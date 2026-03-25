https://ukraina.ru/20260325/komu-v-irane-dostalsya-immunitet-ot-ssha-novosti-k-etomu-chasu-1077142722.html

Кому в Иране достался иммунитет от США? Новости к этому часу

Кому в Иране достался иммунитет от США? Новости к этому часу - 25.03.2026 Украина.ру

Кому в Иране достался иммунитет от США? Новости к этому часу

США и Израиль предоставили временный иммунитет министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи и спикеру парламента Мохаммаду Бакеру Галибафу на время проходящих переговоров, сообщил телеканал Channel 14. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-25T12:10

2026-03-25T12:10

2026-03-25T12:10

новости

сша

иран

тегеран

дональд трамп

рафаэль гросси

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076741239_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_e1871a2ab3c8eae439518129a961d374.jpg

Отмечается, что иммунитет будет действовать не менее пяти дней, пока продолжаются переговоры с Тегераном, хотя официального подтверждения со стороны властей США, Израиля или Ирана пока не поступало. В понедельник, 23 марта, вокруг ирано-американского противостояния развернулась необычная дипломатическая драма: президент США объявил о достижении договоренностей с Тегераном и приостановке ударов по иранской энергетике на пять дней, однако иранская сторона не только опровергла факт каких-либо переговоров, но и обвинила Вашингтон в попытке выиграть время.Трамп в интервью телеканалу CNBC сообщил, что за последние двое суток между США и Ираном прошли "очень удачные переговоры". В связи с этим он дал распоряжение отложить все военные удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней."Я рад сообщить, что за последние 2 дня между США и Ираном прошли очень удачные переговоры. Я дал распоряжение отложить все военные удары на 5 дней", — заявил американский лидер.Развивая тему, Трамп в беседе с CNBC также охарактеризовал происходящее в Иране как "смену режима". По его словам, Тегеран "очень хочет заключить сделку, это может произойти в течение 5 дней или раньше". Президент США утверждает, что переговоры состоялись прошлой ночью, и добавил, что не уверен, о чем говорят иранские средства массовой информации, которые опровергают факт контактов.Однако практически сразу последовала жесткая реакция Тегерана. Иранские официальные лица и подконтрольные Корпусу стражей исламской революции (КСИР) СМИ категорически отвергли информацию о каких-либо переговорах с Вашингтоном. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что заявления президента США являются попыткой выиграть время для реализации его военных планов и повлиять на цены на энергоносители.И о других событиях к этому часу: 🟦 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что на выходных в Исламабаде могут пройти переговоры между США и Ираном. Кроме того, он заявил, что все технические специалисты МАГАТЭ покинули Иран, однако надеются возобновить инспекции.🟦 Масштабный протест против политики администрации президента США Дональда Трампа пройдет по всем Соединенным Штатам в предстоящую субботу, он может стать крупнейшей подобной акции в истории страны, сообщает журнал Times.🟥 Армия США повысила максимальный возраст для призыва с 34 до 42 лет, начиная с 20 марта 2026 года. Это изменение касается как новичков, так и тех, кто уже проходил военную службу.🟦 ФАС не будет наказывать компании за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года, заявили в антимонопольной службе.🟦 Предотвращен теракт украинских спецслужб на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске. Об этом сообщило УФСБ по региону.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Самая массированная атака ВСУ за год, "иранский ребус" и план ЕС. Хроника событий на утро 25 марта.

сша

иран

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, тегеран , дональд трамп, рафаэль гросси, магатэ