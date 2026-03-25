Две цели "северян": эксперт о том, как удары под Сумами разгружают Купянск, Лиман и Константиновку

Российские войска решают в Сумской области две задачи. Первая — создание буферной зоны для контроля территорий, откуда противник запускает БПЛА. Вторая — растягивание резервов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-03-25T12:10

сумы

купянск

самойлов

константиновка

украина.ру

главные новости

главное

красный лиман

святогорск

сво

Отвечая на вопрос о задачах группировки "Север", Самойлов пояснил, что действия российских войск имеют четкую логику."Во-первых, создаем буферную зону для контроля территорий, откуда киевский режим осуществляет запуск БПЛА или готовит какие-то диверсионные рейды. Чем ближе ты к противнику, тем лучше ты его видишь", — пояснил аналитик.Вторая задача, отметил эксперт, — растянуть резервы противника, чтобы облегчить положение на участках, где идут наиболее тяжелые бои. Среди них он назвал Купянск (в первую очередь западный берег Оскола), Красный Лиман — Святогорск и Константиновку.Самойлов добавил, что, в отличие от купянского направления, в Запорожской области ситуация менее напряженная. "Учитывая освобождение Рождественского и дальнейшее продвижение на запад, там создаются условия, когда две группировки войск "Днепр" и "Восток" могут соединиться и взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Бен Стимсон: Я приехал, чтобы помочь народу Донбасса бороться с фашизмом" на сайте Украина.ру.

сумы, купянск, самойлов, константиновка, украина.ру, главные новости, главное, красный лиман, святогорск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине, запорожье, запорожская область, запорожское направление