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Эксперт рассказал об экономической безграмотности европейских лидеров

Эксперт рассказал об экономической безграмотности европейских лидеров - 07.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал об экономической безграмотности европейских лидеров

Европейские лидеры из-за безграмотности не предусмотрели влияние антироссийских санкций на западные страны. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

2022-09-07T08:00

2022-09-07T08:00

2022-09-07T08:00

санкции

запад

европа

новости

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Нефтяное эмбарго "протолкнула" глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, напомнил Зубец.Европейские лидеры экономически безграмотны, считает Зубец. У них нет экономического образования, они не работали в бизнесе, не проконсультировались с бизнесом до введения санкций."Они поняли во что они ввязались уже после того, как начали это всё. Дальше выяснилось, что заднего хода нет, потому что это потеря политического лица и крах политической карьеры. Плюс – они не понимают, как работает российская экономика. В силу отсутствия знаний и навыков. И получилось так, что наша экономика не то, чтобы совсем не пострадала, но пострадала незначительно", - объяснил Зубец.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, запад, европа, новости