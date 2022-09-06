https://ukraina.ru/20220906/1038446770.html

Китай и Тайвань. Начнется ли Третья мировая война? Как Киссинджер и Никсон "кинули" Тайвань

Китай и Тайвань. Начнется ли Третья мировая война? Как Киссинджер и Никсон "кинули" Тайвань - 06.09.2022 Украина.ру

Китай и Тайвань. Начнется ли Третья мировая война? Как Киссинджер и Никсон "кинули" Тайвань

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T08:26

2022-09-06T08:26

2022-09-06T10:06

эксклюзив

тайвань

третья мировая война

китай

сша

ричард никсон

генри киссинджер

нэнси пелоси

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Будут ли в ближайшем будущем воевать США и их союзники в Тихом океане с Китаем из-за «демократии на Тайване»?Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо заглянуть в прошлое. Что произошло 50 лет назад, когда США оставили своего верного союзника, Тайвань, и протянули «руку дружбы» «красному Китаю»?Для США это был вопиющий, невероятный разворот во внешней политике. Почему же так произошло? Попробуем разобраться. История, которая произошла 50 лет назад, имеет непосредственное отношение к сегодняшнему дню.«Должен быть изгнан...»Невероятное событие произошло в 1971 году.Тайвань, Китайская республика, которой руководил Чан Кайши, перестала быть членом Совета безопасности ООН. Вместо этого членом Совбеза стала Китайская народная республика под руководством Мао Цзэдуна.США утверждали, что несут демократию в «коммунистический Китай» «ради спасения человечества». И поэтому приняли КНР в Совет безопасности.Но на самом деле причины были другими. И они были настолько серьёзными, что Америка пошла на колоссальное политическое унижение своего верного союзника. Телеграмма НиксонаИтак, шел 1971 год. США собирались предать своего верного союзника — Тайвань и его главу Чан Кайши. Президент США Никсон сидел перед текстом принесённой ему телеграммы. Завтра она отправится к Чан Кайши.Китайская республика во главе с Чан Кайши с 1949 года была членом Совета безопасности ООН.Но времена поменялись. Слишком важным для США был предстоящий союз с Китаем. Мао Цзэдун, председатель Мао, требовал место в Совете безопасности для Китайской народной республики.Поэтому президент Никсон сидел перед телеграммой, которую он собирался отправить верному другу Чан Кайши.Уже полетел на Тайвань губернатор Калифорнии Рональд Рейган, чтобы как-то успокоить Чан Кайши. А главное — его супругу, которая управляла делами государства в горазда большей степени, чем её муж.Уже вернулся с секретной встречи в Китае Госсекретарь Генри Киссинджер.Недрогнувшей рукой Никсон заменил в телеграмме слова «мы извиняемся» на фразу «мы понимаем, как вам тяжело».Он и не думал извиняться.Как известно, вовремя предвидеть — это не предать. Начиналась дружба США и Китайской народной республики во главе с Мао. Так что извини, Чан Кайши.Инициатором этого сближения называют Генри Киссинджера — госсекретаря при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.Другие источники называют инициатором самого Мао Цзэдуна. Через переговорщиков, конечно.Как бы то ни было, факт остаётся фактом. Две крупнейшие державы шли к экономическому сотрудничеству.А ведь ещё пять-десять лет тому назад об этом нельзя было и подумать.Мао, «Красный Китай» и СССРК 1971 году Мао настолько поссорился с руководством СССР, что предложил (или поддержал) дружбу и сотрудничество с самой могущественной капиталистической страной мира.Отношения СССР и КНР ухудшались постепенно. Были достаточно прохладными при Иосифе Сталине, который Мао не доверял, и демонстрировал это.Во время визита Мао Цзэдуна в Москву китайскую делегацию водили в театр, на балет, в рабочие коллективы. Но никак не находилось время для встречи у Сталина. Дошло до того, что Мао вспыхнул и сказал, что уезжает в Китай.Встреча произошла, но была довольно холодной.Полностью отношения испортились при грубоватом и прямолинейном Хрущёве. Добавилась идеологическая проблема, ставшая в итоге пропастью.Мао Цзэдун требовал отменить решения 20-го съезда КПСС, прекратить дискредитацию Сталина. Он утверждал, что Сталин «на 70 процентов был прав». На это Хрущёв, а впоследствии и Брежнев пойти не могли.