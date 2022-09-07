Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост - 07.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220907/1038476684.html
Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост
Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост - 07.09.2022 Украина.ру
Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост
Крым и Крымский мост защищены с неба и с земли, поэтому Украина не несет опасности для региона, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-07T04:30
2022-09-07T04:30
крым
крымский мост
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102613/73/1026137382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4e6387559a1d063c5aa5f690da45cbe9.jpg
Для атаки на Крым Киеву нужно серьёзное оружие. Пока технической возможности у них нет, "иначе бы они давно по нам ударили без каких-то предупреждений", заявил Константинов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220831/1038291341.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102613/73/1026137382_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_030b047a6a26b37b12c2d34497f1a74a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крым, крымский мост, новости, украина
Крым, Крымский мост, Новости, Украина

Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост

04:30 07.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Крым и Крымский мост защищены с неба и с земли, поэтому Украина не несет опасности для региона, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Все необходимые меры приняты, опробованы, ничего залететь сюда не может. Даже если дрон какой-то маленький случайно залетит, он не способен сделать ничего критически опасного.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Для атаки на Крым Киеву нужно серьёзное оружие. Пока технической возможности у них нет, "иначе бы они давно по нам ударили без каких-то предупреждений", заявил Константинов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 13:38
Как Украина готовится "освобождать" Крым
 
КрымКрымский мостНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Адский пожар": эксперт рассказал, что может произойти на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
05:00"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ
04:45Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан
04:30Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост
04:15Лизан объяснил, почему нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме
04:00Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии
00:27Главное на 7 сентября: в России и в мире
00:23Лиз Трасс вышла на трассу Лондон-Киев. И слава богу!
22:53Алексей Кочетков о том, как и почему Лиз Трасс после Украины бросит в топку войны Польшу
21:41Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина
19:00Теракт в Запорожской области, воинственная Трасс и спасение мира от нового "Чернобыля". Итоги 6 сентября
18:46Виталий Третьяков: Улучшения российско-британских отношений при Трасс быть не может
18:15ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"
18:07Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"
17:49Три направления спецоперации, Украина может взорвать Запорожскую АЭС. О чём говорили эксперты 6 сентября
17:43"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС
17:38Прибалтика готовится к партизанской войне? Носович о том, что происходит. Видео
17:37Еще один взрыв прогремел в центре Бердянска – Рогов
17:20Из-за кого Киев не победит Москву: что говорили об Украине в мире 6 сентября
17:06Потери ВСУ, теракт в Бердянске. Главное на Украине на 17:00 6 сентября
Лента новостейМолния