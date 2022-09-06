"Ржет как лошадь: Собчак пристыдили за издевательства над жителями Мелитополя - 06.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220906/1038493062.html
"Ржет как лошадь: Собчак пристыдили за издевательства над жителями Мелитополя
"Ржет как лошадь: Собчак пристыдили за издевательства над жителями Мелитополя - 06.09.2022 Украина.ру
"Ржет как лошадь: Собчак пристыдили за издевательства над жителями Мелитополя
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак на днях опубликовала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" пост, в котором она решила поиздеваться над жителями освобожденного Мелитополя Запорожской области
2022-09-06T13:36
2022-09-06T13:36
новости
собчак
мелитополь
telegram
владимир рогов
электричество
плиты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/95/1019429520_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_2364fa49c90f48f362dad85ee53e2f7b.jpg.webp
Она разместила рядом скриншот новости администрации Мелитополя о выдаче электроплиток населению и сообщение члена военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, в котором он проинформировал, что в городе массовое отключение электричества. "Кажется, что-то пошло не так", - подписала Собчак. На эту публикацию в своем Telegram-канале обратил внимание Рогов. "Ксения Собчак ржёт как лошадь над тем, что бандеровцы создают проблемы нормальным людям. Без комментариев", - написал он. Жители ряда городов Донбасса и Украины, освобожденные от власти киевского режима, испытывают проблемы с газоснабжением. В этих условиях местные власти организовали раздачу населению электроплиток. Примечательно, что электричество в Мелитополе дали спустя несколько часов после отключения, которое упомянула Собчак.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/95/1019429520_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f30b79798a5a42f889469f6caf0a2d29.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, собчак, мелитополь, telegram, владимир рогов, электричество, плиты
Новости, Собчак, Мелитополь, Telegram, Владимир Рогов, электричество, плиты

"Ржет как лошадь: Собчак пристыдили за издевательства над жителями Мелитополя

13:36 06.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПресс-конференция Ксении Собчак
Пресс-конференция Ксении Собчак - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак на днях опубликовала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" пост, в котором она решила поиздеваться над жителями освобожденного Мелитополя Запорожской области
Она разместила рядом скриншот новости администрации Мелитополя о выдаче электроплиток населению и сообщение члена военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, в котором он проинформировал, что в городе массовое отключение электричества.
"Кажется, что-то пошло не так", - подписала Собчак.
На эту публикацию в своем Telegram-канале обратил внимание Рогов.
"Ксения Собчак ржёт как лошадь над тем, что бандеровцы создают проблемы нормальным людям. Без комментариев", - написал он.
Жители ряда городов Донбасса и Украины, освобожденные от власти киевского режима, испытывают проблемы с газоснабжением. В этих условиях местные власти организовали раздачу населению электроплиток.
Примечательно, что электричество в Мелитополе дали спустя несколько часов после отключения, которое упомянула Собчак.
 
НовостиСобчакМелитопольTelegramВладимир Роговэлектричествоплиты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Британия вновь опремьерилась
13:49Минобороны РФ назвало потери Украины за очередной день провального контрнаступления
13:36"Ржет как лошадь: Собчак пристыдили за издевательства над жителями Мелитополя
13:24Обстрелы ДНР, Украины и России, заявления Кремля. Главное на Украине на 13:00 6 сентября
13:23Обстрелы ВСУ оставили Энергодар без электричества – власти
13:20Лукашенко призвал осторожнее относиться к украинцам
12:42Родились в рубашке: корреспонденты Украина.ру посетили раненых бойцов
12:35Дмитрий Дробницкий: Великобритания при Лиз Трасс может привести Украину к военной катастрофе
12:24Зафиксировано более 20 прилетов по Курской области – власти
12:24Москва не согласна с позицией Анкары по Украине, но продолжает терпеливо объяснять – Песков
11:51В 46 регионах России задержаны члены радикальных группировок, связанных с Украиной – ФСБ
11:11Житель ЛНР рассказал, как его вербовал в разведку консул Украины в Казахстане
10:56Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону"
10:48"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление
10:46"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту
10:41Карьеристка и человек без убеждений. Кто теперь будет воевать украинцами из Лондона
10:30"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти
10:23Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба
10:16"Викинга" с портретом Гитлера поймали в Херсоне
10:11Хроника энергетической войны: последние события
Лента новостейМолния