https://ukraina.ru/20220907/1038476684.html
Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост
Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост - 07.09.2022 Украина.ру
Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост
Крым и Крымский мост защищены с неба и с земли, поэтому Украина не несет опасности для региона, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-07T04:30
2022-09-07T04:30
2022-09-07T04:30
крым
крымский мост
новости
украина
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Для атаки на Крым Киеву нужно серьёзное оружие. Пока технической возможности у них нет, "иначе бы они давно по нам ударили без каких-то предупреждений", заявил Константинов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220831/1038291341.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, крымский мост, новости, украина
Крым, Крымский мост, Новости, Украина
Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост
Крым и Крымский мост защищены с неба и с земли, поэтому Украина не несет опасности для региона, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Все необходимые меры приняты, опробованы, ничего залететь сюда не может. Даже если дрон какой-то маленький случайно залетит, он не способен сделать ничего критически опасного.
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Для атаки на Крым Киеву нужно серьёзное оружие. Пока технической возможности у них нет, "иначе бы они давно по нам ударили без каких-то предупреждений", заявил Константинов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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