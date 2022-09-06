"Я же говорил": Гаспарян напомнил, как сравнивал Зеленского с Наполеоном
На Украине строят тоталитарное государство, об этом Гаспарян предупреждал в 2019 году. По его словам, Владимир Зеленский - маленький Наполеон, который будет "идти вразнос" по мере переживаний от внутренних комплексов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
"Зеленский, как я вам и говорил в 2019 году, надо мной тогда еще иронизировали... а я тогда сказал, что вы сейчас получили маленького Наполеошу с кучей комплексов, и он их будет реализовывать. Всякий раз, когда он где-то будет показывать свою никчемность и некомпетентность, у него внутри все будет бушевать, и это бушевание будет… ступенька за ступенькой для создания тоталитаризма", - сказал Гаспарян.
Украина, несмотря на объявленный курс любви к сексуальным меньшинствам, движется к тоталитаризму с запретом на инакомыслие, заключил Гаспарян.
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