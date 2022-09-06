В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы
В Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке участвуют гости из 68 стран, в том числе из США и Европы, сказал вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ
"В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем совсем не только близкие к Дальнему Востоку, это Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия... Это говорит о том, что, несмотря на существенно изменившуюся конструкцию мира, тем не менее мы интересны друг другу. У нас есть шанс на понимание", - заявил Трутнев.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.