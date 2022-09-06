https://ukraina.ru/20220906/1038493062.html

"Ржет как лошадь: Собчак пристыдили за издевательства над жителями Мелитополя

"Ржет как лошадь: Собчак пристыдили за издевательства над жителями Мелитополя - 06.09.2022 Украина.ру

"Ржет как лошадь: Собчак пристыдили за издевательства над жителями Мелитополя

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак на днях опубликовала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" пост, в котором она решила поиздеваться над жителями освобожденного Мелитополя Запорожской области

2022-09-06T13:36

2022-09-06T13:36

2022-09-06T13:36

новости

собчак

мелитополь

telegram

владимир рогов

электричество

плиты

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Она разместила рядом скриншот новости администрации Мелитополя о выдаче электроплиток населению и сообщение члена военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, в котором он проинформировал, что в городе массовое отключение электричества. "Кажется, что-то пошло не так", - подписала Собчак. На эту публикацию в своем Telegram-канале обратил внимание Рогов. "Ксения Собчак ржёт как лошадь над тем, что бандеровцы создают проблемы нормальным людям. Без комментариев", - написал он. Жители ряда городов Донбасса и Украины, освобожденные от власти киевского режима, испытывают проблемы с газоснабжением. В этих условиях местные власти организовали раздачу населению электроплиток. Примечательно, что электричество в Мелитополе дали спустя несколько часов после отключения, которое упомянула Собчак.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, собчак, мелитополь, telegram, владимир рогов, электричество, плиты