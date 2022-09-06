"Я же говорил": Гаспарян напомнил, как сравнивал Зеленского с Наполеоном

"Зеленский, как я вам и говорил в 2019 году, надо мной тогда еще иронизировали... а я тогда сказал, что вы сейчас получили маленького Наполеошу с кучей комплексов, и он их будет реализовывать. Всякий раз, когда он где-то будет показывать свою никчемность и некомпетентность, у него внутри все будет бушевать, и это бушевание будет… ступенька за ступенькой для создания тоталитаризма", - сказал Гаспарян.