В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы - 06.09.2022 Украина.ру
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В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы
В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы - 06.09.2022 Украина.ру
В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы
В Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке участвуют гости из 68 стран, в том числе из США и Европы, сказал вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ
2022-09-06T08:16
2022-09-06T08:16
новости
владивосток
форум
сша
европа
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ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
https://ukraina.ru/20220902/1038388527.html
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новости, владивосток, форум, сша, европа
Новости, Владивосток, форум, США, Европа

В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы

08:16 06.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкIV Восточный экономический форум. День первый
IV Восточный экономический форум. День первый - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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В Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке участвуют гости из 68 стран, в том числе из США и Европы, сказал вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ
"В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем совсем не только близкие к Дальнему Востоку, это Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия... Это говорит о том, что, несмотря на существенно изменившуюся конструкцию мира, тем не менее мы интересны друг другу. У нас есть шанс на понимание", - заявил Трутнев.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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