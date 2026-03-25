Две цели "северян": эксперт о том, как удары под Сумами разгружают Купянск, Лиман и Константиновку
Две цели "северян": эксперт о том, как удары под Сумами разгружают Купянск, Лиман и Константиновку
Российские войска решают в Сумской области две задачи. Первая — создание буферной зоны для контроля территорий, откуда противник запускает БПЛА. Вторая — растягивание резервов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
12:10 25.03.2026 (обновлено: 12:13 25.03.2026)
 
Российские войска решают в Сумской области две задачи. Первая — создание буферной зоны для контроля территорий, откуда противник запускает БПЛА. Вторая — растягивание резервов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос о задачах группировки "Север", Самойлов пояснил, что действия российских войск имеют четкую логику.
"Во-первых, создаем буферную зону для контроля территорий, откуда киевский режим осуществляет запуск БПЛА или готовит какие-то диверсионные рейды. Чем ближе ты к противнику, тем лучше ты его видишь", — пояснил аналитик.
Вторая задача, отметил эксперт, — растянуть резервы противника, чтобы облегчить положение на участках, где идут наиболее тяжелые бои. Среди них он назвал Купянск (в первую очередь западный берег Оскола), Красный Лиман — Святогорск и Константиновку.
Самойлов добавил, что, в отличие от купянского направления, в Запорожской области ситуация менее напряженная.
"Учитывая освобождение Рождественского и дальнейшее продвижение на запад, там создаются условия, когда две группировки войск "Днепр" и "Восток" могут соединиться и взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Бен Стимсон: Я приехал, чтобы помочь народу Донбасса бороться с фашизмом" на сайте Украина.ру.
