Эксперт рассказал об экономической безграмотности европейских лидеров - 07.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал об экономической безграмотности европейских лидеров
Эксперт рассказал об экономической безграмотности европейских лидеров - 07.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал об экономической безграмотности европейских лидеров
Европейские лидеры из-за безграмотности не предусмотрели влияние антироссийских санкций на западные страны. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-09-07T08:00
2022-09-07T08:00
санкции
запад
европа
новости
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Нефтяное эмбарго "протолкнула" глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, напомнил Зубец.Европейские лидеры экономически безграмотны, считает Зубец. У них нет экономического образования, они не работали в бизнесе, не проконсультировались с бизнесом до введения санкций."Они поняли во что они ввязались уже после того, как начали это всё. Дальше выяснилось, что заднего хода нет, потому что это потеря политического лица и крах политической карьеры. Плюс – они не понимают, как работает российская экономика. В силу отсутствия знаний и навыков. И получилось так, что наша экономика не то, чтобы совсем не пострадала, но пострадала незначительно", - объяснил Зубец.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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санкции, запад, европа, новости
Санкции, Запад, Европа, Новости

Эксперт рассказал об экономической безграмотности европейских лидеров

08:00 07.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Европейские лидеры из-за безграмотности не предусмотрели влияние антироссийских санкций на западные страны. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
Нефтяное эмбарго "протолкнула" глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, напомнил Зубец.

"Она настояла на этом. Но, когда замаячила тень этого решения, выяснилось, что для Европы это большая беда, это удорожает автоматически на 15-20% нефтяные ресурсы, которые они покупают. То есть покупка нефти на спотовом рынке сверх плана - это удорожание ресурсов. Дальше – история с газом, там тоже цены выше на 15-20%, чем по поставкам согласно контрактам", - сказал эксперт.

Европейские лидеры экономически безграмотны, считает Зубец. У них нет экономического образования, они не работали в бизнесе, не проконсультировались с бизнесом до введения санкций.
"Они поняли во что они ввязались уже после того, как начали это всё. Дальше выяснилось, что заднего хода нет, потому что это потеря политического лица и крах политической карьеры. Плюс – они не понимают, как работает российская экономика. В силу отсутствия знаний и навыков. И получилось так, что наша экономика не то, чтобы совсем не пострадала, но пострадала незначительно", - объяснил Зубец.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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