В 1960 году Хрущёв неожиданно для китайских товарищей отозвал из Китая всех советников и специалистов (1600 человек). Впоследствии, поняв ошибку, пытался их вернуть назад (трижды!). Китай трижды гордо отказался.И у Мао, и у Хрущёва были очень своеобразные характеры. Волюнтаризм — их общий стиль. Взаимная бестактность. Крайняя обидчивость. Гордость, независимость.Хрущёв сообщал китайцам, что у них нет научного коммунизма, а только лозунги. Для коммунистов тех лет это было огромным оскорблением.Никита Сергеевич называл воззрения Мао о ведении войны детским лепетом. Но, честно говоря, как иначе можно было оценить совет Мао Цзэдуна советским вождям: в случае войны отступайте до Урала, а там Китай подключится.В ответ в китайской прессе СССР стали называть безрассудным, авантюристичным, социал-империалистическим; империалистической державой, следующей по пятам США.И при этом сами готовились подружиться с этим самым империалистическим США!Разрыв становился неизбежным.Впоследствии Китай не поддержал ввод советских войск в Афганистан. И даже бойкотировал Олимпиаду-1980 в Москве.Обезьяна и два тигра Но всё-таки как же яростные китайские коммунисты, которым так не нравился якобы империалистический СССР, пришли к выводу о необходимости союза с самыми главными антикоммунистами на планете.Была, конечно же, и практическая причина, не только идеологическая. Идеологические разногласия использовались как белый шум, отвлекающий от главного.На закрытом заседании Госсовета Чжоу Эньлай, второй человек в Китае, говорил: «Необходимо извлечь все выгоды из противоречий СССР и США и увеличить их».А Мао Цзэдун любил рассказывать присказку об обезьяне и двух тиграх.Мудрая обезьяна подождёт, пока тигры участвуют в схватке друг с другом.Тигры — это США и СССР. А мудрая обезьяна, конечно, Китай.Но кто в итоге оказался «мудрой обезьяной»? Это сложный вопрос. Почему-то кажется, что это был не Китай. Если вообще была «мудрая обезьяна» в этом треугольнике.«Хуже, чем Великая депрессия»Казалось бы, шанс поправить экономические дела действительно появился у Китая.И это всячески подчёркивалось в США. Вместе с обычной песней про «демократию» для китайского народа.«Мы просто не можем себе позволить оставить Китай навсегда вне семьи народов мира», — высокопарно говорил Никсон.На самом деле речь шла о спасении экономики самих США.Как иначе можно объяснить их беспрецедентный «кидок» Тайваня? Неужели они пошли на это только из альтруизма и любви к «демократии»?Мало того, что Тайвань исключили из Совбеза с унизительной формулировкой «немедленно изгнать представителей Чан Кайши со всех незаконно занятых ими мест в Организации Объединенных наций.»США аннулировали договор о взаимной военной помощи с Тайванем, его нет до сих пор.Более того, во всех документах США стали признавать Тайвань частью КНР.Мао Цзэдун умел «выкручивать руки» до упора. У США на тот момент дела были катастрофическими. За фасадом процветания таилось нечто противоположное. Первая экономика мира находилась в ситуации, которую специалисты описывают как «хуже, чем во времена Великой депрессии».Именно экономическое положение Америки заставило Ричарда Никсона отправиться в Китай. А не желание доброго самаритянина «протянуть руку помощи китайскому народу».Ситуативный союз с Китаем, который с этого момента становился «мастерской США», был необходим Америке даже больше, чем самому Китаю.Второй важнейший фактор — поссорить Китай и СССР. Оторвать «красный Китай» от мирового коммунистического движения и внести раскол в это движение.Это была беспрецедентная возможность, которой Никсон обязан был воспользоваться.Так что судите сами, должен ли был президент США извиняться перед Чан Кайши за то, что их страну просто выкидывали из Совбеза ООН.Ничего личного, ничего.Это была геополитическая необходимость.Интересно, помнят ли этот урок на Тайване? Или забыли за 50 лет.Нет, США, конечно, не бросили полностью Тайвань. Наоборот.Разделяй и властвуйПростой, но крайне эффективный принцип divide et impera — разделяй и властвуй — неизменно приносит успех всем гегемониям со времён Римской империи и царя Филиппа Македонского.Именно царю Филиппу, отцу Александра, приписывают изобретение этой эффективной стратегии.В сегодняшнем мире по прежнему немало примеров ее применения.Например, Тайвань и Китай.Картинка, которую рисуют западные СМИ, такова: есть большой недемократичный Китай. Есть маленький свободолюбивый Тайвань, «островок демократии».