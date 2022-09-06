https://ukraina.ru/20220906/1038469782.html

В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы

В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы - 06.09.2022 Украина.ру

В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы

В Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке участвуют гости из 68 стран, в том числе из США и Европы, сказал вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ

2022-09-06T08:16

2022-09-06T08:16

2022-09-06T08:16

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ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

https://ukraina.ru/20220902/1038388527.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владивосток, форум, сша, европа