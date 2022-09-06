"Я же говорил": Гаспарян напомнил, как сравнивал Зеленского с Наполеоном - 06.09.2022 Украина.ру
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"Я же говорил": Гаспарян напомнил, как сравнивал Зеленского с Наполеоном
"Я же говорил": Гаспарян напомнил, как сравнивал Зеленского с Наполеоном - 06.09.2022 Украина.ру
"Я же говорил": Гаспарян напомнил, как сравнивал Зеленского с Наполеоном
На Украине строят тоталитарное государство, об этом Гаспарян предупреждал в 2019 году. По его словам, Владимир Зеленский - маленький Наполеон, который будет "идти вразнос" по мере переживаний от внутренних комплексов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-09-06T07:15
2022-09-06T07:15
новости
армен гаспарян
наполеон бонапарт
владимир зеленский
украина
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Украина, несмотря на объявленный курс любви к сексуальным меньшинствам, движется к тоталитаризму с запретом на инакомыслие, заключил Гаспарян.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220624/1034221740.html
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новости, армен гаспарян, наполеон бонапарт, владимир зеленский, украина
Новости, Армен Гаспарян, Наполеон Бонапарт, Владимир Зеленский, Украина

"Я же говорил": Гаспарян напомнил, как сравнивал Зеленского с Наполеоном

07:15 06.09.2022
 
© скриншот видео Central PartnershipЗеленский Наполеон
Зеленский Наполеон
© скриншот видео Central Partnership
Читать в
На Украине строят тоталитарное государство, об этом Гаспарян предупреждал в 2019 году. По его словам, Владимир Зеленский - маленький Наполеон, который будет "идти вразнос" по мере переживаний от внутренних комплексов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
"Зеленский, как я вам и говорил в 2019 году, надо мной тогда еще иронизировали... а я тогда сказал, что вы сейчас получили маленького Наполеошу с кучей комплексов, и он их будет реализовывать. Всякий раз, когда он где-то будет показывать свою никчемность и некомпетентность, у него внутри все будет бушевать, и это бушевание будет… ступенька за ступенькой для создания тоталитаризма", - сказал Гаспарян.
Украина, несмотря на объявленный курс любви к сексуальным меньшинствам, движется к тоталитаризму с запретом на инакомыслие, заключил Гаспарян.
Полный текст интервью читайте здесь
Наполеон Бонапарт - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 12:39
Ошибка Бонапарта. Как «ляхи» подвели НаполеонаРиторический вопрос, произнесённый главным героем «Тараса Бульбы» («...помогли тебе твои ляхи?»), актуален и по сегодняшний день. Вероятно, многие русские воины малороссийского происхождения также могли задавать его на исходе 1812 года, преследуя отступавшую в Европу «Великую армию» Наполеона Бонапарта
 
НовостиАрмен ГаспарянНаполеон БонапартВладимир ЗеленскийУкраина
 
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