Картинка далека от действительности. Но почти все СМИ западного мира пишут именно так.Это что-то смутно напоминает...Тайвань — це УкраинаТайвань — такой же проект «антиКитай», как Украина — проект «антиРоссия».Тайвань населен такими же китайцами, как и материковый Китай. Но сейчас из них, так же как на Украине, упорно пытаются сделать «тайваньскую нацию», сконструировать «тайваньский язык» из южного диалекта китайского.Тайвань был необходим для сложной политической игры. И Тайвань необходим для контроля выхода в Тихий океан, контроля торговых и военных путей.Контроль этой торговой артерии настолько важен, что считается: если США потеряют контроль над проливами, они перестанут быть первой гегемонией мира.Напрасно говорил Чжоу Эньлай Генри Киссинджеру: «Тайвань — это рана в нашем сердце».Сделать Тайвань частью КНР Америка отказалась.«АнтиКитай»Перед Тайванем США много раз попытались загладить этот неприятный инцидент (ничего себе! Быть в числе пяти стран, имеющих право вето в Совете безопасности и отдать его — кому? — своему злейшему врагу).Но, в общем, как-то загладили и начали усиленно делать из Тайваня «витрину западного мира».С этого момента началось процветание Тайваня. Самая богатая партия мираГоминьдан, основная партия Тайваня, довольно долго считалась самой богатой партией в мире. Золотой запас Китая был полностью вывезен Чан Кайши на Тайвань.До 1945 года в экономику острова шли инвестиции Японии, Тайвань принадлежал Японии по 1945 год.А потом, когда началось строительство «антиКитая», начались инвестиции США.Вот так и получилось, что Тайвань сегодня — 20-я по величине ВВП экономика мира.Тайвань задумывался и начинался как витрина капитализма для остального Китая.Но демократии там очень долгое время не было, даже в самом искажённом понимании.«Демократия — это свобода», — рассуждал Чан Кайши. При этом государство, которым он руководил, представляло собой военную диктатуру.Но вернёмся в наши дни. Так возможна ли война между Китаем и Тайванем прямо сейчас? Это очень сомнительно.Причина в том, что экономически не только Китай зависит от США, а США от Китая. Но и Тайвань напрямую зависит от материкового Китая.ЭкономикаТайвань — страна-экспортёр. Без открытых для экспорта рынков Тайвань моментально перестанет демонстрировать «экономическое чудо».45 процентов всего, что Тайвань производит, экспортируется в Китай.Но и производства физически тоже находятся на материке, в КНР!Это логично. В КНР дешёвая рабочая сила, там же находятся полезные ископаемые. В КНР уходит почти половина готовой продукции с острова. Зачем же возить сырье на Тайвань, а потом продукцию с Тайваня назад?Конечно же, логично сделать и производство на земле КНР. Это значительно удешевляет процессы.При желании «прижать» Тайвань не нужны ни морская блокада, ни ракеты. Нужно только закрыть на время тайваньские заводы на китайской земле или перестать поставлять полезные ископаемые на остров (а в реальности — на тайваньский завод на материке).Но и это вряд ли масштабно будет делать Китай.Все торгуютДаже просто уменьшение, а не остановка торговли и экономического сотрудничества между КНР и Тайванем стало бы серьезным ударом для обеих стран.Ещё больший удар — остановка сотрудничества Китая и США.Поэтому всё происходящее — визит Ненси Пелоси, блокада Тайваня военными кораблями, учения с ракетами и ПВО — наводит на мысли, что все обо всём договорились, и каждый участник имеет свои цели.Цели, в основном, не внешние, а внутренние, и пока не военные.Настоящие цели визитаТакое впечатление, что Китай не только знал о визите Пелоси, но и тайно этому визиту способствовал. Настолько интересные результаты получил Пекин.И дипломатические — выяснилось, что у Тайваня нет союзников (кроме США и их вассалов, которые, впрочем, совершенно не хотят воевать).И военные — Пекин провёл военные учения, осуществил морскую блокаду Тайваня, произвел запуски ракет через остров. Выяснилось, что ни систем ПВО, ни каких-то возможностей противостоять блокаде у Тайваня нет.Внутренние цели КитаяУ Пекина нет задачи прямо сейчас вернуть Тайвань. Но есть задача решить громадную внутреннюю проблему. Особенно важно — перед 20-м съездом Компартии, который состоится в октябре.