасль, новости, эксперт
Алексей Зубец, Санкции, Экономика, отрасль, Новости, эксперт

Только две отрасли пострадали в России от западных санкций — Зубец

06:30 07.09.2022
 
© скриншот с видео ОТРАлексей Зубец
Алексей Зубец
© скриншот с видео ОТР
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После введения западных санкций в России пострадали две отрасли. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
В России зарегистрировали спад химического производства на 10%, машиностроения - на 17%. Остальные отрасли замкнуты на внутренний рынок, серьезных спадов не произошло, рассказал Зубец.
В строительстве произошел "некий провал" по части ввода жилья и продаж, но сейчас, судя по тенденциям на этом рынке, происходит разворот и строительный рынок "скорее оживает", добавил он.

"Если об отраслях, завязанных на внешнюю торговлю, там вообще ничего не произошло. Мы знаем, что объем реализуемой продукции на внешних рынках стал только выше, а платежеспособный спрос действительно несколько сократился в стране, но это не катастрофический провал", - сказал Зубец.

По его словам, потребительская активность российского населения остается на достаточно высоком уровне, это стало одной из причин того, что Россия довольно легко переносит санкции. "То есть у людей есть деньги и люди готовы эти деньги тратить на товары и услуги", пояснил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Алексей ЗубецСанкцииЭкономикаотрасльНовостиэксперт
 
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