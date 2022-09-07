https://ukraina.ru/20220907/1038476684.html

Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост

Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост - 07.09.2022 Украина.ру

Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост

Крым и Крымский мост защищены с неба и с земли, поэтому Украина не несет опасности для региона, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру

2022-09-07T04:30

2022-09-07T04:30

2022-09-07T04:30

крым

крымский мост

новости

украина

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Для атаки на Крым Киеву нужно серьёзное оружие. Пока технической возможности у них нет, "иначе бы они давно по нам ударили без каких-то предупреждений", заявил Константинов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220831/1038291341.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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крым, крымский мост, новости, украина