По оценкам нашего историка Андрея Ильича Фурсова, около 25—30 процентов правящего класса Китая ориентированы на Запад. Там находятся их дома, там живут их семьи. После инцидента с Тайванем появляется предлог для их «приведения к порядку». А сторонники курса Си Цзиньпина и его группы (сейчас их называют «военные») смогут возвыситься.На 20-м съезде КПК товарищ Си может получить возможность практически пожизненного правления.Кроме того, Китай получил возможность экономически ввести нужные ему санкции против Тайваня. Это поддержит экономику Китая. В этом году ожидается замедление роста ВВП. Возможно, до 3 процентов. А это для Китая серьезная проблема.Весь 1 миллиард 400 миллионов китайцев ждут эпохи «новой зажиточности».Цели США, Ненси и ТайваняУ США — демонстрация «борьбы за демократию» для внутреннего употребления — «смотрите, как мы унижаем Китай». Информационный повод самого высокого уровня.И у Тайваня есть совершенно очевидная выгода. Это подавление внутренних сторонников объединения с Китаем (по иронии судьбы, сегодня это партия Гоминьдан). В 2020 году правящая партия, к которой принадлежит нынешняя президент Цай Инвень, с треском проиграла местные выборы. Причина — экономические провалы. Многие хотели бы возвращения «зажиточности с Гоминьданом». Но, конечно, не теперь, когда «все мы должны защитить наши демократические берега» и так далее.Даже у Ненси Пелоси были свои цели! Она, конечно, говорит, что борется за демократию. Ну, а заодно поддерживает свою семью. Сын Пелоси имеет бизнес, связанный с Тайванем. Муж Пелоси находится под следствием как инсайдер. Благодаря конфиденциальной информации семья разбогатела за последние 10 лет на 200 миллионов долларов.Визит супруги на Тайвань позволит повлиять на суд. Ведь судят уже не инсайдера, ворующего биржевые секреты, а борца за демократию.Кроме того, сама Пелоси почти гарантированно теряет в ноябре, после выборов, своё место спикера. Так что это её «прощальная гастроль», шанс войти в историю.История, которая началась в 1971 году, с визита президента Никсона к Мао Цзэдуну, продолжается. «Рукопожатие через Тихий океан», как писали тогда газеты. И сегодня такое же «рукопожатие», только под столом, под видом якобы ужасного визита спикера.Возможна ли такая версия? Почему бы и нет? Хитрая концепция сложных «противовесов» родилась ещё 50 лет назад.Не только Мао говорил про обезьяну и тигров. Но и Киссинджер любил рассуждать про некий «треугольник».«Треугольник Киссинджера»Знаменитый Госсекретарь США и советник многих президентов, Генри Киссинджер говорил, что в треугольнике США — СССР — КНР отношения США с Россией и Китаем должны быть лучше, чем у России и Китая друг с другом.Сегодня эта политика продолжается.«Дружба» США с Китаем по-прежнему больше, чем дружба Китая с Россией. Эта дружба измеряется так, как принято в реальной политике, с помощью экономических подсчётов.Товарооборот обеих стран значительно вырос за последний год, и составляет сейчас 12 процентов всего товарооборота Китая.США — третий торговый партнёр Китая по величине (после АСЕАН и ЕС).Благополучие Китая основано на росте экономики страны. А рост экономики достигается за счёт внешней торговли. Куда-то же надо экспортировать всё произведенное в первой экономике мира.Правда, отношения России и Китая стремительно улучшаются. Но экономически — не так стремительно.А пока в «треугольнике Киссинджера» появился четвертый.Новые тигрыВторой по величине партнёр Китая — ЕС — стремительно беднеет.Куда же будут уходить теперь товары Китая?И что в этой ситуации будет делать Китай? Мудрая обезьяна опять, конечно же, хотела бы увидеть издали схватку двух, а то и трёх тигров. Но сейчас её благополучие зависит от благополучия всех существующих тигров.И тут уже речь идёт о том, что «тигром» приходится стать самому Китаю.И США, конечно. «Битва за Тайвань» — это битва за проливы и гегемонию в мире. А не за «демократию» и микрочипы.Кажется, в этот раз другие участники могут расположиться в роли «мудрой обезьяны», но не Китай и не Америка.Очень много ответов мы получим уже в октябре, после съезда Компартии Китая.А Тайвань обязательно вернётся. В Китае это называется «объединением Родины», и является задачей более важной, чем даже экономический рост.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, тайвань, третья мировая война, китай, сша, ричард никсон, генри киссинджер, нэнси пелоси